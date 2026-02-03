Hry zimních obrazů: Česká umělecká reprezentace míří na olympiádu do Milána

Čeští výtvarníci na olympiádě vystupují symbolicky jako „tým“ – kulturní reprezentace České republiky. Malba, socha i fotografie zachycují pohyb, výkon, napětí i vnitřní soustředění sportovců – od lyžování přes krasobruslení až po lední hokej.
„Výstava odkazuje na coubertinovskou tradici úzkého sepětí sportu s uměním. Ukazuje, jak různorodě lze zachytit sportovní výkon – jako drama, meditaci i vizuální kompozici. Umělci zde vystupují jako reprezentanti české vizuální kultury, jako tým, v němž má každý svou nezastupitelnou roli a vlastní poetiku schopnou oslovit sportovní fanoušky i milovníky současného umění,“ vysvětluje kurátor výstavy Petr Volf ze Sport in Art.
Vystavujícími umělci a umělkyněmi jsou Alena Anderlová, Milan Cais, Michal Cihlář, Martin Daněk, Jakub Flejšar, Roman Franta, Jan Heres, Pavel Jestřáb, Radu Tesaro Kirby, Ondřej Kohout, Anna Krninská, Laura Limbourg, David Mazanec, Ondřej Mestek, Marek Nenutil, Michael Rittstein, Julius Reichel, Jan Soumar, Jan Šafránek, Jakub Špaňhel, Eva Vones a Jan Vytiska.
Současně s výstavou vychází v angličtině i mimořádné číslo magazínu Sport in Art věnované olympijským hrám, a to ve spolupráci s asociací Evropských olympijských akademií a Českou olympijskou akademií.
Projekt se dostává za hranice České republiky díky zapojení Českých center, čímž navazuje na jejich dlouhodobé poslání systematicky podporovat prezentaci českých umělců a umělkyň v zahraničí. Uvedení výstavy v Miláně je dalším krokem v kontinuální spolupráci Českých center s platformou Sport in Art.
„Globálnímu publiku, které bude v Miláně přítomné, představíme současné české umění v silném kontextu olympijských her. Sportovně-umělecká výstava měla úspěch už během letní olympiády v Českém centru Paříž a jsem ráda, že její novou verzi můžeme představit také v Itálii díky partnerství se Sport in Art a generálním konzulátem. Propojení sportu a umění je velmi srozumitelné a atraktivní,“ říká Jitka Pánek Jurková, generální ředitelka Českých center.
Česká centra a Sport in Art spolupracují mimo jiné i na projektu Art Grand Slam, který prostřednictvím otevřených výzev představil etablované autory i mladé talenty do 30 let. Česká centra v jeho rámci opakovaně ocenila vítěze open callu rezidenčním pobytem a projekt se následně představil také v Českém centru Paříž během letních olympijských her v roce 2024.
Prostory pro uvedení výstavy Hry zimních obrazů zapůjčil Generální konzulát ČR v Miláně. Projekt vzniká také ve spolupráci s Českým olympijským týmem a Českým paralympijským týmem a bude součástí programu během konání obou sportovních svátků. Hry zimních obrazů jsou zároveň zařazeny do prestižního programu Cultural Olympiad, který sdružuje nejvýznamnější kulturní akce spojené s olympijskými hrami po celé Itálii.
Součástí projektu bude také velkoformátová železná socha hokejisty od sochaře a kouče Evy Samkové Jakuba Flejšara, která se stane jedním z výrazných vizuálních symbolů české účasti na hrách. K této dominantní plastice vznikne rovněž série sedmi autorských miniatur, z nichž jedna bude nabídnuta k dražbě na podporu Olympijské nadace. Projekt Hry zimních obrazů tak představuje jednu z nejvýraznějších prezentací současného českého umění v zahraničí v roce 2026 a zároveň jedinečnou kulturní paralelu k vrcholné sportovní události.
Výstava Hry zimních obrazů
Místo konání: Generální konzulát ČR v Miláně/České centrum Milán, Via G. B. Morgagni 20, Milán
Termín: 6. 2. – 15. 3. 2026
Vernisáž: 10. 2. 2026
Kurátor: Petr Volf
