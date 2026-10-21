Huawei a partneři z oboru nastolují na 10. globálním summitu o energetické účinnosti v oblasti ICT cestu od spotřebitele energie k aktivnímu spotřebiteli

Ekonomická stránka se na úrovni stanic stále zlepšuje. Náklady na kombinované solární systémy s úložištěm klesly pod 0,04 USD za kWh. V Evropě přináší nasazení VPP na úrovni stanic průměrnou návratnost investic (ROI) přibližně za tři roky a roční výnosy kolem 800 EUR na stanici, spolu se 100 % zlepšením dostupnosti energie a jasnou cestou ke snížení a nakonec k úplnému odstranění závislosti na naftě. Energetika na jednotlivých lokalitách se tak mění z nákladového centra na strategické aktivum.
Pro provozovatele je výzvou strukturální problém: závislost na síti roste, zatímco jistota dodávek energie klesá a tržby nerostou stejným tempem jako investice a datový provoz. Řešením je kombinace technologických inovací a inovací obchodních modelů – zpřístupnění energetických zdrojů na jednotlivých lokalitách, sdružování distribuovaných baterií, využití umělé inteligence k plánování nabíjení a vybíjení na základě cenových signálů a agregace úložišť za účelem účasti na službách pro přenosovou síť. Pro agregátory je prioritou přeměnit rozptýlené lokální zdroje na flexibilní kapacitu připravenou pro připojení k síti prostřednictvím standardních rozhraní, interoperabilních platforem a životaschopných obchodních modelů. To vyžaduje agregaci mnoha malých lokálních zdrojů do portfolia dostatečně velkého na to, aby se mohlo ucházet o zakázky na trzích s elektřinou, přičemž provozovatelé si zachovají kontrolu nad odolností lokality a kontinuitou služeb. Obě strany potřebují k rozšíření činnosti užší spolupráci s partnery z energetického a finančního sektoru.
Hodnotu tohoto přístupu dokazují první nasazení. Během výpadku proudu v Portugalsku zůstaly kritické služby v provozu až 12 hodin. Ve Finsku řešení VPP generovalo výnosy pro jednotlivé lokality. V jihovýchodní Asii dosáhlo 86 % lokalit v rámci nasazení ve venkovských oblastech během 24 měsíců nulové spotřeby nafty, přičemž fungovaly výhradně na solární energii s nulovými emisemi uhlíku. Tyto příklady ukazují, že lokality typu „aktivní spotřebitel" mohou posílit kontinuitu služeb, snížit závislost na palivech a podpořit dekarbonizaci za různých tržních a síťových podmínek.
Summit byl příležitostí k zahájení iniciativy „Přechod k aktivním spotřebitelům – globální iniciativa pro telekomunikační průmysl", která vyzývá telekomunikační sektor k otevření energetických zdrojů v lokalitách, sjednocení standardů, rozhraní a obchodních modelů a vybudování otevřeného energetického ekosystému. Společnost Huawei uvedla, že bude i nadále prosazovat hlubokou integraci bitů a wattů a spolupracovat s globálními partnery na inovacích a standardizaci s cílem podpořit přechod odvětví k vysoce kvalitnímu energetickému systému.
Kontakt: pengxiaowei4@h-partners.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59712.