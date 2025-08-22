HUAWEI AppGallery vás zve, abyste se ponořili do oceněné hry Tree of Savior: NEO – na veletrhu Gamescom 2025 vás čekají živé ukázky a exkluzivní akce

Tree of Savior: NEO oživuje legendární ságu Tree of Savior s mohutnými vizuálními efekty a dynamickou mechanikou, která vás vtáhne do živoucího světa prastarých stromů. Vyberte si z pěti božských tříd – strážce, mág, léčitel, pistolník nebo lovec – a omračujte nepřátele úderem štítem, útočte ze zálohy nebo velte kočičím duchům. Porazte přes 50 bossů ve více než 150 dungeonech, připojte se k nájezdům typu „hráč proti prostředí", veďte války jedné skupiny hráčů proti druhé nebo vytvářejte buffy na své chatě a prosperujte ve vysoce aktivní komunitě.
Hra Tree of Savior: NEO, která je k dispozici v obchodě HUAWEI AppGallery, umocňuje vzrušení speciálními akcemi, jako jsou víkendy s dvojnásobným množstvím zkušeností a vzácné uchvácené kořisti, které jsou přizpůsobeny její oddané komunitě. Ničte nepřátele rychlými výstřely pistolníka nebo se uzdravujte léčitelovým hromadným léčením a užívejte si plynulou hru a odměny. Ocenění Best Trending Game Award podtrhuje úspěch, který je založen na přesném manuálním boji, automatickém boji a aktualizacích pro hráče.
Ponořte se do Tree of Savior: NEO přímo na Gamescomu 2025
Připravte se na vzrušující dobrodružství v hale 9, stánku A.040 HUAWEI AppGallery v Kolíně nad Rýnem v Německu, kde Tree of Savior: NEO ožívá rozlehlými fantasy říšemi a bitvami nabitými adrenalinem před další velkolepou aktualizací. Stánek nabízí vzrušující herní zážitek s ukázkami her, velkolepým cosplayem (převlečením do kostýmů z videoher) s jedinečnými reklamními suvenýry a turnaji o vysoké sázky, které umocní přítomnost Hyoga.x, našeho mistra ceremonií. Hyoga.x, známý svou dynamickou přítomností a kreativní energií, si získal silnou základnu fanoušků na TikToku, YouTube a Instagramu díky poutavému obsahu a charismatickému vyprávění.
HUAWEI AppGallery: rostoucí centrum pro hráče
Kromě vítězství Tree of Savior: NEO je HUAWEI AppGallery již třetím rokem nominována na Best App Store v rámci Cen pro mobilní hráče. Díky pečlivě vybrané nabídce špičkových her a pojetí „hráč na prvním místě" je AppGallery globální velmocí. S blížícím se vyhlášením konečných výsledků zůstává AppGallery významnou silou v oblasti inovací mobilních her, která staví na své skvělé reputaci a závazku poskytovat výjimečné zážitky.
Vydejte se hned teď na dobrodružství
Nenechte si ujít příležitost zažít vzrušení v hale 9, stánku A.040 během Gamescomu 2025. Spojte se s ostatními hráči, objevujte inovativní funkce a oslavte budoucnost mobilního hraní! Registrujte se předem v HUAWEI AppGallery a získejte exkluzivní odměny a přednostní přístup k novému obsahu. Sledujte AppGallery, abyste se dozvěděli novinky o nominaci na nejlepší herní platformu a nejdůležitější události z Cen pro mobilní hráče, a navíc získali informace o nejnovějších aktivitách na stánku!
O HUAWEI AppGallery
AppGallery je oficiální platforma pro distribuci aplikací pro zařízení Huawei, která se může pochlubit sbírkou 18 kategorií aplikací s prvotřídním obsahem z celého světa. Jako jedna ze tří nejlepších globálních platforem pro distribuci aplikací nabízí AppGallery pestrou paletu globálních a lokálních aplikací v různých kategoriích, včetně navigace a dopravy, zpráv, sociálních médií, financí, zábavy a dalších.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2756147/Huawei_NEO_Game.jpg
Kontakt: Shijia Zhao, shijiazhao@huawei-partners.com, mobil: +34658400964