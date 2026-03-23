HSF System přetváří kroměřížský Prior v moderní rezidenci Green Park

HSF System nyní realizuje stavební práce na druhém a třetím nadzemním podlaží. Probíhají úpravy konstrukcí, budování nových obvodových stěn a modernizace technického zázemí. Cílem je připravit budovu na další etapy výstavby a její nové využití.
„Rekonstrukce Prioru je technicky náročná a zároveň citlivá z pohledu umístění v centru města. Naším úkolem je skloubit respekt k původní stavbě s požadavky na současný standard bydlení. Rezidenční výstavba a projekty občanské vybavenosti se stávají pevnou součástí našich generálních dodávek v Česku i na Slovensku,“ uvádí Lucie Mlčáková, obchodní manažer mezinárodní stavební skupiny HSF System.
Budova Prioru byla po desetiletí výraznou součástí centra města. Sloužila jako místo každodenních nákupů a setkávání obyvatel. Postupem času však přestala plnit svou původní roli a zůstala nevyužívaná. Projekt Green Park nyní dává objektu novou funkci a vrací do této části Kroměříže život.
Cílem nebylo pouze vytvořit nové byty, ale vdechnout život významnému místu. Budova, která desítky let utvářela hlavní tvář Slovanského náměstí, získává svojí novou roli – stává se místem pro moderní, kvalitní bydlení, přirozeně propojené s veřejným prostorem a zelení. Proměna ikonického objektu vychází z původní hmoty domu,“ popisuje Iveta Křížová, architektka z ateliéru Dodetailu.
Na místě původního obchodního domu se buduje moderní polyfunkční dům. Přízemí zůstane vyhrazeno obchodům a službám. Ve vyšších podlažích vznikne 37 bytů o dispozicích 1+kk, 2+kk a 3+kk. Součástí projektu je také dostavba ustoupeného podlaží, která rozšíří obytný prostor. Architektonické řešení respektuje umístění objektu v ochranném pásmu městské památkové rezervace.
Nová podoba budovy přinese moderní standard bydlení do centra města. Byty budou vybaveny chlazením a čističkami vzduchu. Objekt bude mít vlastní fotovoltaickou elektrárnu. K domu vznikne 32 parkovacích stání s přípravou pro dobíjení elektromobilů.
„Při výběru generálního dodavatele objektu jsme hledali partnera, který má zkušenosti s obdobnými projekty a dokáže řídit stavbu v centru města s důrazem na kvalitu, bezpečnost a dodržení termínů. HSF System nás přesvědčil svým systematickým přístupem, referencemi i orientací na moderní a udržitelné stavební postupy,“ uvedl Tomáš Janecký, zástupce investora projektu Green Park Kroměříž.
