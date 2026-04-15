HSF System staví novou prodejnu Kaufland v Hradci Králové

Nová prodejna bude mít podobu dvoupodlažní budovy. V prvním nadzemním podlaží vznikne parkování pro zákazníky. Druhé podlaží nabídne samotnou prodejní plochu Kaufland o velikosti přibližně 3000 m2 doplněnou o další obchodní jednotky.
„Naším cílem je zajistit hladký průběh výstavby a dodat moderní obchodní objekt v kvalitě odpovídající požadavkům investora i budoucích zákazníků,“ říká Radka Rybolová, vedoucí střediska HSF System, a dodává: „Můžeme se opřít o dlouholeté zkušenosti s výstavbou nákupních parků nebo obchodních domů. Retailové projekty jsou v poslední době podstatnou součástí našich generálních dodávek.“
Projekt počítá také s budoucím rozšířením. Konstrukce objektu umožní realizaci administrativní nástavby v dalších podlažích. Součástí stavby je rovněž krytý zásobovací dvůr, který zajistí efektivní a provozně oddělené zásobování prodejny.
Příprava realizace nové prodejny začala už v roce 2017. Samotná výstavba ale musela počkat na řešení dopravní infrastruktury, především na přestavbu křižovatky Mileta. Ta patří mezi klíčové dopravní stavby ve městě a její dokončení otevírá prostor pro další rozvoj území.
„Realizace tohoto projektu pro nás byla dlouho očekávaným milníkem. S nadšením sledujeme, jak se stavba posouvá do své nadzemní fáze, kdy začne projekt pod rukama našich odborníků rychle růst a získávat svou finální podobu,“ uvádí František Hucl, vedoucí stavebního oddělení, Kaufland.
