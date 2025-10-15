HSF System postavilo multifunkční halu a administrativní budovu pro společnost TESLA KARLÍN, a.s. v Praze

Průmyslová stavba je navržena jako přízemní jednolodní hala s dvoupodlažním vestavkem. Objekt zahrnuje skladové a montážní prostory, provozní kanceláře a sociální zařízení pro zaměstnance. „Moderní konstrukční řešení haly zajišťuje jak energetickou úspornost, tak flexibilitu pro potřeby uživatelů. Dokončením tohoto projektu jsme potvrdili naši dlouhodobou pozici jako spolehlivého partnera v oblasti průmyslové výstavby,“ uvedl Tomáš Hess, obchodní ředitel stavební skupiny HSF System z holdingu PURPOSIA Group.
Konstrukci multifunkční haly tvoří železobetonový skelet, fasádní plášť pak sendvičové panely v šedobílé barvě s modrým akcentem, odpovídající firemní identitě společnosti TESLA KARLÍN, a.s. Prosklené pásy oken na severní a jižní fasádě zajišťují přirozené osvětlení interiéru. Střešní konstrukce má minimální sklon 3° a je řešena jako skládaný plášť s EPS izolací o tloušťce 180 mm.
V rámci generální dodávky haly byly realizovány i navazující inženýrské sítě, retenční nádrže, obslužné komunikace a zpevněné plochy. „Nová multifunkční hala nám umožnila další rozvoj našich výrobních a logistických kapacit určených k pronájmu. Budova splňuje naše požadavky na moderní a funkční prostory s důrazem na efektivitu provozu a optimální pracovní podmínky,“ dodal Ing. Vladimír Kurka, člen představenstva společnosti TESLA KARLÍN, a.s.
Součástí generální dodávky pro společnost TESLA KARLÍN, a.s. byla také výstavba administrativní budovy s kapacitou 77 pracovníků. Třípodlažní objekt má rozměry přibližně 24,7 × 12,7 metru a užitnou plochu 816 m2. Všechna podlaží v budově nabízejí variabilní kancelářské uspořádání pomocí sádrokartonových a skleněných příček podle potřeb nájemce. Obvodové zdivo je opatřeno kontaktním zateplovacím systémem, okna uspořádaná do pásů mají otevíravá a sklápěcí křídla.
Zdroj: HSF System