Huawei a Bittel představují řešení Xinghe AI SafeStay pro hotelové kampusové sítě

„Spolupráci se společností Huawei jsme zahájili již v roce 2020," uvedl Wei Zhenhua, marketingový ředitel společnosti Bittel pro Evropu, Afriku a Společenství nezávislých států. „Nově uvedené řešení kombinuje špičkovou technologii Wi-Fi 7 od společnosti Huawei s našimi zkušenostmi v oblasti systémové integrace. Odstraňuje potřebu dodatečných zařízení, jako jsou infračervené senzory či radary mmWave. Díky využití pokročilých funkcí přístupových bodů společnosti Huawei přinášíme plynulá a inteligentní řešení, která díky prostorové inteligenci nově definují konkurenceschopnost hotelů. Společně vytváříme bezpečné hotely řízené umělou inteligencí a urychlujeme digitální transformaci celého odvětví."
Wei Zhenhua, marketingový ředitel společnosti Bittel pro Evropu, Afriku a Společenství nezávislých států, se zúčastnil uvedení společného řešení spolu s dalšími hosty ze společnosti Huawei včetně Xu Jianfenga, viceprezidenta divize Huawei Manufacturing and Large Enterprises BU; Xu Qianga, ředitele Huawei Commercial Scenario Dept; Chen Zhiweiho, viceprezidenta oblasti Campus Network v rámci produktové linie Huawei Data Communication; a Li Aipinga, ředitele oddělení Partner Development & Sales divize Huawei Manufacturing and Large Enterprises BU.
V budoucnu bude společnost Huawei pokračovat v inovacích a spolupracovat s dalšími špičkovými partnery po celém světě, aby pomáhala hotelům naplňovat individuální požadavky zákazníků, poskytovat atraktivnější zážitky, snižovat provozní náklady a zvyšovat konkurenceschopnost na trhu.
