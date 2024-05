HSF System: Úspěšná obhajoba ocenění Best Managed Companies

Ocenění Best Managed Companies provádí objektivní a detailní srovnání s nejlepšími firmami na českém trhu ve čtyřech oblastech zahrnujících strategické směřování, produktivitu a inovace, firemní kulturu, strukturu řízení a finanční výkonnost. „Na investice do zvyšování kvality řízení firmy zohledňující ESG a udržitelnost se v posledních letech zaměřujeme a velmi nás těší, že se to již podruhé odrazilo také v zisku tohoto významného podnikatelského ocenění,“ říká Tomáš Kosa, ředitel a místopředseda představenstva mezinárodní stavební skupiny HSF System. Spolehlivá globální metodika společnosti Deloitte hodnotí přední soukromé společnosti a jejich manažerské týmy od roku 1993 a v současné době ocenění Best Managed uděluje ve více než 46 zemích včetně České republiky.

Stavební společnost HSF System se aktivně zaměřuje na udržitelnou výstavbu včetně následného provozu stavby v rámci životního cyklu. Úspěšné realizace zelených staveb potvrzují certifikace dodávaných staveb jako jsou BREEAM nebo DGNB. V rámci ESG reportingu podle mezinárodního standardu GHG Protokol meziročně poklesla celková uhlíková stopa společnosti za rok 2022 o 8,2 %. Na základě dekarbonizační strategie HSF System uvádí do provozu také vlastní zelená řešení jako například instalaci fotovoltaické elektrárny na střeše svého sídla v Ostravě, kde také v současnosti probíhá zkušební provoz nabíječky pro elektrické automobily.

Plnění hodnotících kritérií ze sociální oblasti rovněž reflektoval opakovaný zisk Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje za aktivity v oblasti společenské odpovědnosti a absolutní vítězství v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. „Prestižní titul Nejlépe řízená firma Česka jen stvrdil, že jsme aktivní nejen v environmentálních a sociálních ESG kritériích, ale že máme správně nastavený i třetí hlavní pilíř, a to způsob řízení firmy,“ shrnuje Tomáš Hess, obchodní ředitel a člen představenstva mezinárodní stavební skupiny HSF System.

Společnost HSF System je součástí mezinárodní stavební skupiny HSF System patřící do holdingu PURPOSIA Group.

Stavební skupina HSF System

Mezinárodní stavební skupinu HSF System tvoří česká stavební společnost HSF System (vznikla v roce 2002) se sídlem v Ostravě a slovenská stavební společnost HSF System SK (vznikla v roce 2010) se sídlem v Žilině. Od roku 2023 je součástí holdingu PURPOSIA Group. Stavební skupina HSF System má další pobočky v Praze, Brně, Plzni, Bratislavě, Prešově a Nitře. Zaměřuje se na generální dodávky staveb a realizuje kompletní střešní a fasádní pláště moderních objektů včetně jejich rekonstrukcí. Stavební společnost HSF System získala absolutní vítězství v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj v kategorii Soukromý sektor za rok 2023 a je také držitelem Ceny hejtmana MS kraje za společenskou odpovědnost za rok 2022 v kategorii firem do 250 zaměstnanců. Rating Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství RABF za roky 2018-2022 zařadil společnost HSF System a.s. na 10. místo mezi 1235 posuzovanými stavebními firmami v České republice. Společnost HSF System získala také prestižní titul Stavba roku 2020. Ředitel společnosti Jan Hasík je držitelem titulu EY Podnikatel roku 2016 a 2023 Moravskoslezského kraje.