HUAWEI AppGallery vás zve, abyste se ponořili do oceněné hry Tree of Savior: NEO – na veletrhu Gamescom 2025 vás čekají živé ukázky a exkluzivní akce

  19:44
Kolín nad Rýnem (Německo) 22. srpna 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Voláme všechny dobrodruhy! Hra Tree of Savior: NEO (Spasitelův strom – NEO) od společnosti Neocraft obdržela Cenu pro mobilní hráče 2025 a získala Best Trending AppGallery Game Award (Cenu za nejlepší trendovou aplikaci od AppGallery) díky své napínavé hratelnosti a celosvětovému nadšení fanoušků. Na HUAWEI AppGallery posouvá Tree of Savior: NEO mobilní MMORPG (masivně multiplayerovou internetovou hru na hrdiny) na novou úroveň a Gamescom 2025 je vaší šancí se do ní ponořit!

Tree of Savior: NEO oživuje legendární ságu Tree of Savior s mohutnými vizuálními efekty a dynamickou mechanikou, která vás vtáhne do živoucího světa prastarých stromů. Vyberte si z pěti božských tříd – strážce, mág, léčitel, pistolník nebo lovec – a omračujte nepřátele úderem štítem, útočte ze zálohy nebo velte kočičím duchům. Porazte přes 50 bossů ve více než 150 dungeonech, připojte se k nájezdům typu „hráč proti prostředí", veďte války jedné skupiny hráčů proti druhé nebo vytvářejte buffy na své chatě a prosperujte ve vysoce aktivní komunitě.

Hra Tree of Savior: NEO, která je k dispozici v obchodě HUAWEI AppGallery, umocňuje vzrušení speciálními akcemi, jako jsou víkendy s dvojnásobným množstvím zkušeností a vzácné uchvácené kořisti, které jsou přizpůsobeny její oddané komunitě. Ničte nepřátele rychlými výstřely pistolníka nebo se uzdravujte léčitelovým hromadným léčením a užívejte si plynulou hru a odměny. Ocenění Best Trending Game Award podtrhuje úspěch, který je založen na přesném manuálním boji, automatickém boji a aktualizacích pro hráče.

Ponořte se do Tree of Savior: NEO přímo na Gamescomu 2025

Připravte se na vzrušující dobrodružství v hale 9, stánku A.040 HUAWEI AppGallery v Kolíně nad Rýnem v Německu, kde Tree of Savior: NEO ožívá rozlehlými fantasy říšemi a bitvami nabitými adrenalinem před další velkolepou aktualizací. Stánek nabízí vzrušující herní zážitek s ukázkami her, velkolepým cosplayem (převlečením do kostýmů z videoher) s jedinečnými reklamními suvenýry a turnaji o vysoké sázky, které umocní přítomnost Hyoga.x, našeho mistra ceremonií. Hyoga.x, známý svou dynamickou přítomností a kreativní energií, si získal silnou základnu fanoušků na TikToku, YouTube a Instagramu díky poutavému obsahu a charismatickému vyprávění.

HUAWEI AppGallery: rostoucí centrum pro hráče

Kromě vítězství Tree of Savior: NEO je HUAWEI AppGallery již třetím rokem nominována na Best App Store v rámci Cen pro mobilní hráče. Díky pečlivě vybrané nabídce špičkových her a pojetí „hráč na prvním místě" je AppGallery globální velmocí. S blížícím se vyhlášením konečných výsledků zůstává AppGallery významnou silou v oblasti inovací mobilních her, která staví na své skvělé reputaci a závazku poskytovat výjimečné zážitky.

Vydejte se hned teď na dobrodružství

Nenechte si ujít příležitost zažít vzrušení v hale 9, stánku A.040 během Gamescomu 2025. Spojte se s ostatními hráči, objevujte inovativní funkce a oslavte budoucnost mobilního hraní! Registrujte se předem v HUAWEI AppGallery a získejte exkluzivní odměny a přednostní přístup k novému obsahu. Sledujte AppGallery, abyste se dozvěděli novinky o nominaci na nejlepší herní platformu a nejdůležitější události z Cen pro mobilní hráče, a navíc získali informace o nejnovějších aktivitách na stánku!

O HUAWEI AppGallery

AppGallery je oficiální platforma pro distribuci aplikací pro zařízení Huawei, která se může pochlubit sbírkou 18 kategorií aplikací s prvotřídním obsahem z celého světa. Jako jedna ze tří nejlepších globálních platforem pro distribuci aplikací nabízí AppGallery pestrou paletu globálních a lokálních aplikací v různých kategoriích, včetně navigace a dopravy, zpráv, sociálních médií, financí, zábavy a dalších.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2756147/Huawei_NEO_Game.jpg

 

Kontakt: Shijia Zhao, shijiazhao@huawei-partners.com, mobil: +34658400964

 

 

