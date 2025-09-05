HUAWEI AppGallery uzavírá rekordní Gamescom 2025 exkluzivními nabídkami pro hráčskou komunitu

Triumf v číslech: monumentální úspěch
Stánek AppGallery rozbouřil Gamescom 2025 a přilákal tisíce nadšených hráčů. Několik demo verzí oživilo hry Asphalt Legends od Gameloft, Ragnarok X: Next Generation od Dream, Summoners War od Com2us, Crystal of Atlan od Nuverse, Tree of Savior: NEO od Neocraft a Once Human od NetEase s bezchybným výkonem. Sociální média zaplavily tisíce úžasných fotek hráčů v originálních kostýmech a influencerů, což raketově zvýšilo proslulost #AppGallery. Denní soutěže potěšily tisíce výherců exkluzivními dárky od Huawei a herními odměnami.
Účastníci nešetřili chválou: „Z AppGallery si lze stáhnout tolik her a je tak skvělé hrát tuto hru na Huawei MatePad!" rozplýval se jeden hráč. Toto svědectví podtrhuje závazek AppGallery poskytovat výjimečný herní zážitek a inovace zaměřené na hráče, které mají značnou odezvu.
AppGallery – katalyzátor herní slávy
Stánek AppGallery na veletrhu Gamescom 2025 uchvátil hráče bezproblémovým hraním a představil širokou škálu titulů, které jsou k dispozici ke stažení v AppGallery. Tyto hry ožívají díky úchvatné grafice a naprosto hladkému ovládání, které je dostupné všem uživatelům Androidu. Tento plynulý zážitek bez zpoždění vtáhl hráče do adrenalinových dobrodružství a zároveň nabídl vývojářům výkonnou platformu k předvedení svých výtvorů, čímž znovu stanovil dokonalost mobilního hraní.
Odměny pro hráče v rámci HUAWEI AppGallery Game Fest umožnily velkému počtu účastníků odhalit exkluzivní poklady ve hře, které obohatily jejich herní dobrodružství. Ve vybraných regionech bylo vzrušení ještě umocněno slevovými kupóny až do výše 50 %, což vedlo k mnoha novým předběžným registracím do her a upevnilo postavení AppGallery jako vycházející hvězdy pro jejích 580 milionů uživatelů po celém světě.
Připojte se, hrajte, tvořte: AppGallery čeká
Vydejte se na herní cestu! Nainstalujte si ještě dnes HUAWEI AppGallery, abyste získali přístup k exkluzivním odměnám a prozkoumali pečlivě vybranou sbírku světových titulů. Připojte se k naší vysoce aktivní komunitě fanoušků na platformě Discord a spojte se s hráči z celého světa. Zůstaňte v obraze ohledně exkluzivních akcí a propagačních nabídek. AppGallery: místo, kde začíná mimořádné hraní!
O AppGallery
AppGallery je oficiální platforma pro distribuci aplikací pro zařízení HUAWEI, která se může pochlubit sbírkou 18 kategorií aplikací s prvotřídním obsahem z celého světa. Zajišťuje, že aplikace lze bez problémů používat na všech chytrých zařízeních v jakékoli situaci, kdekoli a kdykoli, aniž je ohrožena bezpečnost.
Jako jedna z trojice nejlepších globálních platforem pro distribuci aplikací nabízí AppGallery širokou škálu globálních a lokálních aplikací v různých kategoriích, včetně navigace a dopravy, zpráv, sociálních médií, financí, zábavy a dalších. AppGallery je k dispozici ve více než 170 zemích a regionech s více než 580 miliony aktivních uživatelů měsíčně a více než 6 miliony registrovaných vývojářů
AppGallery můžete navštívit na adrese: https://consumer.huawei.com/uk/mobileservices/appgallery/
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2764690/Huawei_Consumer_Business_Group.jpg
Kontakt: Maria Allen, maria.allen.furtado@huawei.com, mobil: +34672651460