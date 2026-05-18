HSF System se počtvrté za sebou zařadilo mezi Czechia Best Managed Companies

Autor:
  13:34
Praha 18. května 2026 (PROTEXT) - Společnost HSF System, která je součástí investiční skupiny PURPOSIA Group, znovu uspěla v prestižním programu Czechia Best Managed Companies a obhájila ocenění už počtvrté v řadě. Program podle globální metodiky společnosti Deloitte hodnotí nejlépe řízené firmy z hlediska strategie, řízení, inovací a finanční výkonnosti.

Ocenění Czechia Best Managed Companies mohou firmy získat opakovaně. Hodnotitelé sledují nejen aktuální výsledky, ale i to, jak české společnosti zvládají změny a plánují další rozvoj. "Toto ocenenie Czechia Best Managed Companies si veľmi vážime. Je pre nás potvrdením, že dlhodobo budujeme stabilnú a modernú firmu s jasnou víziou a silnými hodnotami. Ja osobne si veľmi vážim prácu všetkých kolegýň a kolegov, ktorí každý deň prispievajú k rozvoju HSF System. Poďakovanie však patrí aj našim klientom a partnerom. Práve vďaka ich dôvere, ambicióznym projektom a víziám môžeme posúvať našu prácu ďalej, hľadať nové cesty a prinášať inovatívne riešenia v stavebníctve," říká Tomáš Kosa, CEO stavební skupiny HSF System.

Součástí firemní kultury HSF System je vzdělávání a rozvoj mladých lidí. Stavební společnost podporuje talentované studenty například prostřednictvím soutěže Modelium a spoluprací s univerzitami. Důraz klade na odpovědné podnikání, ESG reporting provádí dobrovolně. HSF System dlouhodobě staví na inovacích a moderních technologiích ve stavebnictví. "Stavebnictví se rychle mění a my chceme být u toho jako inovační lídr. Věříme v chytré propojení návrhu, BIM modelování, robotizace a digitalizace řízení projektů, které přinášejí vyšší efektivitu, kvalitu a udržitelnost. Intenzivně se věnujeme 3D tisku betonu a jeho využití na stavbách," doplňuje Tomáš Hess, obchodní ředitel HSF System.

HSF System působí na trhu od roku 2002. Zaměřuje se na generální dodávky v oblasti retailu, rezidenčního bydlení, logistických nebo průmyslových staveb. Je součástí investičního holdingu PURPOSIA Group. "Dôležité je pre nás zdieľať rovnaké hodnoty naprieč celou stavebnou skupinou HSF System. Osvedčené postupy a skúsenosti z Česka a Slovenska postupne prenášame aj do našej sesterskej spoločnosti v Rakúsku. Vďaka tomu dokážeme efektívnejšie spolupracovať, zdieľať know-how a ďalej rozvíjať synergie v rámci holdingu," popisuje Tomáš Kosa.

V posledních letech se společnost HSF System umístila v žebříčku Rating 2025 na 7. místě mezi 1496 hodnocenými stavebními firmami v Česku, získala Národní cenu kvality České republiky v programu Excelence 2024 a stala se absolutním vítězem v Národní ceně ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj v kategorii soukromý sektor za rok 2023.

Ocenění Best Managed Companies uděluje poradenská společnost Deloitte podle jednotné mezinárodní metodiky a v České republice patří mezi nejvýznamnější podnikatelská ocenění. Program funguje celosvětově ve více než 46 zemích a v Česku se koná od roku 2019.

 

Zdroj: HSF System

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

Ukrajinka do Česka jezdila jen pro razítko, na dávkách vydělala tři čtvrtě milionu

Ilustrační snímek

Devětadvacetiletá Ukrajinka připravila český stát o téměř tři čtvrtě milionu korun. Za rok a půl je neoprávněně čerpala ve formě dávek pro válečné uprchlíky. V Česku přitom žena trvale nežila. Vždy...

18. května 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Štěně nalezené v příkopu boj o život prohrálo, rozhněvaní lidé teď spílají útulku

Šestitýdenního Edíka se někdo zbavil. Našli ho v příkopu u Liblína na...

Mimo naše chápání. Tak zareagoval starosta Němčovic na Rokycansku na situaci, kdy někdo odhodil do příkopu teprve několikatýdenní štěně. Kromě toho, že kříženec kangalského pasteveckého psa byl...

18. května 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Léto v Olomouckém kraji zatraktivní nové turistické trasy i interaktivní centrum

ilustrační snímek

Nové cyklostezky i trasy pro pěší turisty, informační systém zaměřený na vodáky a také netradičně pojaté informační centrum v Rapotíně na Šumpersku zatraktivní...

18. května 2026  12:44,  aktualizováno  12:44

Brno-střed čeká na dokončení projektu sportovního a kulturního centra pro děti

ilustrační snímek

Dlouhodobě připravovaný projekt dětského sportovního a kulturního centra v Brně se posunul do další fáze. Radnice městské části Brno-střed nyní čeká na...

18. května 2026  12:37,  aktualizováno  12:37

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hradecký kraj rozdělí mezi venkovské prodejny téměř čtyři miliony korun

ilustrační snímek

Královéhradecký kraj má pro letošek na podporu vesnických prodejen v programu Obchůdek 2021+ připraveno 3,8 milionu korun. Žádosti lze podávat od 15. června do...

18. května 2026  12:33,  aktualizováno  12:33

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

18. května 2026  14:14

Máme zajištěno a ceny neměníme! AI pomůže se sjednáním, odměnou je 1000 Kč

18. května 2026  14:13

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě: Výzkum SPS: Rodiče stavebním oborům věří. Jak z nich ale udělat skutečnou volbu pro jejich děti?

18. května 2026  14:08

Divadlo Šumperk uzavře sezonu dvěma premiérami, jedna z nich je určena dětem

ilustrační snímek

Divadlo Šumperk uzavře letošní divadelní sezonu inscenacemi Děti z Bullerbynu a Kočka v oreganu. Divadelního zpracování Dětí z Bullerbynu od švédské...

18. května 2026  12:30,  aktualizováno  12:30

Model vesmírné rakety SpaceBuzz má zvýšit zájem o technické obory

Model vesmĂ­rnĂ© rakety SpaceBuzz mĂˇ zvĂ˝Ĺˇit zĂˇjem o technickĂ© obory

Model vesmírné rakety SpaceBuzz, který projede pěti regiony Česka, dnes zahájil cestu v Brně na Moravském náměstí. Součástí původně nizozemského projektu je...

18. května 2026  12:21,  aktualizováno  12:21

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nebezpečný hazard ve Vršovicích, teenageři lezli po jeřábu desítky metrů nad zemí

ilustrační snímek

Tři teenageři v neděli večer vylezli na stavební jeřáb v pražských Vršovicích a pohybovali se ve výšce několika desítek metrů. Dva z hříšníků pak nadýchali přes jedno promile alkoholu.

18. května 2026  13:52

Ostravské mládě orlosupa odchované v Liberci vypustí ve Španělsku

OstravskĂ© mlĂˇdÄ› orlosupa odchovanĂ© v Liberci vypustĂ­ ve Ĺ panÄ›lsku

Do volné přírody ve Španělsku se dostane mládě ohroženého orlosupa bradatého, které se letos v únoru vylíhlo v Zoo Ostrava a následně jej odchoval pár v Zoo...

18. května 2026  12:03,  aktualizováno  12:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.