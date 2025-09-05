HUAWEI AppGallery uzavírá rekordní Gamescom 2025 exkluzivními nabídkami pro hráčskou komunitu

Autor:
  14:17
Kolín nad Rýnem (Německo) 5. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - HUAWEI AppGallery rozbouřila Gamescom 2025, když uspořádala mimořádnou přehlídku, která uchvátila globální herní komunitu. Od 21. do 24. srpna žil kolínský veletrh vzrušením, když se hráči ponořili do napínavé směsice inovativních titulů, exkluzivních odměn a živé komunitní interakce, čímž posílili roli AppGallery jako průkopníka v oblasti inovací mobilních her.

Triumf v číslech: monumentální úspěch

Stánek AppGallery rozbouřil Gamescom 2025 a přilákal tisíce nadšených hráčů. Několik demo verzí oživilo hry Asphalt Legends od Gameloft, Ragnarok X: Next Generation od Dream, Summoners War od Com2us, Crystal of Atlan od Nuverse, Tree of Savior: NEO od Neocraft a Once Human od NetEase s bezchybným výkonem. Sociální média zaplavily tisíce úžasných fotek hráčů v originálních kostýmech a influencerů, což raketově zvýšilo proslulost #AppGallery. Denní soutěže potěšily tisíce výherců exkluzivními dárky od Huawei a herními odměnami.

Účastníci nešetřili chválou: „Z AppGallery si lze stáhnout tolik her a je tak skvělé hrát tuto hru na Huawei MatePad!" rozplýval se jeden hráč. Toto svědectví podtrhuje závazek AppGallery poskytovat výjimečný herní zážitek a inovace zaměřené na hráče, které mají značnou odezvu.

AppGallery – katalyzátor herní slávy

Stánek AppGallery na veletrhu Gamescom 2025 uchvátil hráče bezproblémovým hraním a představil širokou škálu titulů, které jsou k dispozici ke stažení v AppGallery. Tyto hry ožívají díky úchvatné grafice a naprosto hladkému ovládání, které je dostupné všem uživatelům Androidu. Tento plynulý zážitek bez zpoždění vtáhl hráče do adrenalinových dobrodružství a zároveň nabídl vývojářům výkonnou platformu k předvedení svých výtvorů, čímž znovu stanovil dokonalost mobilního hraní.

Odměny pro hráče v rámci HUAWEI AppGallery Game Fest umožnily velkému počtu účastníků odhalit exkluzivní poklady ve hře, které obohatily jejich herní dobrodružství. Ve vybraných regionech bylo vzrušení ještě umocněno slevovými kupóny až do výše 50 %, což vedlo k mnoha novým předběžným registracím do her a upevnilo postavení AppGallery jako vycházející hvězdy pro jejích 580 milionů uživatelů po celém světě.

Připojte se, hrajte, tvořte: AppGallery čeká

Vydejte se na herní cestu! Nainstalujte si ještě dnes HUAWEI AppGallery, abyste získali přístup k exkluzivním odměnám a prozkoumali pečlivě vybranou sbírku světových titulů. Připojte se k naší vysoce aktivní komunitě fanoušků na platformě Discord a spojte se s hráči z celého světa. Zůstaňte v obraze ohledně exkluzivních akcí a propagačních nabídek. AppGallery: místo, kde začíná mimořádné hraní!

O AppGallery

AppGallery je oficiální platforma pro distribuci aplikací pro zařízení HUAWEI, která se může pochlubit sbírkou 18 kategorií aplikací s prvotřídním obsahem z celého světa. Zajišťuje, že aplikace lze bez problémů používat na všech chytrých zařízeních v jakékoli situaci, kdekoli a kdykoli, aniž je ohrožena bezpečnost.

