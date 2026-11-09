Huawei byla uznána jako vedoucí podnik v žebříčku Gartner® Magic Quadrant™ pro rok 2026 v kategorii Služby využívání infrastrukturních platforem

- Společnost Huawei byla zařazena do kvadrantu nejlepších podniků v žebříčku Gartner® Magic Quadrant™ pro rok 2026 v kategorii Služby využívání infrastrukturních platforem. Je to jediná čínská společnost mezi pouhými třemi dodavateli na celém světě, která byla uznána jako vedoucí podnik.
- Toto uznání od celosvětově renomované autority potvrzuje inovativní architekturu Huawei, která hladce integruje úložiště, výpočetní výkon, síť, virtualizaci, data/AI a funkce inteligentní správy s cílem urychlit digitální a inteligentní transformaci podniků.
Společnost Gartner®, zabývající se analýzou obchodních a technologických trendů, zveřejnila zprávu Magic Quadrant™ 2026 pro služby využívání infrastrukturních platforem. Společnost Huawei byla zařazena do kvadrantu nejlepších podniků a je tak jediným dodavatelem mimo Severní Ameriku, kterému se to podařilo.
Zpráva komplexně hodnotí dodavatele na základě jejich schopností v oblasti IT infrastrukturních platforem, poskytování produktů orientovaných na služby a řízení provozu. Řešení datového centra DCS společnosti Huawei, založené na 18 letech technických zkušeností, integruje úložiště, výpočetní výkon, síť, virtualizaci, data a umělou inteligenci (AI) a funkce inteligentní správy s cílem urychlit digitální a inteligentní transformaci podniků. Toto špičkové IT řešení využívá virtualizaci eSphere k zajištění efektivního sdružování a plánování úložných, výpočetních a síťových zdrojů. Modelová platforma ModelEngine a agentová platforma Nexent navíc pomáhají zákazníkům urychlit nasazení modelů a agentových aplikací. Úložiště dat OceanStor, které nabízí vysoký výkon, spolehlivost a škálovatelnost, nativně podporuje více protokolů, jako jsou blokové, souborové a objektové protokoly. Podporuje také komplexní ochranu dat prostřednictvím řešení, která zahrnují aktivně-aktivní konfiguraci v rámci města, vzdálené zotavení po havárii a víceúrovňovou ochranu proti ransomwaru. Jednotná platforma pro správu iMaster DME od Huawei poskytuje úložiště, výpočetní a další zdroje orientované na služby a přináší zákazníkům nový zážitek z AgenticOps.
Řešení Huawei DCS si již vybralo přes 15.000 zákazníků z více než 170 zemí a regionů, a to v klíčových odvětvích, jako jsou státní správa, finance, zdravotnictví, výroba a telekomunikační operátoři. S ohledem na budoucnost bude řešení Huawei DCS i nadále upřednostňovat potřeby zákazníků a úzce spolupracovat s partnery v rámci ekosystému, aby pomohlo podnikům budovat efektivní a spolehlivou IT infrastrukturu, zlepšovat zážitek ze služeb, zvyšovat provozní efektivitu a dosahovat společného úspěchu v éře inteligentních technologií.
KONTAKT: liuxinyao3@huawei.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59983.