HSF System staví novou máčírnu pro Plzeňský Prazdroj

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  11:18
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Plzeň 21. září 2026 (PROTEXT) - V areálu Plzeňského Prazdroje v Plzni vzniká nový technologický objekt máčírny sladu, který představuje významný krok v modernizaci místní sladovny. Mezinárodní stavební skupina HSF System z investičního holdingu PURPOSIA Group zajišťuje jako generální dodavatel stavební realizaci nového objektu včetně jeho napojení na stávající infrastrukturu a výrobní provoz. Nová máčírna bude přímo propojena se stávající sladovnou a stane se součástí výrobního procesu, na jehož začátku stojí právě máčení ječmene.

Hlavním stavebním objektem je částečně podsklepená pětipodlažní budova s půdorysem přibližně 16,4 × 32,3 metru a výškou 29,69 metru. Zastavěná plocha činí přibližně 587,5 m2, podlahová plocha zhruba 1895 m2 a obestavěný prostor dosahuje přibližně 11.750 m3. Součástí realizace jsou také dvě spojovací lávky, přeložky inženýrských sítí, rozvody vody a elektroinstalace, technologická a dešťová kanalizace a napojení nové budovy na stávající technologie sladovny. Kompletní projektová dokumentace a digitální model stavby jsou připravovány pomocí parametrického BIM modelování v softwarovém nástroji Autodesk Revit. "Nová máčírna vzniká uvnitř fungujícího výrobního areálu a v bezprostřední blízkosti stávající sladovny, na kterou bude stavebně i technologicky napojena. To klade zvýšené nároky na koordinaci stavebních prací, pohyb pracovníků a techniky, zásobování stavby a plánování napojení na stávající technologie a inženýrské sítě," říká Jan Vitvar, manažer pro klíčové zákazníky stavební skupiny HSF System.

Z technického hlediska patří mezi nejvýraznější části projektu hlubinné založení na pilotách o průměru 800 a 1000 mm a délce až 12 metrů. Piloty jsou vetknuty přibližně dva metry do skalního podloží a nesou 500 milimetrů silnou monolitickou železobetonovou základovou desku. Projekt zároveň počítá s řadou konstrukčních a technologických opatření odpovídajících specifickému prostředí sladovny.

Objekt bude vybaven také tepelněizolačními fasádními panely s minerální vlnou, střechou se 180milimetrovou tepelnou izolací a LED osvětlením s požadovanou životností minimálně 75.000 hodin. „Ocelový skelet budeme montovat po etapách tak, aby bylo možné do objektu postupně osadit rozměrná technologická zařízení. Některé technologické celky se do budovy dostanou ještě před dokončením konstrukce. Například zamáčecí šnek bude osazen montážním otvorem ve střeše, který následně uzavřeme. Každý krok proto musí být přesně naplánovaný a koordinovaný s dodavateli technologie i provozem sladovny,“ popisuje Jan Kroc, vedoucí střediska HSF System.

Nový provoz bude sloužit k máčení ječmene jako první důležité fázi výroby sladu. Základem máčírny je osm kónických nerezových náduvníků s průměrem 5,7 m a kapacitou asi 62,5 tuny ječmene. Technologie zajistí máčení pod vodou, aktivní mytí a provzdušňování máčecí vody i odsávání CO2 z máčeného ječmene. Po dokončení se má kapacita máčírny zvýšit přibližně o 15 procent oproti současnému stavu. "Nová máčírna nám umožní výrazně posunout způsob, jakým ječmen na začátku sladovnického procesu zpracováváme. Moderní pračka zrna nahradí dosavadní první máčení a díky tomu dokážeme významně snížit spotřebu vody. Zároveň získáme vyšší kapacitu, uzavřené náduvníky s automatizovaným čištěním a bezpečnější pracovní prostředí," říká Michal Šneberger, vedoucí plzeňské sladovny.

Právě úspora vody patří k nejvýznamnějším přínosům nového technologického řešení. Moderní pračka zrna má oproti stávající technologii uspořit přibližně 500 litrů vody na každou tunu zpracovávaného ječmene. Při produkci plzeňské sladovny na úrovni 87.000 tun sladu ročně by to znamenalo úsporu přibližně 43.500 m3 vody za rok, tedy objemu odpovídajícího více než 17 olympijským plaveckým bazénům.

Zdroj: HSF System

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59259.

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