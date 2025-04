Hrdinové moderní energetiky: Přihlášeno 70 projektů, které ukazují cestu k udržitelné budoucnosti

Inspirativní trendy v kategoriích

V kategorii Zelená energie pro domácnosti, zaměřené na projekty rodinných a bytových domů, se sešlo několik desítek nominací, včetně významných realizací zahrnujících celé bytové domy. Mezi přihlášenými projekty vynikají komplexní přístupy, které kombinují kvalitní zateplení, moderní technologie pro vytápění a výrobu energie, integraci elektromobility a chytré řízení spotřeby. Tyto projekty ukazují, že promyšlená řešení vedou nejen k úsporám financí, ale také ke zvýšení energetické soběstačnosti domácností. Ukazuje se, že důležitou roli v tom mají představitelé SVJ nebo prostě jen aktivní sousedé, kteří neváhají hledat příklady dobré praxe, nastudovat si potřebné informace nebo se prostě zeptat odborníků.

Kategorie Chytrá energie pro města, obce i komunity přinesla řadu inspirativních projektů obcí a měst, které implementují fotovoltaické elektrárny na střechy obecních budov, jako jsou školy, radnice či bazény. Novým trendem je propojení těchto elektráren s plány na sdílení vyrobené elektřiny v rámci obecních systémů. Obce se také zaměřují na modernizaci veřejného osvětlení ve spojení s obnovitelnými zdroji energie a na inovativní projekty chytrých energocenter sloužících městským čtvrtím.

Do kategorie Podnikání s čistou stopou bylo přihlášeno mnoho originálních a inovativních projektů průmyslových podniků i netradičních subjektů, jako je seniorské centrum nebo systémy pro dobíjení elektromobilů s použitím solární energie. Zaujaly projekty kombinující různé technologie pro maximalizaci využití obnovitelné energie včetně sofistikovaných řešení tzv. mikrosítí.

V kategorii Obnovitelná energie pro českou ekonomiku rezonují nejvíce bioplynové stanice. To ukazuje, že proměna české energetiky nestojí jen na solárních panelech. K dalším postupujícím projektům patří velké fotovoltaické elektrárny na nákupním centru nebo jedna z největších větrných elektráren. Klíčovým prvkem je využití místního potenciálu – ať už jde o sluneční záření, vítr či využití biologicky rozložitelných odpadů pro produkci zeleného plynu.

Úspěšné projekty z této kategorie potvrdily, že významnou roli hraje spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. Na projektech se podílí obce, technologické firmy, univerzity i investoři, což přispívá nejen ke kvalitě řešení, ale i k důvěře veřejnosti. Tyto příklady z praxe ukazují, že budoucnost energetiky není jen o megawattech, ale o lidech, spolupráci a odvaze inovovat. Pokud najdou širší podporu, mohou být české regiony tahounem moderní, čisté a odolné energetiky.

„Jsme nadšeni z počtu a kvality nominovaných projektů, které ukazují, že česká energetika má ohromný potenciál a směřuje k udržitelné budoucnosti. Tyto projekty jsou nejen příkladem dobré praxe, ale také inspirací pro ostatní,“ uvedl Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

„Letošní ročník ukazuje, že česká energetika stojí na prahu velké transformace. Nominované projekty dokazují, že technologická řešení máme k dispozici a že obnovitelné zdroje energie nejsou jen nástrojem pro boj s klimatickou změnou, ale také cestou ke snížení nákladů na energie a zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky. Zároveň je patrné, že stále více podniků, obcí i jednotlivců chápe význam energetické soběstačnosti a investuje do projektů, které přinášejí reálné výsledky,“ uvedl Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace.

Současně pořadatelé doporučí porotě tři inovativní řešení mimo hlavní kategorie pro zvláštní ocenění v oblasti IT řešení a akumulace energie. Jedná se o projekty mimo mantinely kategorií, které ale ukazují zajímavé trendy do budoucnosti.

V porotě se výběru účastní například ministr životního prostředí Petr Hladík, ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček, radní Energetického regulačního úřadu Martina Krčová, místopředseda představenstva ČEPS Pavel Šolc, ekoložka a expertka na environmentální poradenství Yvonna Gaillyová, která byla loni za svou dlouholetou práci oceněna prezidentem republiky, dále také ředitel pro vědu a výzkum Univerzitního centra energeticky efektivních budov při ČVUT Antonín Lupíšek a další.

Další fáze projektu Hrdinové moderní energetiky

Cílem ocenění Hrdinové moderní energetiky je upozornit na inspirativní a funkční projekty, které přispívají k využívání obnovitelných zdrojů energie, a zároveň ocenit jejich tvůrce. Projekty nominovaly fyzické i právnické osoby – vlastníci, investoři, projektanti i realizátoři. Nyní organizátoři společně s odbornou porotou, složenou z předních osobností české energetiky a zástupců ministerstev, vyberou 16 finálových projektů. Vedle prvních tří míst v základních kategoriích navrhnou pořadatelé porotě také ocenění pro zvlášť inovativní projekty, které posouvají českou energetiku v oblasti digitalizace nebo využití akumulace energie.

Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni na slavnostním galavečeru, který proběhne 28. května 2025 v rámci Solární konference.

Pořadatelé a partneři

Ocenění Hrdinové moderní energetiky je projekt financovaný Svazem moderní energetiky, Aliancí pro energetickou soběstačnost a spolufinancován za podpory projektu From Plans to Reality: Renewable Chance for Future podpořeného Evropskou klimatickou iniciativou (EUKI). Ocenění podporují také odborní partneři: Asociace AKU-BAT CZ, Asociace poskytovatelů energetických služeb, Aliance pro bezemisní budoucnost, Asociace výrobců minerální izolace, CZ Biom, Unie komunitní energetiky, Refsite, Doucha Šikola advokáti, BCG, COGEN Czech, Centrum pasivního domu, Energetická agentura Zlínského kraje, Energetická agentura Kraje Vysočina, Energy Centre České Budějovice, Asociace poskytovatelů energetických služeb, JINAG a Národní síť místních akčních skupin. Mediálními partnery jsou Obnovitelně.cz, Pro města a obce a Dřevostavitel.cz.

Zdroj: Svaz moderní energetiky

ČTK Connect ke zprávě obrazovou vydává přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.