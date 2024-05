Huasun Energy zvítězila v tendru společnosti China Datang na nákup 1 GW HJT solárních modulů

V roce 2024 došlo k urychlení přechodu fotovoltaického průmyslu na technologii článků typu n ("n-type"), spojeného s výrazným pokrokem v oblasti HJT. Díky předním společnostem, které neustále zvyšují výkon a účinnost modulů, stoupá HJT na čelní pozici na trhu. V letošním roce navíc zahájily velké státní energetické podniky v Číně rozsáhlá výběrová řízení na nákup heteropřechodových solárních modulů.

Sektor HJT dosáhl za více než 30 let svého vývoje rozsáhlých výrobních kapacit. Společnosti, jako je právě Huasun, zde uskutečnily významné průlomy, překonaly výkon modulů 750 W+ a účinnost článků 26,15 %. Na pozadí klesajících cen průmyslových řetězců vynikají HJT vyšším výkonem a účinností konverze, což zvyšuje jejich tržní konkurenceschopnost a podporuje rozvoj odvětví.

Společnost Huasun Energy letos úspěšně získala zakázky na projekty státních podniků, včetně zakázky na 500MW HJT modulů pro China Huaneng Group Co., Ltd. a zakázky na 3,5 GW pro China Green Development Investment Group. Rovněž získání zakázky na 1GW HJT pro China Datang podtrhuje důvěru, kterou státní podniky do HJT solárních produktů Huasun vkládají.

Úspěch společnosti Huasun pak dále zdůrazňuje její technickou sílu a výrobní kapacitu. Společnost optimalizovala výrobní procesy, zvýšila efektivitu a dosáhla vysoce kvalitní hromadné výroby. Díky intenzivní spolupráci se zákazníky a expanzi na trhu společnost Huasun dokázala zvýšit výnosy a podíl na trhu, vyrovnat náklady a posílit stabilitu dodavatelského řetězce, čímž nastavila pozitivní cyklus růstu.

Jakožto první společnost, která dokázala integrovat celý průmyslový řetězec HJT, je Huasun lídrem po stránce technologie, kvality i výrobní kapacity. Také aktuální úspěch v nabídkovém řízení potvrzuje její závazek k inovacím a kvalitě, který je hnací silou pokroku v oblasti HJT a rozvoje průmyslu a napomáhá vysoce kvalitnímu a udržitelnému růstu v tomto sektoru.

O společnosti Huasun Energy

Společnost Anhui Huasun Energy Co., Ltd (Huasun), uznávaný lídr v sektoru heteropřechodových (heterojunction, HJT) solárních technologií, se specializuje na výzkum, vývoj a velkovýrobu křemíkových HJT solárních destiček, článků a modulů typu n. S kapacitou HJT výrobků dosahující 20 GW se společnost Huasun řadí mezi největší výrobce HJT na světě. Společnost již dodala 5 GW výrobků HJT do více než 40 zemí světa.

Web: www.huasunsolar.com

E-mail: sales@huasunsolar.com

Pro další aktuality ze světa heteropřechodových technologií sledujte profil "Huasun HJT" na síti LinkedIn .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2417684/Huasun_Energy_Wins_1GW_HJT_Solar_Module_Procurement_Bid_China.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2393329/Huasun_Logo.jpg

KONTAKT: Ella Wei, ellaw@huasunsolar.com