HSF System ovládlo Národní cenu kvality: Nejlepší firma v kategorii soukromého sektoru je z Ostravy

"Naše cesta ke společenské odpovědnosti začala v roce 2020 přihlášením do soutěže Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Tato zkušenost nám pomohla systematicky třídit aktivity do jednotlivých kategorií a komplexně uchopit toto téma. Postupně jsme náš přístup zdokonalovali a rozšiřovali do dalších oblastí. Významným mezníkem pro nás bylo ocenění Národní ceny za společenskou odpovědnost za rok 2022, které nám dodalo odvahu pokračovat a směřovat k vyšším cílům. V tomto roce jsme se také rozhodli vstoupit do programu Národní ceny ČR za kvalitu, Excelence. I když nás čekala náročná cesta plná detailního hodnocení, v roce 2024 jsme získali toto prestižní ocenění. Každá soutěž a zpětná vazba od hodnotitelů přispěla k našemu dalšímu rozvoji a potvrdila, že detailní a komplexní přístup je klíčem k úspěchu," popisuje cestu k ocenění Tomáš Hess, obchodní ředitel společnosti HSF System.

Národní cena kvality - klíčové poznatky

Společnost HSF System byla hodnotiteli Národní ceny za kvalitu oceněna za své klíčové přednosti jako je prozákaznický přístup a porozumění požadavkům hlavních obchodních partnerů. Organizace je podle hodnotícího týmu vedena silnými osobnostmi, přičemž její filozofie vychází z principů rodinné firmy, sportovního ducha a soutěživosti. Pokročilá digitalizace řízení projektů výrazně zvyšuje produktivitu a zároveň činí stavební společnost atraktivní pro mladé pracovníky.

Vytvoření investiční skupiny Purposia Group přináší významné synergické efekty, které usnadňují vyjednávání stavební společnosti HSF System s partnery. Silné marketingové nástroje, jež HSF System využívá, představují dle shrnutí posuzovatelů inspirativní příklad pro celý stavební sektor. Navíc aktivity a výsledky firmy v oblasti společenské odpovědnosti přesahují národní úroveň a jsou vnímány jako jedna z jejích výrazných silných stránek.

Mezinárodní standardy a systémový přístup

Program Excelence je součástí mezinárodního modelu EFQM (Evropské nadace pro řízení kvality), který pomáhá organizacím posuzovat výkonnost, identifikovat příležitosti ke zlepšení a podporovat kulturu inovací. Model zároveň podporuje systematické zlepšování a připravuje organizace na dynamické změny a výzvy v jejich oboru. "Ocenění je pro nás potvrzením, že dlouhodobě uplatňujeme inovativní a efektivní přístupy k řízení, které přispívají k naší konkurenceschopnosti na domácím i zahraničním trhu. Zároveň jde o závazek pokračovat v naší strategii zaměřené na kvalitu a udržitelný rozvoj," doplnil Jan Vitvar, manažer pro klíčové zákazníky společnosti HSF System.

Tento úspěch navazuje na triumf z roku 2023, kdy společnost HSF System získala absolutní vítězství v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj v kategorii Soukromý sektor.

Národní cenu kvality České republiky 2024 zaštítili významní představitelé státu včetně prezidenta Petra Pavla, předsedy Senátu Miloše Vystrčila, předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové a předsedy vlády Petra Fialy.