Hra začíná! Reflektor Altis od firmy Thorn získal označení FIFA Quality Pro

Co je Quality Programme for Floodlights?
FIFA je celosvětovým řídícím orgánem fotbalu se šesti konfederacemi pokrývajícími všechny kontinenty a 211 národními asociacemi. Jednou ze strategií FIFA je rozvoj fotbalu a poskytování doporučení pro organizátory soutěží. FIFA Quality Programme for Floodlights pomáhá majitelům stadionů s výběrem a instalací osvětlovacích systémů, které splňují nejvyšší standardy kvality a výkonu. Vše je podloženo globálním testovacím standardem pro reflektorové systémy.
Testování, testování, testování
Svítidla, která nesou označení FIFA Quality Pro, prošla důkladným laboratorním testováním a kontrolami produktů, včetně kalibrované instalace. Důraz je kladen na výkon hráčů a celkový zážitek fanoušků. U Altis G5 probíhala kalibrovaná instalace na stadionu MHP Arena ve Stuttgartu v Německu, který nedávno prošel rozsáhlou modernizací osvětlení za použití reflektorů Altis G5 od společnosti Thorn.
Susanne Straub, konzultantka skupiny Zumtobel, vysvětluje: „Na projektu stadionu ve Stuttgartu bylo nainstalováno 222 reflektorů Altis. Cílem bylo zlepšit osvětlení pro zápasy a zároveň splnit požadavky UEFA Elite Level A i nejvyšší úrovně DFL pro Bundesligu. Reflektory Altis zlepšily energetickou účinnost, což vedlo k celkové spokojenosti hráčů, personálu i k většímu zapojení návštěvníků. Byli jsme potěšeni, že jsme mohli stadion MHP Arena Stuttgart předložit jako referenci pro testování FIFA.“
Altis – světelná inovace pro fanoušky i hráče
Altis využívá špičkové schopnosti LED technologie a pyšní se třemi designovými patenty. Je konfigurovatelný pro potřeby jakéhokoliv sportovního osvětlení a podporovaný řídicími a připojovacími platformami Thorn, které doplňují celé řešení. V roce 2025 byl Altis dále rozšířen o podporu dynamických světelných show na sportovních akcích, nebo jak tomu Thorn říká – „Sportainment lighting“ – s ultra výkonným RGBW osvětlením.
Eliot Horsman, manažer produktového managementu a aplikací pro venkovní segment značky Thorn, uvedl: „Jakožto přední světová autorita ve fotbale má FIFA velmi přísné standardy testování a akreditace. Proto jsme v Thorn hrdí, že naše svítidlo Altis G5 získalo označení FIFA Quality Pro.
Reflektory Altis jsou důkazem schopnosti Thorn inovovat a vést cestu k nové generaci venkovního osvětlení.“
Zdroj: Thorn