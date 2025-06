Hrdinové zelené energetiky 2025: Oceněny nejlepší projekty a osobnosti v oblasti obnovitelných zdrojů

Porota vybírala oceněné projekty ze čtyř desítek nominovaných řešení. Mezi finalisty se dostaly zejména komplexní realizace kombinující využití obnovitelných zdrojů energie, systémy akumulace či energetické účinnosti. Porota rozhodovala na základě kritérií udržitelosti, replikovatelnosti, ale také přínosů pro ekonomiku a dekarbonizaci nebo zapojení místní komunity. Ministr životního prostředí Petr Hladík a ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček jako hodnotitelé projektů zdůraznili význam rozvoje obnovitelných zdrojů pro českou konkurenceschopnost i energetickou bezpečnost. Petr Hladík, ministr životního prostředí, k ocenění prohlásil:

„Ocenění Hrdinové zelené energetiky potvrzují, že v Česku vznikají inspirativní projekty, které kombinují moderní technologie, ohleduplnost k přírodě i zapojení komunit. Právě díky inovacím můžeme v budoucnu zajistit naši energetickou bezpečnost i lepší kvalitu života.“ Lukáš Vlček, ministr průmyslu a obchodu, dodal: „Cesta k moderní, bezpečné a konkurenceschopné energetice vede přes odvážné investice do obnovitelných zdrojů a efektivní spolupráci státu, firem i obcí. Děkuji všem oceněným za jejich odvahu i inspiraci, kterou svým příkladem předávají ostatním.“ Kamil Čermák, předseda představenstva Svazu moderní energetiky, doplňuje: „Letošní nominace a ocenění Hrdinové moderní energetiky mi opět potvrdilo, kolik šikovných lidí a odborníků na moderní energetická řešení v naší zemi máme. Ať už v oblasti úspor, nakládání s odpady nebo obnovitelných zdrojů energie. Je velmi důležité podobné počiny zviditelnit a ocenit, protože právě inspirativní projekty posouvají celou energetiku o velký kus dál a pomáhají šetřit peníze i přírodu. Moc mě těší, že jsme mohli v rámci večera také ocenit Hrdinky moderní energetiky. Tedy výjimečné ženy, které svými projekty, výzkumem a inovacemi posouvají Česko směrem k modernizaci, konkurenceschopnosti a nízkouhlíkové budoucnosti.” Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky, uvedl za pořadatele ocenění: „Podařilo se nám najít komplexní projekty, které zelenou energii v domácnostech, městských či obecních projektech nebo firmách kombinují s chytrým řízením spotřeby, akumulací energie, tepelnými čerpadly, energetickou účinností domů nebo čistou mobilitou. Kategorie velkých obnovitelných zdrojů energie ukázala, jak větrné parky či biometanové stanice mohou vznikat s respektem k přírodě a za podpory místní komunity.“ Rekapitulace vítězných projektů Kategorie: Zelená energie pro domácnosti 1. místo: Kompletní rekonstrukce domu z 50. let vybavená chytrou fotovoltaikou s kladnou bilancí energie (Radek Šindel) Projekt představuje inspirativní příklad proměny běžného rodinného domu na moderní, energeticky soběstačné a komfortní bydlení. Majitel domu Radek Šindel provedl zásadní rekonstrukci podle principů Nové zelené úsporám – včetně kvalitního zateplení, instalace rekuperace, tepelného čerpadla a chytré fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm. Díky kombinaci těchto technologií dům pokrývá až 70 % své spotřeby (včetně nabíjení elektromobilu) z vlastních obnovitelných zdrojů, přičemž vyrobená energie v ročním úhrnu převyšuje spotřebu. “Jsem za ocenění rád a je to důkaz, že i starý dům lze předělat do absolutně moderního bydlení. Pojem pasivní dům je podle mne už zastaralý a možná by se mělo přejít k pojmu ‚aktivní‘, protože náš dům je v součtu energeticky přebytkový včetně nájezdu elektromobilu,” komentuje ocenění Radek Šindel. Kategorie: Chytrá energie pro města, obce a komunity 1. místo: Energeticko-odpadový systém Cirkula ve Slavičíně (autoři: Oldřich Kozáček, BTH Slavičín a Lukáš Dobeš, TEDOM) Město Slavičín spustilo unikátní systém, který kombinuje využití odpadu k výrobě energie, pokročilou rekuperaci a sdílení energie ve veřejných budovách a domácnostech. Projekt významně přispívá ke snižování emisí a funguje jako vzor pro ostatní obce. “Nejvíc jsem pyšný na to, že v tom jednom jediném místě se kombinuje obrovské množství jednak obnovitelných zdrojů energie a pak také i jiných aspektů udržitelného rozvoje, které můžeme nejenom poskytovat formou například tepla do domácnosti, ale i ukazovat veřejnosti a dětem," komentuje výhru starosta Slavičína Tomáš Chmela. Kategorie: Podnikání s čistou stopou 1. místo: NEUFE – Komplexní systém nakládání s energií (Energy Power Solutions) Komplexní systém nakládání s energií představuje inovativní řešení pro moderní strojírenskou výrobu, které zajišťuje bezvýpadkový provoz a výraznou energetickou úsporu. Díky integraci fotovoltaické elektrárny, bateriového úložiště, kogeneračních jednotek a akumulace tepla do jednoho sofistikovaného systému EMS dosahuje firma vysoké energetické efektivity, stability a flexibility. Projekt navíc významně přispívá ke snižování emisí a podpoře zaměstnanosti v regionu. “Základním důvodem pro realizaci projektu bylo to, že v továrně NEUFE provádí zakázkovou strojírenskou výrobu se stroji, které jsou velice citlivé i na mikrovýpadky. Vzniklo proto rozhodnutí udělat zálohu celé firmy pomocí dvojité konverze, což nám umožňuje úplně odstínit nepříznivé vlivy z vnější sítě. Navíc díky dvěma kogeneračním jednotkám dokážeme továrnu zásobovat energií teoreticky stále, dokud bude k dispozici plyn,” popisuje klíčové výhody projektu Antonín Škapa z Energy Power Solutions. Kategorie: Obnovitelné zdroje pro českou ekonomiku 1. místo: Větrny´ park Václavice (JRD Group) Větrný park Václavice u Hrádku nad Nisou na Liberecku představuje největší nově postavený větrný park v Česku za poslední dekádu. Větrné elektrárny ve Václavicích u Hrádku nad Nisou na Liberecku, vybudované společností EEH s.r.o., součást skupiny JRD, tvoří 13 moderních větrných turbín o celkovém výkonu 26 MW. Ročně vyrobí čistou energii pro ekvivalent spotřeby ve zhruba 17 tisících domácnostech (60 GWh) a ušetří až 52 tisíc tun oxidu uhličitého ročně. Větrný park využívá příznivé podmínky lokality díky větrné lokalitě a dobrému napojení na síť. Projekt vyniká také aktivním zapojením místní komunity a důrazem na minimální environmentální dopady – monitoring totiž neprokázal negativní vliv na ptactvo ani netopýry. „Máme radost. Větrný park Václavice si takové ocenění zaslouží. Nejen proto, že je to krásný a moderní zdroj čisté energie, ale také proto, že tento projekt jasně ukazuje, že ‚když se chce, tak to jde‘. A my věříme, že takto naší činností inspirujeme ostatní,“ uvedl Marek Lang, člen správní rady JRD Group. Zvláštní ocenění za inovativní přístup získaly tyto projekty:

