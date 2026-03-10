Huawei a China Telecom získaly ocenění GSMA GLOMO za zlepšování života dětí a mladých lidí

Barcelona 10. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnosti Huawei a China Telecom získaly ocenění GSMA GLOMO za nejlepší mobilní inovaci pro zlepšování života dětí a mladých lidí v kategorii Tech4Good na veletrhu MWC 2026 v Barceloně za projekt nazvaný Plán Qingjiao v čínském okrese Lang-cchang.

Projekt Qingjiao, který vyvinula China Social Entrepreneur Foundation (CSEF) a který byl spuštěn v roce 2019, využívá síť 5G společnosti China Telecom a platformu WeLink od Huawei k poskytování vzdělávacích zdrojů a online komunity pro školení učitelů ve prospěch studentů a učitelů z venkovských oblastí v nedostatečně pokrytých oblastech.

V souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN Plán Qingjiao smysluplně překlenuje propast mezi městem a venkovem, pokud jde o rovnost v oblasti vzdělávání," řekl Cui Yangyang, ředitel programové kanceláře TECH4ALL společnosti Huawei. „Poskytuje současné generaci studentů v odlehlých oblastech vzdělávací zdroje, které potřebují, aby se mohli rozvíjet v digitálním světě."

K dnešnímu dni projekt proškolil téměř 180.000 mladých učitelů z venkovských oblastí po celé Číně, což nepřímo přineslo prospěch desítkám milionů studentů. V okrese Lang-cchang projekt poskytl školení 600 učitelům základních a středních škol, z čehož mělo prospěch 5000 studentů.

Porota GLOMO se skládá z více než 200 nezávislých odborníků z oboru, včetně analytiků, novinářů, badatelů a technických ředitelů z celého světa.

Porota k Plánu Qingjiao uvedla následující komentář: „Je působivý svým rozsahem a potenciálem přinést prospěch obrovskému počtu mladých studentů. Díky několika výhodám najednou, propojení a zdrojům učitelů se jedná o komplexní řešení."

Role partnerů Plánu Qingjiao

CSEF: S podporou vlády vyhledává CSEF vynikající učitele z celé Číny, aby sdíleli své odborné znalosti online a poskytovali vzdělávací zdroje s cílem posílit schopnosti učitelů na venkově a tím zlepšit výsledky studentů.

Huawei: Platforma WeLink společnosti Huawei Cloud, realizovaná v rámci programu digitální inkluze TECH4ALL od Huawei, poskytuje interaktivní online výukovou platformu, která propojuje školy, studenty a učitele. Studenti ve venkovských oblastech s nedostatečnými zdroji mohou využívat multimediální výuku na dálku a těšit se ze stejných vzdělávacích zkušeností jako jejich vrstevníci ve městech.

Společnost China Telecom poskytuje svou infrastrukturu 5G a optické sítě k zajištění celostátních připojovacích služeb pro venkovské oblasti integrací svých kampusových sítí 5G a Wi-Fi. Síťové řešení podporuje plynulý roaming a bezpečné řízení různých terminálů mezi mobilními a pevnými sítěmi.

Na letošním udílení cen byla kampaň TECH4ALL Dovednosti na kolech od Huawei také nominována v kategorii marketingové excelence nazvané Marketing pro dobrou věc.

O TECH4ALL

TECH4ALL je dlouhodobá iniciativa a akční plán společnosti Huawei v oblasti digitální inkluze. Díky inovativním technologiím a partnerstvím je TECH4ALL navržen tak, aby umožnil inkluzivní a udržitelný digitální svět.

Navštivte webové stránky Huawei TECH4ALL na adrese https://www.huawei.com/en/tech4all.

