HSF System staví novou prodejnu Kaufland v Hradci Králové

Autor:
  16:07
Hradec Králové 15. dubna 2026 (PROTEXT) - Mezinárodní stavební skupina HSF System zahájila jako generální dodavatel výstavbu nové prodejny Kaufland v Hradci Králové. Objekt vzniká v lokalitě mezi ulicemi Sokolská, Benešova třída a Zborovská v blízkosti křižovatky Mileta. Projekt je součástí širší proměny území navazující na modernizaci dopravního uzlu a další chystaný rozvoj v okolí. Otevření prodejny se plánuje v 1. čtvrtletí roku 2027.

Nová prodejna bude mít podobu dvoupodlažní budovy. V prvním nadzemním podlaží vznikne parkování pro zákazníky. Druhé podlaží nabídne samotnou prodejní plochu Kaufland o velikosti přibližně 3000 m2 doplněnou o další obchodní jednotky.

„Naším cílem je zajistit hladký průběh výstavby a dodat moderní obchodní objekt v kvalitě odpovídající požadavkům investora i budoucích zákazníků,“ říká Radka Rybolová, vedoucí střediska HSF System, a dodává: „Můžeme se opřít o dlouholeté zkušenosti s výstavbou nákupních parků nebo obchodních domů. Retailové projekty jsou v poslední době podstatnou součástí našich generálních dodávek.“

Projekt počítá také s budoucím rozšířením. Konstrukce objektu umožní realizaci administrativní nástavby v dalších podlažích. Součástí stavby je rovněž krytý zásobovací dvůr, který zajistí efektivní a provozně oddělené zásobování prodejny.

Příprava realizace nové prodejny začala už v roce 2017. Samotná výstavba ale musela počkat na řešení dopravní infrastruktury, především na přestavbu křižovatky Mileta. Ta patří mezi klíčové dopravní stavby ve městě a její dokončení otevírá prostor pro další rozvoj území.

„Realizace tohoto projektu pro nás byla dlouho očekávaným milníkem. S nadšením sledujeme, jak se stavba posouvá do své nadzemní fáze, kdy začne projekt pod rukama našich odborníků rychle růst a získávat svou finální podobu,“ uvádí František Hucl, vedoucí stavebního oddělení, Kaufland.

Zdroj: HSF System

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Putin poručil, ale soudruzi nesplnili. Legendární Kukuruzniky zase vytáhnou z hangárů

Antonov An-2

Čeští parašutisté ji dobře znají, dodnes létá na kdejakém letišti. AN-2 zvaný Andula posloužil k prvním seskokům mnoha generacím výsadkářů v civilu i v armádě. Rusové ho chtěli nahradit moderním...

Jak zabavit zdarma děti? V Praze jsou dvě kuličkové dráhy, každá na jiném konci města

Kuličkové hřiště na sídlišti Dědina vzniklo na jaře 2020.

Cvrnkání kuliček patřilo k nejoblíbenějším a zároveň nejlevnějším dětským zábavám. Stačil důlek v zemi, pár skleněnek. Dnešní děti už často ani nevědí, jak se kuličky hrají. V Praze ale existují...

15. dubna 2026  18:45

Ocelové stěny v Hustopečích zachytily téměř všechen benzen, odčerpána je polovina

Hasiči při práci na odstraňování následků havárie v Hustopečích.

Speciální štětové stěny, které ohraničily po havárii nákladního vlaku v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku území zasažené uniklým benzenem, zachytily 95 procent této toxické látky. Dosud se...

15. dubna 2026  18:42,  aktualizováno  18:42

Z nádraží ujel pracovní vlak bez obsluhy. Poškodil výhybku, zastavil po mnoha kilometrech

Drážní bagřík se vydal na cestu z Telče k Dačicím bez strojvedoucího. Zastavil...

Mimořádnou událost na železnici vyšetřují policisté a Drážní inspekce v Telči. Ve směru na Dačice tam dnes dopoledne ujel prázdný drážní pracovní stroj. Samovolně se zastavil až po jedenácti...

15. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  18:34

Státní a městská policie v Plzni budou mít sdílené operační řízení

ilustrační snímek

Ještě rychlejší a efektivnější reakci na telefonáty na tísňové linky policie a strážníků má v Plzni umožnit spolupráce státní a městské policie. Jako první v...

15. dubna 2026  16:47,  aktualizováno  16:47

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Brandýs nad Labem chystá postupnou opravu letního kina v lesoparku Houštka

ilustrační snímek

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav chystá obnovu letního kina v lesoparku Houštka. Součástí revitalizace dožilého areálu má být dostavba zázemí pro návštěvníky...

15. dubna 2026  16:36,  aktualizováno  16:36

Lavinové nebezpečí v Krkonoších pominulo, sníh zůstává místy na hřebenech

ilustrační snímek

V Krkonoších dnes pominulo lavinové nebezpečí. V úterý ještě platil v lavinových lokalitách první, nejmírnější stupeň z pěti, vyplynulo z informací na webu...

15. dubna 2026  16:31,  aktualizováno  16:31

Až to tam dáme, tleskejte jako v letadle. Na borovanský kostel usazovali novou báň

V Borovanech na Českobudějovicku dnes v poledne odborníci osadili s pomocí...

Třináct metrů vysoká, ze 17 kubíků smrkového a dubového dřeva, bez kovových prvků a vážící přibližně 11 tun. Taková je nová báň kostela Navštívení Panny Marie v Borovanech na Českobudějovicku. Ve...

15. dubna 2026  18:02,  aktualizováno  18:02

Tramvaj v pražských Dejvicích srazila desetiletou dívku

ilustrační snímek

V pražských Dejvicích tramvaj střetla s přibližně desetiletou dívkou. Provoz tramvají byl mezi Hradčanskou a Vítězným náměstím zhruba na půl hodiny zastaven a některé spoje nabíraly zpoždění. Podle...

15. dubna 2026  18:02

Úterní kontrola na D1 na Vysočině odhalila sedm přetížených dodávek

ilustrační snímek

Sedm přetížených dodávkových vozidel zjistili policisté při úterní kontrole na dálnici D1 na Vysočině. Všichni řidiči dostali pokutu, někteří museli navíc...

15. dubna 2026  16:28,  aktualizováno  16:28

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

V Praze začalo blokové čištění ulic, hrozí pokuty. Přeparkujte a ušetřete tisíce

Blokové čištění ulic a chodníků v Praze (ilustrační snímek)

Praha se pustila do pravidelného blokového čištění ulic. V plánu je průběžně od 1. dubna a cílem je zbavit městské komunikace zbytků zimního posypu a dalších nečistot. Přestože dotčené ulice jsou...

15. dubna 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Policie odložila prověřování ČAK v kauze obří zpronevěry advokátky Sukové

Obžalovaná bývalá advokátka Hana Suková (vpravo) a její spoluobžalovaná dcera...

Policie odložila prověřování České advokátní komory (ČAK) související s případem advokátky Hany Sukové. kterou viní ze zpronevěry peněz svých klientů. Komora ani žádný z jejích představitelů však...

15. dubna 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.