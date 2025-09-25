Huawei a Nemocnice Čung-šan zahájily globální ukázkový projekt inteligentního zdravotnictví

Zahájení celosvětového ukázkového projektu inteligentního zdravotnictví Nemocnice Čung-šan
Na zahájení globálního ukázkového projektu se společně podíleli Shi Yinghong, viceprezident Nemocnice Čung-šan, Sean Zhou, Co-CEO společnosti United Imaging Intelligence, a Li Junfeng, viceprezident společnosti Huawei a CEO divize globálního veřejného sektoru (Global Public Sector) společnosti Huawei.
Jak praví staré přísloví: „Chceš-li dobře pracovat, musíš si nejprve nabrousit nástroje.“ Aby mohla Nemocnice Čung-šan vybudovat chytré nemocniční prostředí odpovídající vysokým standardům a očekáváním veřejnosti, spojila se s firmou Huawei při společném vývoji nového ekosystému zdravotnických služeb se zaměřením na integrovaný inteligentní základ a řešení vycházející z konkrétních potřeb.
Nemocnice Čung-šan využívá ve spolupráci se společností Huawei a dalšími partnery chytré nemocniční areály i moderní medicínské technologie a postupně zavádí osm hlavních a 24 doplňkových scénářů inteligentního zdravotnictví. Díky nim funguje inteligentně nejen hlavní nemocnice, ale i devět poboček, které spolupracují na výzkumu a medicínských technologiích podporujících vědecké inovace ve vice než 40 hlavních oblastech nemocí. Na radiologii už dnes umělá inteligence pomáhá lékařům označovat snímky, vyhodnocovat je a psát zprávy, čímž se zvyšuje rychlost diagnostiky o 50 %.
Stranická tajemnice Nemocnice Čung-šan Gu Jianyingová uvedla, že díky nejmodernějším technologiím, jako jsou výkonné výpočetní a úložné systémy a velké AI modely, chce nemocnice dál rozvíjet a šířit nové medicínské technologie v celém zdravotnickém systému.
Sean Zhou, Co-CEO společnosti United Imaging Intelligence, uvedl, že na základě modelu uAI NEXUS bylo v Nemocnici Čung-šan již nasazeno šest specializovaných zdravotnických agentů. Patří mezi ně například agenti pro radiologii, chirurgické zákroky a řízení kvality. Společně pomáhají nemocnici poskytovat spravedlivé, vysoce kvalitní a efektivní zdravotnické služby
Li Junfeng, viceprezident společnosti Huawei a CEO divize globálního veřejného sektoru (Global Public Sector) společnosti Huawei, uvedl, že díky možnostem umělé inteligence vstupuje zdravotnictví rychle do nové éry inteligentních a personalizovaných zkušeností. Společnost Huawei je nadále odhodlána rozvíjet základní technologie a neustále inovovat řešení pro konkrétní scénáře potřeb. Tímto způsobem společnost podporuje Nemocnici Čung-šan při budování globálně špičkového modelu inteligentního zdravotnictví a přináší čínské průlomové inovace v oblasti zdravotní péče na mezinárodní scénu.
Zdroj: Huawei