IQstat s.r.o., aplikace, díky které může domácnost ušetřit na energiích (zakladatel Šimon Falta).

Delta Green s.r.o., první certifikovaný blok domácností ve střední Evropě, které pomáhají vyrovnávat síť.

ČEZ ESCO a.s., strategie uhlíkové neutrality pro EP Rožnov.

Decci a.s., Energy nest - moderní zdroj energie, který dokáže flexibilně reagovat na přebytky či nedostatky v síti a mimo aktivaci služby je v pohotovostním režimu s nulovou emisní stopou a bez neefektivního využívání paliva.

CEET: budova CEETe v kampusu VŠB-TU Ostrava, která zahrnuje moderní technologie, jako je pyrolýzní a plazmatické zplyňování, výroba a skladování vodíku, bateriové úložiště, solární elektrárnu, vodní hospodářství na recyklaci dešťové vody a další inovativní řešení (Pavel Bezucký, generální ředitel Schneider Electric a prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., ředitel CEET)

Cenu sympatií odborné veřejnosti získal projekt Spuštění vy´roby biometanu z bioodpadu ve Vyškově, který obdržel 448 hlasů z cekových 1117 hlasů, které zaslali účastníci konference Solární konference, členů a partnerů Svazu modernrí energetiky a veřejnosti prostřednictvím stránek hrdinovemodernieenrgetiky.cz.

„Druhé místo v kategorii Obnovitelné zdroje pro českou ekonomiku a získání ceny sympatie odborné veřejnosti je pro nás velkým uznáním a potvrzením, že investice do projektů zaměřených na výrobu biometanu jsou přínosné pro celou společnost. Přestavbou naší odpadové stanice ve Vyškově jsme během jednoho roku dokázali navýšit kapacitu zpracování o více než polovinu na 30 tisíc tun ročně. Z tohoto odpadu, který by jinak končil na skládkách, dnes vyrobíme plyn s minimální emisní stopou pro bezmála 2 000 domácností ročně. To přispívá nejen k ochraně životního prostředí, ale také k energetické soběstačnosti České republiky. Nic z toho by nešlo bez našeho skvělého týmu, kterému tímto děkuji stejně jako odborné porotě," uvedl Tomáš Voltr, výkonný ředitel EFG.

V porotě se hodnocení účastnil například ministr životního prostředí Petr Hladík, ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček, radní Energetického regulačního úřadu Martina Krčová, místopředseda představenstva ČEPS Pavel Šolc, ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman, ekoložka a expertka na environmentální poradenství Yvonna Gaillyová, která byla loni za svou dlouholetou práci oceněna prezidentem republiky, dále také ředitel pro vědu a výzkum Univerzitního centra energeticky efektivních budov při ČVUT Antonín Lupíšek a další.

Pořadatelé a partneři

Ocenění Hrdinové moderní energetiky je projekt financovaný Svazem moderní energetiky, Aliancí pro energetickou soběstačnost a spolufinancován za podpory projektu From Plans to Reality: Renewable Chance for Future podpořeného Evropskou klimatickou iniciativou (EUKI). Ocenění podporují také odborní partneři: Asociace AKU-BAT CZ, Asociace poskytovatelů energetických služeb, Aliance pro bezemisní budoucnost, Asociace výrobců minerální izolace, CZ Biom, Unie komunitní energetiky, Refsite, Doucha Šikola advokáti, BCG, COGEN Czech, Centrum pasivního domu, Energetická agentura Zlínského kraje, Energetická agentura Kraje Vysočina, Energy Centre České Budějovice, Asociace poskytovatelů energetických služeb, JINAG a Národní síť místních akčních skupin. Mediálními partnery jsou Obnovitelně.cz, Pro města a obce a Dřevostavitel.cz.

Zdroj: Svaz moderní energetiky

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.