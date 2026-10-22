Hrdinové jedenáctého LVHF: Umělci z Versailles i zářící baroko s příchutí jazzu

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Praha 22. října 2026 (PROTEXT) - Jedenáctý ročník Lednicko-valtického hudebního festivalu opět připomněl, že to nejkrásnější v umění se dotýká hvězd – a někde hluboko uvnitř také každé živé bytosti. Festivalová dramaturgie v duchu Francouzské cesty zlatého kočáru Josefa Václava z Lichtenštejna vedla posluchače z Vídně do jihomoravských Valtic, od zářícího baroka až k Ravelovu Boléru. To vše během 29 dní od 19. září do 17. října 2026.

Příběhem vše začíná

Jedenáct ročníků, jedenáct příběhů. Dramaturgie Lednicko-valtického hudebního festivalu vyrůstá ze skutečných lidských osudů a nečekaných historických souvislostí. Právě jejich objevování je osobním rukopisem zakladatele a ředitele festivalu Jiřího Partyky.

„Letos se moje pozornost obrátila k baroknímu kavalírovi Josefu Václavovi z Lichtenštejna a jeho diplomatické misi ve velkolepém stylu na francouzský dvůr v roce 1738. V zájmu Marie Terezie se tehdy kultura stala nejen nástrojem reprezentace, ale také prostředkem evropské diplomacie,“ uvádí Jiří Partyka jako ředitel a hlavní dramaturg festivalu. Tomuto příběhu odpovídal i výběr skladeb, které posluchače provedly od zářícího baroka až k hudební modernitě. „Zaznělo například Charpentierovo Te Deum, Bachovo monumentální Magnificat a další díla připomínající francouzskou hudební tradici a její evropské souvislosti,“ doplňuje Jiří Partyka. 

Jedenáctý ročník LVHF s mottem Francouzská cesta zlatého kočáru nabídl 13 koncertů včetně Prologu, který se odehrál ve Vídni v Lichtenštejnském zahradním paláci, dále nový formát Hudebně-filmového klubu a sérii tří přednášek. Pro děti festival zorganizoval hudebně-taneční představení, baletní workshop a tři výtvarné dílny. Více než 4 551  návštěvníků (z toho 1 490 dětí ve věku do 18 let) ocenilo potleskem vystoupení tří desítek sólistů a uměleckých souborů. Festival přilákal posluchače z České republiky, Slovenska a Rakouska, ale také návštěvníky ze Švýcarska, Nizozemska, Slovinska, Belgie, Německa, Brazílie a Spojených států amerických. 

Když se setmí, přichází Versailles

Jedním z vrcholů jedenáctého ročníku se stala návštěva umělců Královské opery zámku Versailles, kteří do Lednice přivezli hudební svět francouzského dvora. Pod vedením dirigenta Gaétana Jarryho se představili v kostele sv. Jakuba Staršího v Lednici i ve zdejší zámecké jízdárně.

Duchovní hudba Françoise Couperina, Leçons de Ténebres, a slavné Miserere Gregoria Allegriho zazněly v působivé atmosféře kostela ozářeného stovkou svíček. Barokní nádhera pak dostala další podobu v programu, který nechal vyniknout sólovým hlasům, dobovým nástrojům i vytříbené eleganci francouzské hudební tradice. Vystoupily sopranistky Ana Vieira Leite a Catherine Trottmann.

Cherchez les femmes

Ženský element, který v letošním Lednicko-valtickém příběhu reprezentují zájmy Marie Terezie, krystalizoval v programu LVHF důrazně a jemně. Posluchačům se během několika večerů představily mezzosopranistka Bella Adamova a sopranistka Kristýna Kůstková v koncertním uvedení Gluckova Orfea a Eurydiky, ve francouzském lesku zazářily houslistka Cosima Soulez Lariviere společně s klavíristkou Martinou Consonni. K dalším osobnostem letošního ročníku patřily klavíristka Terezie Fialová a řada dalších interpretek české i evropské hudební scény.

