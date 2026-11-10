HSF System staví nový HORNBACH v Modřicích u Brna

Hlavní objekt o rozměrech 158,6 × 71 metrů doplní zahradní centrum tvořené kombinací ocelové konstrukce a prosklených ploch, drive-in stavebniny a parkovací plochy včetně navazující komunikace. „Nové obchodní centrum je rozsahem i technickým postupem významnou stavbou, na které můžeme naplno uplatnit naše zkušenosti s realizací průmyslových a komerčních objektů,“ říká Jakub Milerski, vedoucí střediska stavební skupiny HSF System, a dodává: „Strojovnu SHZ jsme realizovali pomocí unikátní technologie 3D tisku betonu, kterou aktivně využíváme na našich stavbách.“
Významnou část realizace představují zemní práce. Jen pro hlavní objekt a zahradní centrum je plánováno více než 21.000 m3 násypů, dalších téměř 16.000 m3 připadá na komunikace a zpevněné plochy. Důraz je kladen také na výběr stavebních materiálů. Při jejich specifikaci jsou zohledňována kritéria certifikace DGNB, která mimo jiné sledují dopady použitých materiálů na zdraví a životní prostředí a také transparentnost jejich složení. „U hobbymarketu také počítáme s řadou udržitelných řešení, jako jsou například zelená střecha na celé ploše hlavní budovy nebo vytápění a chlazení pomocí tepelného čerpadla s využitím studniční vody z vrtů,“ uvádí Marián Jedlovský, ATRIOS – Technický zástupce Investora.
Nové obchodní centrum vyrůstá v bezprostřední blízkosti dálnice D2, naproti nákupnímu centru Olympia Brno. Díky této poloze bude HORNBACH snadno dostupný nejen pro obyvatele jižní části Brna, ale také pro zákazníky z širšího okolí a spádových oblastí ve směru na Břeclav a Slovensko.
Základní údaje o projektu:
- Místo: Modřice u Brna
- Generální dodavatel: HSF System
- Investor: HORNBACH
- Zahájení stavebních prací: červenec 2026
- Plánované dokončení: jaro 2027
- Rozměry hlavního objektu: 158,6 × 71 m
- Zastavěná plocha hlavních staveb: přibližně 16.000 m2
- Komunikace a zpevněné plochy: cca 23.500 m2
- Hlavní části areálu: hobby market, zahradní centrum, drive-in stavebniny
- Střecha: zelená střecha v celé ploše hlavní budovy
- Vytápění a chlazení: tepelné čerpadlo voda–voda s využitím studniční vody z vrtů
- Zemní práce: více než 21.000 m3 násypů pro hlavní objekt a zahradní centrum a téměř 16.000 m3 pro komunikace
- Technologie: mimo jiné 3D tisk betonu pro objekt strojovny SHZ
- Udržitelnost: výběr materiálů s ohledem na kritéria certifikace DGNB
Zdroj: HSF System, Hornbach
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59985.