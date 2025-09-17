Hradistkoviny.cz a Znesnáze: Dobročinná sbírka pro Asociaci nemocničních kaplanů

Autor:
  11:39
Praha 17. září 2025 (PROTEXT) - Redakce webu hradistkoviny.cz se rozhodla v červenci letošního roku založit dobročinnou sbírku pro Asociaci nemocničních kaplanů – sbírka aktuálně běží na platformě Znesnáze, k ukončení sbírky dojde v listopadu 2025. Asociace nemocničních kaplanů sdružuje kaplany napříč jejich náboženským vyznáním a zajišťuje podpůrnou, spirituální i paliativní péči jednotlivcům i celým rodinám.

Šéfredaktorka webu má s nemocničním kaplanstvím osobní zkušenost, díky které se jí o této formě podpory rozšířilo povědomí. V situaci, kdy lidem do života náhle a nečekaně vstoupí nemoc, nebo i smrt, nastává přímá konfrontace s tím, že život je křehký a má svůj konec. V takových chvílích se přirozeně vynořují otázky: Proč se to stalo? Je něco, co nás přesahuje? Končí náš život smrtí? Jak se s takovou situací vlastně vyrovnat? A jak citlivě podpořit toho, kdo již nemá šanci na úspěšnou léčbu a umírá?

Pro pacienty, a hlavně pro ty nevyléčitelně nemocné a umírající – stejně jako pro jejich blízké – je kromě odborné a psychologické péče v takových chvílích nesmírně důležitá také podpora duchovní. Nemocniční kaplani v těchto těžkých chvílích nabízejí vnímavou přítomnost, pozorné naslouchání a hluboké porozumění. Pomáhají pacientům i jejich rodinám zorientovat se v náročné situaci, někdy i nalézt smysl nebo vnitřní smíření. Zároveň jsou k dispozici nejen pro pacienty, ale i pro zdravotnický personál, a věnují se například i rodičům očekávajícím narození dítěte s rizikem vážného onemocnění, nebo raného úmrtí.

Předseda Asociace nemocničních kaplanů – kaplan Matěj Hájek, který webu hradistkoviny.cz poskytl obsáhlý rozhovor, říká:

„Díky kontaktu s lidmi, kterým nemoc vstoupí náhle do života, se učím vnímat život z jiného úhlu pohledu. Čas je relativní. I poslední období života, kdy už člověk ví, že se blíží konec, nemusí být marné. Může to být velmi důležitá, svým způsobem vzácná fáze života, která otevírá nové roviny vztahů k blízkým i k sobě samému. A my kaplani máme tu neobyčejnou možnost vyhlížet v takových chvílích s druhými lidmi naději navzdory jejich trápení.“

A k jakému účelu budou sbírkou vybrané finanční prostředky použity?

Asociace nemocničních kaplanů je závislá výhradně na darech, členských příspěvcích a omezené podpoře jednotlivých církví. Bez těchto prostředků by nebylo možné rozvíjet profesionální výcvik a vzdělávání nových kaplanů, šířit povědomí o významu duchovní péče mezi širokou i odbornou veřejností ani poskytovat zázemí pro vzájemnou podporu a profesní růst stávajících kaplanů.

Zprávu vydává redakce webu hradistkoviny.cz.

Pokud budete chtít použít rozhovor s kaplanem Matějem Hájkem nebo jeho část v rámci svého média - https://www.hradistkoviny.cz/matej-hajek/ - máte svolení s podmínkou uvedení informace, že se jedná o autorský rozhovor z webu hradistkoviny.cz

Další případné informace Vám poskytne šéfredaktorka webu Zdenka Ada primárně na e-mailu: redakce@hradistkoviny.cz, po předchozí dohodě je následně možný i telefonický kontakt.

 

Zdroj: redakce@hradistkoviny.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

PROTEXT

 

