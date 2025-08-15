HUAWEI AppGallery připravuje půdu pro úchvatné herní dobrodružství na Gamescomu 2025

Připravte se na vzrušující herní dobrodružství, protože HUAWEI AppGallery se chystá nabídnout nezapomenutelný herní zážitek na Gamescomu 2025! Zbývá už jen týden a HUAWEI AppGallery srdečně zve hráče, aby se od 21. do 24. srpna ponořili do úchvatného prostředí kolínského veletrhu (stánek A.040). Tato přehlídka spojuje praktické vyzkoušení nejúspěšnějších her, živé komunitní iniciativy a exkluzivní propagační akce s pohlcujícími herními zážitky. Je připravena scéna pro úchvatnou přehlídku, která podnítí touhu herní komunity po propojení a inovacích.
Elitní tituly v AppGallery – Multiplayer Classic (hra pro více hráčů s klasické prvky) a rozšíření o nové prvky
HUAWEI AppGallery uzavřela partnerství s předními vývojáři her, aby na veletrhu Gamescom 2025 představila výjimečnou řadu špičkových titulů, mezi nimiž nechybí Asphalt Legends od Gameloft, Ragnarok X: Next Generation od Dream, Summoners War od Com2uS, Crystal of Atlan od Nuverse Games, Tree of Savior: NEO od NEOCRAFT a Once Human od NetEase Games. Spolu s těmito špičkovými hrami se HUAWEI AppGallery chystá na veletrhu Gamescom pořádat vzrušující herní přehlídku a řadu zajímavých aktivit.
Stánek HUAWEI AppGallery na veletrhu Gamescom 2025, umístěný pod působivým třímetrovým zářícím stromem, oživuje okouzlující svět Tree of Savior: NEO, kde se hráči mohou zapojit do nejnovějších dungeonových výzev a sbírat odměny v podobě razítek. Živá přehlídka také představí hru Crystal of Atlan, která zve hráče na šachovnicovou scénu, kde je čeká pozoruhodné dobrodružství, a hru Once Human, ve které se účastníci setkají s podivnými tvory v napínavém postapokalyptickém prostředí.
Vzrušující dění na stánku AppGallery
HUAWEI AppGallery promění stánek A.040 v dynamické centrum vzrušujících aktivit:
• Epic Quest Arena: Praktické ukázky her přinášejí dechberoucí vizuální zážitky z celé řady her a předvádějí jejich špičkovou optimalizaci staženou z HUAWEI AppGallery.
• Setkání s KOL: Renomovaní herní KOL (nejzasvěcenější odborníci) nabízejí živé diskuse, výzvy a postřehy, které posilují zapojení komunity.
• Soutěž Cosplay: Profesionální cosplayeři (kostýmoví hráči) oživují ikonické postavy dynamickými vystoupeními na jevišti a vytvářejí sdílené momenty, které spojují hry a popkulturu.
• Victory Vault Raffles (výherní tombola): Exkluzivní slosování nabízí vzrušující příležitosti vyhrát limitované edice zboží a zařízení Huawei s předinstalovanými prvotřídními herními balíčky, které odměňují účastníky vytouženými cenami.
AppGallery Game Fest: globální velkolepá řada odměn
Aby ještě více umocnil vzrušení z Gamescomu 2025, přináší hráčům HUAWEI AppGallery Game Fest (herní festival), který probíhá od nynějška do 24. srpna, exkluzivní nabídky s exkluzivními kupóny poskytujícími slevu až 50 % ve vybraných zemích (Německu, Nizozemsku, Rakousku a Švýcarsku). Tento festival přináší vzácné odměny ve hře, časově omezené bonusy a pečlivě vybrané propagační akce pro všechny představené tituly. Takto posiluje pozici AppGallery jako přední platformy založené na zážitcích.
HUAWEI AppGallery je symbolem excelence v oblasti mobilních her a nabízí špičkové tituly a VIP výhody, které odpovídají požadavkům hráčů na sociální, přístupné a obohacující zážitky. Od nostalgických multiplayerových dobrodružství po vzrušující instantní hry – tato platforma umožňuje globální komunitě spojit se a soutěžit.
Připojte se k herní revoluci
Zapojte se do akce, vyzkoušejte úžasné hry z AppGallery a spojte se s oblíbenými herními influencery a cosplayery!
Podrobnosti o akci:
• datum: 21.–24. srpna 2025
• místo: hala 9, stánek A.040, Gamescom, veletrh v Kolíně nad Rýnem, Německo
• další informace: https://www.facebook.com/AppGalleryOfficialPage/
O HUAWEI AppGallery
AppGallery je oficiální platforma pro distribuci aplikací k zařízení Huawei, která se může pochlubit sbírkou 18 kategorií aplikací s vynikajícím obsahem z celého světa. Jako jedna ze tří nejlepších globálních platforem pro distribuci aplikací nabízí AppGallery širokou škálu globálních a lokálních aplikací v různých kategoriích, včetně navigace a dopravy, zpráv, sociálních médií, financí, zábavy a dalších.
foto - https://mma.prnewswire.com/media/2750914/HUAWEI_AppGallery.jpg
Kontakt: Shanshan Wu, shanshan.wu2@huawei-partners.com