HUAWEI AppGallery připravuje půdu pro úchvatné herní dobrodružství na Gamescomu 2025

Kolín nad Rýnem (Německo) 15. srpna 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Odpočítávání – už jen týden do začátku!

Připravte se na vzrušující herní dobrodružství, protože HUAWEI AppGallery se chystá nabídnout nezapomenutelný herní zážitek na Gamescomu 2025! Zbývá už jen týden a HUAWEI AppGallery srdečně zve hráče, aby se od 21. do 24. srpna ponořili do úchvatného prostředí kolínského veletrhu (stánek A.040). Tato přehlídka spojuje praktické vyzkoušení nejúspěšnějších her, živé komunitní iniciativy a exkluzivní propagační akce s pohlcujícími herními zážitky. Je připravena scéna pro úchvatnou přehlídku, která podnítí touhu herní komunity po propojení a inovacích.

Elitní tituly v AppGallery – Multiplayer Classic (hra pro více hráčů s klasické prvky) a rozšíření o nové prvky

HUAWEI AppGallery uzavřela partnerství s předními vývojáři her, aby na veletrhu Gamescom 2025 představila výjimečnou řadu špičkových titulů, mezi nimiž nechybí Asphalt Legends od Gameloft, Ragnarok X: Next Generation od Dream, Summoners War od Com2uS, Crystal of Atlan od Nuverse Games, Tree of Savior: NEO od NEOCRAFT a Once Human od NetEase Games. Spolu s těmito špičkovými hrami se HUAWEI AppGallery chystá na veletrhu Gamescom pořádat vzrušující herní přehlídku a řadu zajímavých aktivit.

Stánek HUAWEI AppGallery na veletrhu Gamescom 2025, umístěný pod působivým třímetrovým zářícím stromem, oživuje okouzlující svět Tree of Savior: NEO, kde se hráči mohou zapojit do nejnovějších dungeonových výzev a sbírat odměny v podobě razítek. Živá přehlídka také představí hru Crystal of Atlan, která zve hráče na šachovnicovou scénu, kde je čeká pozoruhodné dobrodružství, a hru Once Human, ve které se účastníci setkají s podivnými tvory v napínavém postapokalyptickém prostředí.

Vzrušující dění na stánku AppGallery

HUAWEI AppGallery promění stánek A.040 v dynamické centrum vzrušujících aktivit:

• Epic Quest Arena: Praktické ukázky her přinášejí dechberoucí vizuální zážitky z celé řady her a předvádějí jejich špičkovou optimalizaci staženou z HUAWEI AppGallery.

• Setkání s KOL: Renomovaní herní KOL (nejzasvěcenější odborníci) nabízejí živé diskuse, výzvy a postřehy, které posilují zapojení komunity.

• Soutěž Cosplay: Profesionální cosplayeři (kostýmoví hráči) oživují ikonické postavy dynamickými vystoupeními na jevišti a vytvářejí sdílené momenty, které spojují hry a popkulturu.

• Victory Vault Raffles (výherní tombola): Exkluzivní slosování nabízí vzrušující příležitosti vyhrát limitované edice zboží a zařízení Huawei s předinstalovanými prvotřídními herními balíčky, které odměňují účastníky vytouženými cenami.

AppGallery Game Fest: globální velkolepá řada odměn

Aby ještě více umocnil vzrušení z Gamescomu 2025, přináší hráčům HUAWEI AppGallery Game Fest (herní festival), který probíhá od nynějška do 24. srpna, exkluzivní nabídky s exkluzivními kupóny poskytujícími slevu až 50 % ve vybraných zemích (Německu, Nizozemsku, Rakousku a Švýcarsku). Tento festival přináší vzácné odměny ve hře, časově omezené bonusy a pečlivě vybrané propagační akce pro všechny představené tituly. Takto posiluje pozici AppGallery jako přední platformy založené na zážitcích.

HUAWEI AppGallery je symbolem excelence v oblasti mobilních her a nabízí špičkové tituly a VIP výhody, které odpovídají požadavkům hráčů na sociální, přístupné a obohacující zážitky. Od nostalgických multiplayerových dobrodružství po vzrušující instantní hry – tato platforma umožňuje globální komunitě spojit se a soutěžit.

Připojte se k herní revoluci

Zapojte se do akce, vyzkoušejte úžasné hry z AppGallery a spojte se s oblíbenými herními influencery a cosplayery!

Podrobnosti o akci:

• datum: 21.–24. srpna 2025

• místo: hala 9, stánek A.040, Gamescom, veletrh v Kolíně nad Rýnem, Německo

• další informace: https://www.facebook.com/AppGalleryOfficialPage/

O HUAWEI AppGallery

AppGallery je oficiální platforma pro distribuci aplikací k zařízení Huawei, která se může pochlubit sbírkou 18 kategorií aplikací s vynikajícím obsahem z celého světa. Jako jedna ze tří nejlepších globálních platforem pro distribuci aplikací nabízí AppGallery širokou škálu globálních a lokálních aplikací v různých kategoriích, včetně navigace a dopravy, zpráv, sociálních médií, financí, zábavy a dalších.

foto - https://mma.prnewswire.com/media/2750914/HUAWEI_AppGallery.jpg 

Kontakt: Shanshan Wu, shanshan.wu2@huawei-partners.com

 

