Slavnostního uvedení se zúčastnili Frank LU, ředitel oddělení prodeje integrovaných řešení pro centrální banky ve společnosti Huawei, a Maxim Neshcheret, regionální ředitel pro Asii ve společnosti CMA Small Systems AB. Spojením softwarových schopností společnosti CMA v oblasti národních platebních systémů s kapacitami společnosti Huawei v oblasti ICT infrastruktury – zahrnující výpočetní techniku, úložiště, sítě, cloud a datová centra – si obě společnosti kladou za cíl poskytovat komplexní společná řešení pro centrální banky a finanční instituce a urychlit tak modernizaci národních platebních systémů.
Spojení sil pro budování odolných národních platebních systémů
Vzhledem k tomu, že digitální transformace nadále mění podobu globálního finančního odvětví, vyvíjejí se platební systémy směrem ke zpracování v reálném čase, vyšší efektivitě a lepší interoperabilitě. Tento vývoj klade vyšší nároky na výkon systémů, bezpečnost, kontinuitu provozu a odolnost infrastruktury.
Díky více než 30 letům zkušeností s infrastrukturou finančních trhů disponuje CMA rozsáhlými odbornými znalostmi v oblasti služeb pro centrální banky, komerční banky, zúčtovací centra a depozitáře cenných papírů, přičemž její klíčové kompetence zahrnují systémy RTGS, ACH, IPS a depozitáře cenných papírů. Společnost Huawei, opírající se o své rozsáhlé odborné znalosti v oblasti ICT, poskytuje finančním institucím komplexní řešení zahrnující výpočetní techniku, úložiště, sítě, cloud a datová centra.
Společně uvedené řešení National Payment Solution hluboce integruje osvědčený platební software společnosti CMA s vysoce spolehlivou ICT infrastrukturou Huawei v oblastech výpočetních systémů, úložišť, sítí, cloudu a datových center, čímž zákazníkům poskytuje integrované řešení zahrnující platební aplikace i základní infrastrukturu. Řešení podporuje nasazení s vysokou dostupností a obnovou po havárii, aby zajistilo stabilní provoz a kontinuitu podnikání kritických platebních systémů. Umožňuje také postupnou implementaci a flexibilní rozšíření na základě měnících se obchodních požadavků. Kromě toho obě společnosti prostřednictvím programu Globální finanční partner společnosti Huawei RONGHAI zavedly mechanismus spolupráce zahrnující společný vývoj řešení, realizaci projektů a zákaznické služby. To pomáhá snížit složitost systémové integrace a řízení projektů a zároveň poskytovat řešení přizpůsobená potřebám zákazníků v různých zemích a regionech.
Prohlubování partnerství za účelem rozšíření globálních finančních trhů
Společné uvedení na trh představuje další důležitý milník v prohlubování partnerství mezi společnostmi Huawei a CMA. V roce 2025 se CMA připojila k programu Globální finanční partner společnosti Huawei RONGHAI. V září 2026 podepsaly obě společnosti během konference HUAWEI CONNECT 2026 memorandum o porozumění, které dále definovalo jejich spolupráci v oblasti technologické integrace, společného vývoje řešení, expanze na trh a zákaznických služeb. Nejnovější uvedení na trh představuje další krok v jejich partnerství, které se posouvá od spolupráce v rámci ekosystému ke společnému vývoji řešení a spolupráci na trhu.
Program Globální finanční partner společnosti Huawei RONGHAI, který byl spuštěn v roce 2024, si klade za cíl prohloubit spolupráci s partnery z finančního sektoru a urychlit digitální a inteligentní transformaci zákazníků.
Do budoucna bude Huawei i nadále úzce spolupracovat se společností CMA na prohlubování společných inovací a spolupráce na trhu v oblasti národních platebních systémů, čímž přinese jejich společná řešení na více trhů po celém světě a přispěje k modernizaci globální finanční infrastruktury.
KONTAKT: Fan Ping (Frank), fanping1@huawei.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60239.