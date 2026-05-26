HSF System patří mezi elitních TOP 10 dodavatelů staveb v Česku

Praha 26. května 2026 (PROTEXT) - Stavební společnost HSF System z investičního holdingu PURPOSIA Group se dlouhodobě drží mezi deseti nejlépe hodnocenými dodavateli staveb v České republice podle Ratingu kvality RABF. V aktuálním hodnocení Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství obsadila 8. místo a zařadila se do kategorie Excelentní kvalita. Rating za roky 2021 až 2025 hodnotil celkem 1384 stavebních firem.

Společnost HSF System z mezinárodní stavební skupiny HSF System se v ratingu kvality drží v horní části žebříčku opakovaně. Hodnocení přináší souhrnný pohled na kvalitu dokončených staveb a práci dodavatelských firem, které se na nich podílely. „Umiestnenie v prvej desiatke berieme ako dôležitú spätnú väzbu. Rating RABF má pre nás váhu najmä tým, že sleduje výsledky za dlhšie obdobie a vychádza z konkrétnych ocenených stavieb. Ukazuje tak nielen jeden vydarený projekt, ale schopnosť držať kvalitu opakovane. To je pre nás v každodennej práci podstatné,“ uvádí Tomáš Kosa, CEO stavební skupiny HSF System.

Rating Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství využívá výsledky celostátních i regionálních soutěží a přehlídek. Do aktuálního pětiletého cyklu 2021 až 2025 byly zahrnuty výsledky 38 hodnoticích akcí, práce 38 odborných porot, 21 veřejných hlasování a 200 nezávislých českých i zahraničních porotců.

V hodnocení RABF 2023 za období 2018 až 2022 se stavební společnost umístila na 7. místě. V aktuálním pětiletém hodnocení za roky 2021 až 2025 obsadila 8. místo. V jednotlivých letech tohoto období HSF System skončilo mimo jiné na 7. místě v roce 2022, na 9. místě v roce 2024 a na 11. místě v roce 2025. „Naďalej budeme klásť dôraz na udržanie vysokej kvality realizovaných prác a dodržiavanie termínových parametrov podľa požiadaviek zákazníkov,“ doplňuje Tomáš Kosa.

Stavební skupina HSF System se zaměřuje na generální dodávky staveb, projektové a inženýrské práce, kompletní střešní a obvodové pláště objektů a automatizovaný 3D tisk betonu. „Naše smerovanie v roku 2026 je postavené na aktívnom vyhľadávaní obchodných príležitostí naprieč českým stavebným trhom. Popri tradičných segmentoch, ako sú retailové, výrobné a skladové objekty, objekty občianskej vybavenosti, sa chceme cielene zamerať aj na vyvážené a „zdravé“ zastúpenie rezidenčných projektov v našom portfóliu. Zároveň je pre nás dôležité udržať diverzifikovanú štruktúru dodávaných služieb a stabilný podiel na trhu verejných zákaziek,“ uzavírá Tomáš Kosa.

 

