Huawei a její partneři získali od GSMA cenu Global Mobile LATAM za projekt Tech4Nature v Mexiku zaměřený na ochranu jaguárů

  14:46
Mexiko 14. května 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Huawei včera obdržela cenu Global Mobile (GLOMO) LATAM v kategorii „Sociální dopad v Latinské Americe" za svůj projekt Tech4Nature v přírodní rezervaci Dzilam de Bravo na Yucatánu v Mexiku. Ocenění GLOMO, které udělila organizace GSMA na konferenci M360 LATAM 2026, oceňuje přínos projektu k ochraně životního prostředí díky využití technologie k ochraně jaguárů v rezervaci.

V rámci globálního partnerství Tech4Nature mezi Mezinárodním svazem ochrany přírody (IUCN) a Huawei TECH4ALL využívá mexický projekt pokročilé technologické nástroje k monitorování a zachování přirozeného prostředí jaguára, ikonického a ohroženého druhu na Yucatánu.

„Toto ocenění odráží sílu technologie, je-li využita ve prospěch lidí a planety," uvedla Samira Herrerová, ředitelka pro komunikaci a vztahy s veřejností společnosti Huawei Mexico. „Tech4Nature Mexico je příkladem toho, jak může mezisektorová spolupráce mít hmatatelný pozitivní dopad na komunity a ochranu biologické rozmanitosti."

Tento projekt, který byl zahájen v roce 2022 a v současné době se nachází ve své druhé fázi, je výsledkem spolupráce mezi IUCN, Huawei, vládou státu Yucatán, organizací C Minds, Polytechnickou univerzitou v Yucatánu (UPY) a místní komunitou v Dzilam de Bravo. Řešení integruje detekci druhů a identifikaci jedinců pomocí umělé inteligence, monitorování a správu vedenou komunitou a mezisektorovou spolupráci mezi vládou, vědeckou sférou, občanskou společností a soukromým sektorem.

„Tech4Nature Mexico dokazuje, že skutečný potenciál technologie spočívá v přeměně dat na koordinaci, kolektivní akci a veřejnou politiku na ochranu přírody. Prostřednictvím mezisektorové spolupráce zaměřené na komunity a lidská práva tato iniciativa staví nástroje, jako je umělá inteligence, do služeb ekosystémů, které udržují naše ekonomiky a naši budoucnost," uvedla Regina Cerverová, koordinátorka projektu Tech4Nature México z Umělé inteligence pro klima ve společnosti C Minds.

Od zahájení projektu identifikovalo 26 fotopastí a 60 akustických zařízení rozmístěných v rezervaci více než 147 druhů, z nichž 40 je ohroženo. Systém především identifikoval 16 jednotlivých jaguárů, což poskytuje klíčové informace pro pochopení chování, pohybu a ochranných opatření, která mohou tento druh chránit, což je klíčové pro environmentální rovnováhu rezervace.

Cloudová řešení od Huawei se využívají ke zpracování a analýze terénních dat. Kromě videozáznamů jaguárů bylo systémem pořízeno a automaticky analyzováno více než 100.000 snímků a 600.000 zvukových nahrávek, což posiluje monitorování místní fauny a ekosystémů, v nichž žijí. Získané poznatky založené na datech umožňují lepší pochopení ekosystému a efektivnější rozhodování v oblasti ochrany biologické rozmanitosti, které se promítá i do veřejné politiky. Kromě ekologických dat jsou patrné i dopady na krajinu – chráněná oblast se rozšířila z 69.000 na 104.000 hektarů.