Festivalový Prolog ve Vídni ozdobila flétnistka Jana Semerádová, umělecká vedoucí souboru Collegium Marianum, která se dlouhodobě věnuje francouzské barokní hudbě. Mladou generaci umělkyň na festivalu zastoupila skladatelka Darja Kukal Moiseeva, jejíž tvorba propojila letošní dramaturgii se současnou českou hudbou.

O hvězdný závěr se postarala francouzská sopranistka Sandra Hamaoui, která vystoupila na závěrečném galakoncertu s Filharmonií Bohuslava Martinů pod vedením dirigenta Jiřího Habarta.

Tři světové premiéry

Historie inspiruje, a pokud inspiruje mladé, nebude nikdy zapomenuta. LVHF letos objednal u českých autorů dvě nová díla, která uvedl ve světových premiérách. První z nich, skladba Ti, kteří měli být spolu od Darji Kukal Moiseevy, zazněla v Břeclavi v obřadní síni židovského hřbitova v rámci koncertu Árie akordeonu. V podání sourozeneckého dua Andrey a Martina Šulcových otevřela téma tragického osudu židovských obyvatel za druhé světové války. Hudební výpověď se soustředila na lidskost, lásku a naději a v závěru připomněla židovskou modlitbu Avinu Malkeinu.

Druhá světová premiéra zazněla v rakouském Kirchstettenu. Parisienne Nostalgie pro akordeon a klavírní trio Jiřího Kabáta zazněla v podání Kalliopé Trio Prague a akordeonisty Martina Šulce. Obě premiéry ukázaly, že festival nevnímá historický repertoár jako uzavřenou kapitolu, ale jako živý zdroj inspirace pro nové hudební výpovědi a současnou tvorbu.

Do třetice festival uvedl premiéru dětského představení Francouzská baletní pohádka, které v návaznosti na letošní dramaturgii připravili tanečnice a choreografka Kristýna Kmentová a umělecký šéf Juniorského Baletu NdB 2 Uladzimir Ivanou.

 „Všechny tři programy vznikly na míru francouzské dramaturgii a LVHF 2026, a přejeme jim, aby se začlenily do dalších programů a těšily se úspěchu u posluchačů,” říká Jiří Partyka, který s umělci osobně zadání konzultoval. 

Životní díla, životní zážitky

Hudební program jedenáctého ročníku představil díla 39 skladatelů a skladatelek a nabídl pestrý průřez evropskou hudební tradicí od středověku po modernu. Zahajovací koncert ve Valticích svěřil festival souborům Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 pod vedením Václava Lukse. Zazněla mimo jiné díla Marca-Antoina Charpentiera (Te Deum) a Johanna Sebastiana Bacha (Magnificat) – skladatelů, jejichž tvorba připomněla, že evropská hudební tradice nikdy nevznikala v izolaci. Část Zahájení odbavila Česká televize přímým vstupem do živého vysílání Událostí v kultuře a následující reportáží. 

Baroko se na programu LVHF potkalo také s jazzem. Projekt Bach meets Bolling ukázal, jak přirozeně mohou vedle sebe existovat hudební světy, které od sebe dělí staletí.

Cesta zlatého kočáru vyvrcholila rytmem, který zná celý svět. Zámeckou jízdárnu ve Valticích, tradiční dějiště závěrečných galakoncertů, naplnila hudba Maurice Ravela a Georgese Bizeta i písně a árie francouzských autorů Henriho Duparca, Charlese Gounoda, Clauda Debussyho, Francise Poulenca, Julese Masseneta a Camilla Saint-Saënse. Poslední slovo dostalo Boléro. Ravelova skladba, založená na neúnavně se vracejícím rytmu a postupně sílící orchestraci, nabídla festivalu výmluvnou závěrečnou tečku.

