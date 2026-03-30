Hradistkoviny.cz: Případ stalkingu, který nastoluje otázky k dostatečnosti legislativy a stavovských předpisů k ochraně pacientů

Případ z Ostravy odhaluje extrém, kterého jsou někteří stalkeři schopni: roky trvající posedlost „sokyní v lásce“, desítky falešných identit, tisíce zpráv a výhružky smrtí, přičemž pachatelka zároveň opakovaně neoprávněně nahlížela do zdravotnické dokumentace poškozené, a to i v době, kdy tato byla hospitalizovaná v nemocnici. U poškozené došlo k výraznému narušení soukromého i pracovního života, v důsledku čehož skončila s posttraumatickou stresovou poruchou v péči psychoterapeutky.
Za tento dlouhodobý stalking, úmyslné těžké ublížení na zdraví, vyhrožování a zneužití informací ze zdravotnické dokumentace byla v roce 2024 Krajským soudem v Ostravě pravomocně k podmínečnému trestu odnětí svobody a zákazu výkonu lékařského a nelékařského zdravotnického povolání v trvání 3 let odsouzena dětská lékařka.
Po uplynutí trestu se dle dostupných informací odsouzená lékařka může vrátit k výkonu své profese a v budoucnu opět léčit děti. V rámci celospolečenské diskuze by bylo proto záhodno začít se intenzivně zabývat otázkami, zda a jak dostatečně současná legislativa a stavovské předpisy chrání v obdobných případech pacienty.