Díky technologiím, jako je umělá inteligence, cloudové úložiště a analýza dat, se v rámci projektu Tech4Nature Mexico podařilo vytvořit udržitelný vědecko-ochranářský model, který spojuje vědecké inovace s účastí místních komunit. Vedle těchto technologií jsou řešení bezdrátové konektivity společnosti Huawei klíčovým aspektem přenosu environmentálních dat v projektech Tech4Nature, což bylo téma, které rezonovalo na konferenci M360 LATAM 2026. Akce, která se konala 13. a 14. května, přivedla dohromady regionální a globální vedoucí představitele z celého technologického ekosystému, mobilních sítí, vlád a souvisejících odvětví, aby diskutovali o tom, jak využít sílu technologie – a pracovat na lepší budoucnosti pro všechny. Ceny GLOMO LATAM oceňují tvůrce změn, kteří nově posunují vpřed technologii, konektivitu a sociální pokrok v regionu. Cena za projekt TechNature Mexico oceňuje toto řešení za jeho inovativnost a schopnost generovat významné sociální a environmentální přínosy pro Latinskou Ameriku.

Prostřednictvím iniciativy Tech4Nature Mexico společnost Huawei znovu potvrzuje své odhodlání využívat technologie jako nástroj budování udržitelnější a inkluzivnější budoucnosti a podporovat projekty, které přispívají k ochraně životního prostředí a rozvoji místních komunit.

O Tech4Nature

Společnosti Huawei a IUCN zahájily v roce 2020 globální partnerství Tech4Nature s cílem rozšířit úspěchy v oblasti ochrany přírody prostřednictvím technologických inovací. V souladu s iniciativou TECH4ALL společnosti Huawei a Zeleným seznamem IUCN podpořila iniciativa Tech4Nature 13 projektů v 11 zemích s řešeními šitými na míru výzvám v oblasti ochrany přírody.

Zdroj: Huawei

 

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Libeňský most se bourat nebude, potvrdil soud rozhodnutí antimonopolního úřadu

Zahájení 1. etapy rekonstrukce Libeňského mostu (13. května 2025)

Krajský soud v Brně dnes potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), které zakazuje pražské Technické správě komunikací (TSK) zbourat historický Libeňský most a postavit jeho...

14. května 2026  16:02,  aktualizováno  17:12

Čeští a němečtí policisté hlídkují v Českém Švýcarsku kvůli německému svátku

Čeští a němečtí policisté se strážci se vydali na společné hlídky do národního parku České Švýcarsko. Na dnešek v Německu připadá Den otců (Vatertag), do...

14. května 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

V kladenské SŠ pomůže AI žákům, učitelům i v provozu, jde o pilotní projekt

ilustrační snímek

Umělá inteligence (AI) pomůže při výuce, hodnocení i v provozu Střední pedagogické a Střední odborné školy Kladno. Vznikne nový systém zapojení AI do...

14. května 2026  15:08,  aktualizováno  15:08

Českem hýbají případy násilí na dětech, soudci dostanou nové nástroje

Ústecký krajský soud představil nástroje, které pomohou soudcům rozhodovat v...

Speciálně proškolení soudci, užší spolupráce institucí a nové nástroje pro vyhodnocování rizika domácího násilí. Ministerstvo spravedlnosti představilo projekt, který má pomoci lépe chránit děti...

14. května 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Výkopové práce na Uhelném trhu.

U Muzea pokračuje výstavba.

U Muzea pokračuje výstavba.

U Muzea pokračuje výstavba.

V Krkonoších přibývají kamery kontrolující vjezd do parku, bude jich až trojnásobek

Kamery v Krkonošském národním parku snímají registrační značky aut, neoprávněné...

Novou kameru hlídající neoprávněné vjezdy do chráněného území zprovoznila Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) na křižovatce mezi Černým Dolem a Pecí pod Sněžkou. Nachází se pod Lesní boudou...

14. května 2026  16:32

U Muzea pokračuje výstavba.

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Historická tramvaj T1 "žehlička " na Václavském náměstí.

Zoo D. Králové získala z Itálie vzácnou pralesní žirafu okapi, chce ještě samce

Safari Park Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku získal z italské zoo Falconara u města Ancona vzácnou pralesní žirafu okapi. Dvouletá samice jménem Vittoria...

