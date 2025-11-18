HSF System snížila uhlíkovou stopu o více než polovinu a rozvíjí další opatření pro udržitelnější výstavbu

V České republice dosáhla uhlíková stopa společnosti HSF System hodnoty 164,58 tCO2 na jednoho zaměstnance. Představuje to pokles o 54 % oproti roku 2023. Sesterská společnost HSF System SK, která data analyzovala poprvé, vykázala hodnotu 177,09 tCO2 na zaměstnance. Výpočet provedly společnosti Green0meter a ČSOB Advisory podle mezinárodního standardu GHG Protocol. „Podle nás je potřeba vytvořit legislativu, která bude investory i stavební firmy motivovat k udržitelnějším řešením a snižování uhlíkové stopy budov v celém jejich životním cyklu, nejen během provozu. Důležité je také stanovit jasné metodiky pro hodnocení životního cyklu budov (LCA) a nastavit systém podpory pro projekty, které tyto principy uplatňují v praxi,“ uvádí Petra Cichoňová, manažerka ESG ze stavební skupiny HSF System.
V roce 2024 se stavební skupina HSF System zaměřila na zdokonalení sběru a strukturování ESG dat, což vedlo ke kvalitnějšímu ESG reportingu. K významným krokům v oblasti snižování emisí patřila instalace fotovoltaické elektrárny na ostravském sídle a pořízení prvních elektromobilů do firemního vozového parku. Skupina rovněž navázala užší spolupráci se svým zpracovatelem odpadů s cílem optimalizovat procesy a minimalizovat množství odpadu. V rámci posilování odpovědnosti v dodavatelském řetězci skupina HSF System zavedla Etický kodex pro dodavatele. „Snažíme sa, aby naše podnikanie bolo dlhodobo udržateľné. Nerobíme to preto, že by sme museli, ale preto, že nám to dáva zmysel. ESG reportujeme dobrovoľne, fotovoltická elektráreň na streche nášho sídla v Ostrave nám už dnes pokrýva tretinu spotreby, skúmame cirkulárne princípy vo výstavbe, znižujeme uhlíkovú stopu a hľadáme ďalšie spôsoby, ako stavať s menším dopadom na životné prostredie,“ říká Tomáš Kosa, ředitel stavební skupiny HSF System.
HSF System jako generální dodavatel staveb zohledňuje principy udržitelnosti ve všech fázích životního cyklu budovy. V projekční fázi se zaměřuje na efektivní návrh konstrukcí a optimální využití materiálů. Díky digitalizaci dokáže přesněji plánovat a tím snižovat přebytečné množství materiálu a odpadu. Velký potenciál vidí skupina také v modulární výstavbě a prefabrikaci, které zefektivňují proces výstavby a snižují její dopad na životní prostředí. „Aktivně se také podílíme na oborových iniciativách. Jsme členem expertní skupiny ve Svazu podnikatelů ve stavebnictví, ve které se zapojujeme do tvorby metodiky ESG ve stavebnictví,“ doplňuje Petra Cichoňová, která se také stane ambasadorkou kampaně #BuildingLife pod záštitou České rady pro šetrné budovy, jejíž je HSF System rovněž součástí
Stavební skupina HSF System spolupracuje na vývoji 3D tisku betonu. S VŠB – Technickou univerzitou Ostrava monitorovala napjatost bezespárových podlah, které přispívají k udržitelnější výstavbě. Na Žilinské univerzitě v Žilině probíhal výzkumný projekt týkající se energetické efektivity budov. Za rok 2025 stavební skupina HSF System získala od společnosti Deloitte ocenění za nejlépe řízené firmy Best Managed Companies v Česku i na Slovensku.
Zdroj: HSF System