Jako jedna z trojice nejlepších globálních platforem pro distribuci aplikací nabízí AppGallery širokou škálu globálních a lokálních aplikací v různých kategoriích, včetně navigace a dopravy, zpráv, sociálních médií, financí, zábavy a dalších. AppGallery je k dispozici ve více než 170 zemích a regionech s více než 580 miliony aktivních uživatelů měsíčně a více než 6 miliony registrovaných vývojářů

AppGallery můžete navštívit na adrese: https://consumer.huawei.com/uk/mobileservices/appgallery/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2764690/Huawei_Consumer_Business_Group.jpg 

Kontakt: Maria Allen, maria.allen.furtado@huawei.com, mobil: +34672651460

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Sýpka hostí tradiční textilní techniky

Přijďte si zkusit něco, co se dnes jen tak nevidí. V Sýpce Lemberk se zájemci setkají s tradičními textilními technikami. V sobotu si vyzkoušejí textilní zpracování kopřivy.

5. září 2025  15:30

Hrad hostí varhanní maraton

Neobvyklou akci nabídne v sobotu hrad Valdštejn u Turnova. Proběhne tu třetí ročník multižánrového hudebního programu v různých částech hradu, složený z krátkých koncertů nejen na varhany.

5. září 2025  15:20

Jan Jindřich Lucemburský bude mít před kostelem v Brně-Králově Poli sochu

Moravský markrabě Jan Jindřich Lucemburský (1322 - 1375) bude mít před kostelem v brněnské části Královo Pole sochu. Za jejím vznikem stojí Královopolský...

5. září 2025  13:36,  aktualizováno  13:36

Čtyřicetimetrové pilíře už stojí. U Brtnice budují druhý nejvyšší most na Vysočině

Všechny nejvyšší pilíře vysokého silničního mostu už stojí. Stavbaři pravděpodobně ještě letos začnou s betonováním vrchní mostní konstrukce. Budování obchvatu Brtnice na cestě mezi Jihlavou a...

5. září 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Veletrh sportu míří do arény

Desítky sportovních klubů z celého Libereckého kraje se v sobotu představí na veletrhu Sport Live v liberecké aréně. Umožní tak každému malému i velkému návštěvníkovi vyzkoušet si, jaké to je být...

5. září 2025  15:10

Stejně jako loni dorazil na letňanské náměstíčko u Tupolevovy ulice burčák z Moravy.

vydáno 5. září 2025  15:03

Plzeň za 30 milionů promění dříve zanedbanou plochu ve sportovní Predator Park

Víceúčelový sportovní Predator Park s pumptrackem, s běžeckým oválem a překážkovou dráhou s workoutovými prvky vybuduje na nevyužívané a zanedbané ploše u...

5. září 2025  13:24,  aktualizováno  13:24

V Karlových Varech se dnes po rekonstrukci otevřel bazén v Alžbětiných lázních

Po téměř dvouměsíční rekonstrukci se dnes v Karlových Varech otevřel veřejný vnitřní bazén v Alžbětiných lázních. Opravy začaly po filmovém festivalu v...

5. září 2025  13:23,  aktualizováno  13:23

Farmu obsadí country festival

Od pátku do neděle obsadí Farmu Vysoká u Chrastavy 14. ročník Country Festivalu Vysoká 2025. Návštěvníky opět čekají westernové závody, ukázky parkurového skákání, indiánská vesnička, farmářská...

5. září 2025

Stát slibuje otevřít D49 do června. Obce pochybují a chystají další blokádu

Koncem srpna zablokovali dva přechody pro chodce v obci na protest proti stále nedokončené dálnici D49. Ve čtvrtek 11. září to v Martinicích na Kroměřížsku zopakují. Blokáda provozu se bude konat od...

5. září 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Tomáš Fanta
Specialista/ka na životní pojištění

Tomáš Fanta
Praha, Středočeský kraj
nabízený plat: 40 000 - 60 000 Kč

Dalších 32 692 volných pozic

Brňané si mohou od 17. září na výstavišti projít virtuální model nového nádraží

Novým brněnským nádražím a jeho okolím se ve virtuální realitě mohou lidé od 17. září procházet na výstavišti v Brně. Asi třičtvrtěhodinovou komentovanou...

5. září 2025  13:01,  aktualizováno  13:01

Brňané si mohou od 17. září na výstavišti projít virtuální model nového nádraží

Novým brněnským nádražím a jeho okolím se ve virtuální realitě mohou lidé od 17. září procházet na výstavišti v Brně. Asi třičtvrtěhodinovou komentovanou...

5. září 2025  13:01,  aktualizováno  13:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.