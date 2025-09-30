HSBC ve spolupráci s IBM poprvé představila algoritmické obchodování využívající kvantovou technologii

Autor:
  17:04
Praha 30. září 2025 (PROTEXT) - 
  • Slibný pokus uskutečněný ve spolupráci s IBM zkoumá možnosti kvantových počítačů při optimalizaci obchodování s dluhopisy
  • Experiment přinesl až 34% zlepšení v predikci pravděpodobnosti získání klienta na základě jeho požadavku na evropském trhu s korporátními dluhopisy

Společnost HSBC dnes oznámila, že poprvé v historii získala empirický důkaz potenciálního významu využití kvantových počítačů k řešení reálných problémů při algoritmickém obchodování s dluhopisy.

Ve spolupráci s týmem společnosti IBM využila HSBC přístup založený na kvantových i tradičních výpočetních zdrojích, díky čemuž dosáhla oproti standardním technologiím využívaným v této oblasti až 34% vylepšení predikce pravděpodobnosti uskutečnění obchodu při dané ceně.

Algoritmické obchodování na trhu s korporátními dluhopisy využívá počítačové modely k rychlému automatickému ocenění požadavků klientů při konkurenční aukci dluhopisů. Algoritmické strategie zohledňují reálné tržní podmínky a odhad rizik, díky čemuž se proces automatizuje a obchodníci se mohou soustředit na větší a složitější obchody. Právě s ohledem na vysoce komplikovanou povahu těchto faktorů se ukázalo, že využití kvantové informační technologie vykazuje výrazně lepší výsledky než použití klasických počítačů využívajících standardní postupy.

Pokus, který provedla HSBC společně s IBM, prokázal, jak dovedou současné kvantové počítače optimalizovat žádosti o kotaci při mimoburzovním obchodování, kde jsou finanční aktiva, například dluhopisy, obchodovány mezi dvěma stranami bez centrální burzy nebo brokera. V tomto procesu se algoritmické strategie a statistické modely využívají k odhadům pravděpodobnosti, s jakou bude obchod při dané ceně uskutečněn. Týmy ověřily reálné velké objemy dat z obchodování na několika kvantových počítačích IBM s cílem predikovat pravděpodobnost získání klienta na základě jeho požadavku na evropském trhu s korporátními dluhopisy.

Výsledky dokazují, jak cenné může být využití kvantových počítačů při jejich zapojení do řešení dynamických problémů v oblasti finančních služeb, i to, že jejich využití znamená dosažení výrazně kvalitnějších řešení, než jaká nabízejí samotné klasické počítače.

Philip Intallura, šéf pro oblast kvantových technologií skupiny HSBC, k tomu říká: „Jedná se o naprosto přelomovou událost v oblasti obchodování. Máme nyní k dispozici reálný příklad toho, jak dnešní kvantové počítače mohou řešit reálné problémy při obchodování ve velkém rozsahu a nabízet konkurenční výhodu, která se bude zvětšovat spolu s tím, jak se budou zlepšovat kvantové počítače.

Dlouhodobě se soustředíme na využití kvantové technologie v blízké budoucnosti. Vzhledem k pozitivním výsledkům experimentu na současných kvantových počítačích pevně věříme, že jsme na začátku nové éry využití počítačů ve finančních službách, která není příliš vzdálená.“

Jay Gambetta, viceprezident společnosti IBM Quantum, k tomu dodává: „Díky tomuto převratnému pokusu vidíme, co všechno je možné, když se rozsáhlé doménové znalosti spojí se špičkovým algoritmickým výzkumem a silné stránky tradičních přístupů se skloubí s obrovskou výpočetní kapacitou kvantových počítačů.

Tato práce je zásadní pro zjištění možností nových algoritmů a aplikací, které mají potenciál měnit celá odvětví v době, kdy se kvantové počítače rychle rozvíjejí a my stojíme na prahu nové éry výpočetní techniky.“

Kvantová informatika je nové odvětví informatiky, které využívá zákonů kvantové fyziky pro reprezentaci a zpracování informací při kapacitě, která je exponenciálně větší a dynamičtější, než jakou disponují klasické systémy. Kvantové počítače tak mohou řešit problémy, které nejsou schopny samostatně řešit ani ty nejvýkonnější klasické superpočítače.

V tomto konkrétním případě IBM Quantum Heron vylepšil klasické výpočetní workflow a lépe odhalil signály týkající se cen ve velkém množství dat z trhu, než je možné odhalit klasickými přístupy, které HSBC standardně využívá. Obchodování s dluhopisy se tak významně vylepšilo.