Rendez vous hudby, filmu, pastelek

LVHF hledá zábavné a vkusné průniky hudby s dalšími uměleckými obory a přivádí k ní nové posluchače. Letos poprvé zařadil hudebně-filmový klub v Mikulově, který uvedl snímek Indes Galantes režiséra Philippa Béziata. Projekci doplnilo vystoupení DJ Djei Goga a otevřelo další pohled na vztah hudby, tance a současné kultury. Podávaly se croissanty, degustovala se francouzská vína. Celý večer zaštítil Francouzský institut v Praze.

Edukační program přiblížil festivalová témata dětem a mladému publiku prostřednictvím hudebně-tanečního představení, výtvarných dílen, přednášek a baletního workshopu. Výtvarnice Denisa Krausová vedla pro děti Základní školy Lednice dílnu Barokní nebe pastelkou, studenti SSPŠ Cultus Sedlec pod vedením Kateřiny Rutherford zkoumali v projektu Od ornamentu k formě moderní grafické zpracování motivu zlatého kočáru a Veronika Remak Molatová ve Valticích propojila poslech, pohyb a výtvarnou tvorbu v dílně Zlatý kočár v pohybu – baroko očima dětí.

Hudba tentokrát ožila i na baletní scéně v zámeckých jízdárnách v Lednici a ve Valticích. Juniorský Balet NdB 2 přenesl celkem 1 413 dětí do Francouzské baletní pohádky ze světa snů – představení se kvůli velkému zájmu škol odehrálo čtyřikrát během dvou dnů. Na pohádkový zážitek navázal baletní workshop, při němž se malí zájemci mohli seznámit s tanečním světem.

Posíláme dobro dál 

LVHF pečuje nejen o hudbu, ale také o krajinu, v níž se odehrává. Každoročně se snaží pomáhat tam, kde je to potřeba, a přispívat k ochraně přírodního a kulturního dědictví. Letos se zaměřil na to nejcennější, co nás obklopuje – na přírodu. „Na česko-rakouské hranici, nedaleko Úval, jsme se společně s dobrovolníky pustili do úklidu remízku, který zejména v 90. letech sloužil jako černá skládka. Na jeho obnovu a zvelebení festival přispěl částkou 20 000 Kč,” uvedla Erika Partyková, hlavní produkční a marketingová koordinátorka festivalu s tím, že díky společnému úsilí tak tento rozlehlý prostor dostal novou šanci a může znovu sloužit krajině i životu, který v ní nachází své útočiště.

Hudba pro královskou korunu

Další příběh už čeká na své vyprávění. Dvanáctý ročník Lednicko-valtického hudebního festivalu se v roce 2027 ponese v tématu Hudba pro královskou korunu a připomene 500. výročí korunovace Ferdinanda I. českým králem v roce 1527. 

Dramaturgie LVHF 2027 propojí komorní, duchovní, scénické i orchestrální projekty. Jejím výrazným bodem bude závěrečné uvedení Te Deum Antona Brucknera i obnovené premiéry děl, která čekají na své znovuobjevení. 

 

Poděkování:

Generální partner 11. ročníku LVHF: ZFP GROUP, a.s.

Záštitu nad LVHF 2026 převzali: prezident České republiky Petr Pavel, ministr kultury České republiky Oto Klempíř, hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich a velvyslanec Francie v České republice Stéphane Crouzat.

Festival se koná za podpory Ministerstva kultury České republiky a Jihomoravského kraje, měst Valtice, Mikulov a Břeclav a obcí Lednice a Ladná.

Hlavní partneři 11. ročníku Lednicko-valtického hudebního festivalu:

Alcadrain s.r.o. | MND a.s. | Mastercard | ALBAform Inc. | SOLODOOR a.s. | Hrušecká stavební spol. s r. o. | Stomma – STOMATOLOGICKÉ CENTRUM MUDr. Ivo Marek s.r.o. | AF GROUP a.s. | Kooperativa Vienna Insurance Group

 

Katalog LVHF je dostupný ZDE

 

Zdroj: LVHF z.s.

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59726.

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