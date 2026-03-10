Huawei a China Telecom získaly ocenění GSMA GLOMO za zlepšování života dětí a mladých lidí

Projekt Qingjiao, který vyvinula China Social Entrepreneur Foundation (CSEF) a který byl spuštěn v roce 2019, využívá síť 5G společnosti China Telecom a platformu WeLink od Huawei k poskytování vzdělávacích zdrojů a online komunity pro školení učitelů ve prospěch studentů a učitelů z venkovských oblastí v nedostatečně pokrytých oblastech.
„V souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN Plán Qingjiao smysluplně překlenuje propast mezi městem a venkovem, pokud jde o rovnost v oblasti vzdělávání," řekl Cui Yangyang, ředitel programové kanceláře TECH4ALL společnosti Huawei. „Poskytuje současné generaci studentů v odlehlých oblastech vzdělávací zdroje, které potřebují, aby se mohli rozvíjet v digitálním světě."
K dnešnímu dni projekt proškolil téměř 180.000 mladých učitelů z venkovských oblastí po celé Číně, což nepřímo přineslo prospěch desítkám milionů studentů. V okrese Lang-cchang projekt poskytl školení 600 učitelům základních a středních škol, z čehož mělo prospěch 5000 studentů.
Porota GLOMO se skládá z více než 200 nezávislých odborníků z oboru, včetně analytiků, novinářů, badatelů a technických ředitelů z celého světa.
Porota k Plánu Qingjiao uvedla následující komentář: „Je působivý svým rozsahem a potenciálem přinést prospěch obrovskému počtu mladých studentů. Díky několika výhodám najednou, propojení a zdrojům učitelů se jedná o komplexní řešení."
Role partnerů Plánu Qingjiao
CSEF: S podporou vlády vyhledává CSEF vynikající učitele z celé Číny, aby sdíleli své odborné znalosti online a poskytovali vzdělávací zdroje s cílem posílit schopnosti učitelů na venkově a tím zlepšit výsledky studentů.
Huawei: Platforma WeLink společnosti Huawei Cloud, realizovaná v rámci programu digitální inkluze TECH4ALL od Huawei, poskytuje interaktivní online výukovou platformu, která propojuje školy, studenty a učitele. Studenti ve venkovských oblastech s nedostatečnými zdroji mohou využívat multimediální výuku na dálku a těšit se ze stejných vzdělávacích zkušeností jako jejich vrstevníci ve městech.
Společnost China Telecom poskytuje svou infrastrukturu 5G a optické sítě k zajištění celostátních připojovacích služeb pro venkovské oblasti integrací svých kampusových sítí 5G a Wi-Fi. Síťové řešení podporuje plynulý roaming a bezpečné řízení různých terminálů mezi mobilními a pevnými sítěmi.
Na letošním udílení cen byla kampaň TECH4ALL Dovednosti na kolech od Huawei také nominována v kategorii marketingové excelence nazvané Marketing pro dobrou věc.
O TECH4ALL
TECH4ALL je dlouhodobá iniciativa a akční plán společnosti Huawei v oblasti digitální inkluze. Díky inovativním technologiím a partnerstvím je TECH4ALL navržen tak, aby umožnil inkluzivní a udržitelný digitální svět.
