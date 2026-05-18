HSF System se počtvrté za sebou zařadilo mezi Czechia Best Managed Companies

Ocenění Czechia Best Managed Companies mohou firmy získat opakovaně. Hodnotitelé sledují nejen aktuální výsledky, ale i to, jak české společnosti zvládají změny a plánují další rozvoj. "Toto ocenenie Czechia Best Managed Companies si veľmi vážime. Je pre nás potvrdením, že dlhodobo budujeme stabilnú a modernú firmu s jasnou víziou a silnými hodnotami. Ja osobne si veľmi vážim prácu všetkých kolegýň a kolegov, ktorí každý deň prispievajú k rozvoju HSF System. Poďakovanie však patrí aj našim klientom a partnerom. Práve vďaka ich dôvere, ambicióznym projektom a víziám môžeme posúvať našu prácu ďalej, hľadať nové cesty a prinášať inovatívne riešenia v stavebníctve," říká Tomáš Kosa, CEO stavební skupiny HSF System.
Součástí firemní kultury HSF System je vzdělávání a rozvoj mladých lidí. Stavební společnost podporuje talentované studenty například prostřednictvím soutěže Modelium a spoluprací s univerzitami. Důraz klade na odpovědné podnikání, ESG reporting provádí dobrovolně. HSF System dlouhodobě staví na inovacích a moderních technologiích ve stavebnictví. "Stavebnictví se rychle mění a my chceme být u toho jako inovační lídr. Věříme v chytré propojení návrhu, BIM modelování, robotizace a digitalizace řízení projektů, které přinášejí vyšší efektivitu, kvalitu a udržitelnost. Intenzivně se věnujeme 3D tisku betonu a jeho využití na stavbách," doplňuje Tomáš Hess, obchodní ředitel HSF System.
HSF System působí na trhu od roku 2002. Zaměřuje se na generální dodávky v oblasti retailu, rezidenčního bydlení, logistických nebo průmyslových staveb. Je součástí investičního holdingu PURPOSIA Group. "Dôležité je pre nás zdieľať rovnaké hodnoty naprieč celou stavebnou skupinou HSF System. Osvedčené postupy a skúsenosti z Česka a Slovenska postupne prenášame aj do našej sesterskej spoločnosti v Rakúsku. Vďaka tomu dokážeme efektívnejšie spolupracovať, zdieľať know-how a ďalej rozvíjať synergie v rámci holdingu," popisuje Tomáš Kosa.
V posledních letech se společnost HSF System umístila v žebříčku Rating 2025 na 7. místě mezi 1496 hodnocenými stavebními firmami v Česku, získala Národní cenu kvality České republiky v programu Excelence 2024 a stala se absolutním vítězem v Národní ceně ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj v kategorii soukromý sektor za rok 2023.
Ocenění Best Managed Companies uděluje poradenská společnost Deloitte podle jednotné mezinárodní metodiky a v České republice patří mezi nejvýznamnější podnikatelská ocenění. Program funguje celosvětově ve více než 46 zemích a v Česku se koná od roku 2019.