Kvantové počítače IBM jsou v současné době k dispozici v cloudu a prostřednictvím Qiskitu, open source vývojářského prostředí pro kvantový software.

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a poslední předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České...

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Praha v kapse! Tyhle mobilní aplikace umí šetřit čas, peníze i nervy. Znáte je všechny?

Zatímco dřív jste kvůli jízdence museli lovit drobáky po kapsách a doufat, že automat nezabliká „mimo provoz“, dnes stačí pár ťuknutí do displeje. Chcete si najít nejbližší kontejner, nahlásit výmol,...

Petr Fiala a volby 2025: Lidé si všímají, že jsem v politice neztloustnul. Mám víceméně stále stejnou váhu

Premiér a předseda ODS Petr Fiala sedí v předvolební kampani na více židlích. Nejen on, ale i ostatní politici přiznávají, že to není snadné ani psychicky, ani fyzicky.

30. září 2025  17:59

Policie pátrá po vězni, který odešel z nestřeženého pracoviště v Lysé nad Labem

Policie pátrá po vězni, který dnes odpoledne odešel z nestřeženého pracoviště na výstavišti v Lysé nad Labem na Nymbursku. Třiatřicetiletý Martin Bača je...

30. září 2025  16:10,  aktualizováno  16:10

V Ústeckém kraji je o voličské průkazy zájem, žádosti chodí i na poslední chvíli

Lidé v Ústeckém kraji mají o voličské průkazy zájem. Například ústecký obvod Neštěmice zaznamenal vyšší počet žádostí ve srovnání s volbami v roce 2021. Také...

30. září 2025  16:07,  aktualizováno  16:07

Šéf pražské zoo Bobek končí. Zaměstnanci ho kritizovali za nevhodné chování

Ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek po kritice ze strany bývalých a současných zaměstnanců ohledně svého chování z posledních dnů ke konci října rezignuje na funkci. Ve svém vyjádření...

30. září 2025  14:12,  aktualizováno  17:38

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Město Slaný upraví prostory, kde budou dvě dětské skupiny

Město Slaný na Kladensku upraví prostory ve Smečenské ulici, kde budou od jara příštího roku dvě dětské skupiny celkem pro 24 dětí. Práce začnou v říjnu,...

30. září 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Obžaloba chce výjimečné tresty za smrt Arména. Pohřbení zaživa znalec zpochybnil

Pro hlavní obviněné v případu pohřbení Arména v pražském parku žádá státní zástupkyně Jana Murínová výjimečné tresty 28 a 25 let vězení. Vraždu si podle ní objednal ze msty jiný Armén Richard...

30. září 2025  12:52,  aktualizováno  17:28

Věčný boj. Nelegálních heren zbylo v Brně jen pár, ale po raziích znovu ožívají

Pouze ve dvou podnicích na území Brna se mohou lidé legálně věnovat hazardu. Ve městě totiž už deset let platí díky vyhlášce jeho nulová tolerance a výjimku mají jen kasina v hotelech Grand a...

30. září 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Stavba okružní křižovatky na Kunratické zpomaluje dopravu, ŘSD zde zvýší kapacitu dopravy

30. září 2025  17:05

HSBC ve spolupráci s IBM poprvé představila algoritmické obchodování využívající kvantovou technologii

30. září 2025  17:04

V Radiměři vzniklo pobytové zařízení pro dívky s psychickými obtížemi

Středisko výchovné péče (SVP) Alfa Svitavy dnes v Radiměři slavnostně otevřelo nově vybudované pobytové zařízení pro dívky s psychickými obtížemi. Vzniklo jako...

30. září 2025  15:23,  aktualizováno  15:23

Ústecká nemocnice má nejmodernějšího chirurgického robota, zkrátí zotavování

Ústecká Masarykova nemocnice má nejmodernější robotický systém daVinci s jedním portem. V přepočtu stál okolo 78 milionů korun. Díky němu se pacientům zkrátí...

30. září 2025  15:18,  aktualizováno  15:18

Festival v Plzni propojí téma duševního zdraví s uměním a diskusemi

Pět dní plných inspirace, sdílení i uměleckých zážitků slibují pořadatelé letošních Dnů pro duševní zdraví, které se uskuteční od 6. do 10. října v kulturním...

30. září 2025  15:01,  aktualizováno  15:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.