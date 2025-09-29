Huawei a Shanghai Jiao Tong University zahajují globální přehlídku inteligentního vzdělávání a výzkumu

SJTU se s využitím AI procesorů Ascend, serverů Kunpeng, AI vývojové platformy ModelArts a technologické odbornosti svých partnerů podařilo vybudovat největší inteligentní výpočetní platformu ze všech čínských univerzit s názvem Zhiyuan-1. Ta umožňuje efektivní tok dat a výpočetních zdrojů a podporuje trénink rozsáhlých modelů umělé inteligence se stovkami miliard parametrů. S cílem dále snížit práh přístupu k výpočetnímu výkonu a podpořit inkluzivní sdílení zdrojů byla platforma Zhiyuan-1 plně integrována do celouniverzitního systému výpočetních služeb Jiaowosuan. Tento systém zajišťuje studentům a pedagogům komplexní služby pro aplikaci výpočetních zdrojů, správu úkolů a přístup k účtům. Díky integraci nové platformy se výrazně zvýší dostupnost a efektivita inteligentních výpočetních zdrojů, takže se výpočetní výkon AI stane ve výzkumu stejně zásadním zdrojem, jako je v běžném životě voda a elektřina.
Li Peng, senior viceprezident a prezident pro prodej a služby v oblasti informačních a komunikačních technologií ve společnosti Huawei k tomu uvedl, že zapojení AI a velkých dat do vzdělávání je globální prioritou, která umožní akcelerovat inovace a kultivovat talenty. V situaci, kdy tradiční vzdělávání založené na teorii nedokáže uspokojit poptávku průmyslu po interdisciplinárních talentech, je to právě praktické učení s využitím AI, které účinně překlenuje propast mezi teorií a praxí. Společnost Huawei je připravena i nadále spolupracovat s globálními univerzitami a partnery a pomáhat svými komplexními technologiemi a odbornými znalostmi urychlit digitální transformaci ve vzdělávání a rozvoji talentů, která přispěje ke kvalitnímu vývoji ve všech odvětvích.
Globální prezentaci inteligentního vzdělávání a výzkumu (Global Intelligent Education and Research Showcase) společně představili tajemník Síťového a informačního centra na SJTU Shen Hongxing, zástupce ředitele tamtéž Lin Xinhua a za společnost Huawei viceprezident divize globálního veřejného sektoru a generální ředitel pro vzdělávání a zdravotnictví globálního veřejného sektoru Zhao Yixin. Tato iniciativa přináší nový standard vyššího vzdělávání díky podpoře koncepce AI + HI (propojení umělé a lidské inteligence), Computing + X (výpočetní výkon + X) ve výzkumu a řízení kampusu na bázi umělé inteligence. Společně tyto tři pilíře vytvářejí udržitelný ekosystém AI na světové úrovni a katalyzují kolektivní inovace na poli vzdělávání, výzkumu i řízení institucí.
Do budoucna hodlá společnost Huawei pokračovat v podpoře inovací prostřednictvím svých technologických kapacit v oblasti AI a velkých dat a společně se svými zákazníky a partnery pracovat na vizionářském plánu pro budoucnost digitálního a inteligentního vzdělávání.
Zdroj: Huawei