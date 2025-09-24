Huawei Cloud: díky neustálým inovacím pomáháme zákazníkům uspět na globálních trzích

Autor:
  10:18
Šanghaj 24. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Na konferenci HUAWEI CONNECT (Připojení od Huawei) 2025 přednesl úvodní projev Charles Yang, první viceprezident společnosti Huawei a prezident globální marketingové a prodejní služby v Huawei Cloudu. Seznámil účastníky s inovativními technologiemi a postupy Huawei Cloudu a vysvětlil, jak tyto technologie a postupy pomáhají globálním zákazníkům dosáhnout obchodního úspěchu prostřednictvím digitální a inteligentní transformace. Uvedl, že Huawei Cloud bude i nadále inovovat technologie a budovat komplexní systém podpory založený na „jedné globální cloudové infrastruktuře a dvou motorech – datech a umělé inteligenci", aby pomohl globálním zákazníkům a partnerům dosáhnout růstu.

V éře digitální inteligence čelí podniky složitým výzvám. Charles Yang představil čtyři klíčové schopnosti Huawei Cloudu, které mohou podnikům pomoci růst. První z nich je KooVerse, globální cloudová infrastruktura, která zákazníkům nabízí pružné cloudové služby. Druhou jsou služby pro využívání dat, které efektivně dodávají data a uvolňují jejich hodnotu. Třetí je komplexní platforma pro vývoj umělé inteligence, která podnikům pomáhá snadněji vytvářet nativní aplikace založené na umělé inteligenci. A konečně Huawei Cloud sdružuje osvědčené postupy v oblasti globální inteligentní transformace a poskytuje je prostřednictvím cloudových služeb.

KooVerse: zrychlení globálního růstu podnikání

Aby Huawei Cloud splnil požadavky podniků při jejich expanzi na globální trhy, nabízí KooVerse, globální cloudovou infrastrukturu, která podnikům po celém světě poskytuje přístup k nejbližším zdrojům Huawei Cloudu. To znamená, že podniky mohou využívat pružné, bezpečné a stabilní služby a zároveň zrychlit svůj globální růst.

DeFacto, přední maloobchodní prodejce rychlé módy v Turecku, poskytuje služby elektronického obchodování ve více než 100 zemích a čelí výzvě v podobě více než desetinásobného nárůstu provozu během reklamních sezón. Kontejnerová služba Huawei Cloud, schopná automatického rozšíření kapacity o 4 000 podů za 30 sekund, tento problém úspěšně vyřešila. Díky Huawei Cloud KooVerse navíc DeFacto dosahuje odezvy s latencí méně než 25 ms na místní úrovni a 50 ms v Egyptě, což výrazně zvyšuje spokojenost uživatelů a konverzi objednávek. Od roku 2023 běží služby DeFacto stabilně na Huawei Cloudu již 659 dní, což svědčí o závazku Huawei Cloudu k bezpečnosti, stabilitě a kvalitě.

Využití dat: rychlý přehled o datech vede k lépe informovaným rozhodnutím

Huawei Cloud poskytuje služby pro využití dat, které pomáhají podnikům těžit z hodnoty dat a proměnit jejich slabiny v oblasti zpoždění dat ve výhody v podobě včasného rozhodování. Výsledné přehledy o datech pomáhají podnikům zvyšovat tržby a ziskovost.

Neogrid, přední brazilská společnost zabývající se datovou inteligencí a technologiemi, zpracovává obrovské množství dat shromážděných z 2 milionů aktivních produktů a 500 000 transakcí v reálném čase prováděných denně na POS terminálech. Dříve byla tato data roztříštěna na různých platformách, což zpomalovalo rozhodování. Neogrid nyní používá Huawei Cloud DWS (službu datového skladu) k hladké integraci dat z více platforem. Takto se zvýšila efektivita integrace dat o 40 % a efektivita analýzy o 50 %. To dává zákazníkům Neogrid možnost získat data za daný den ještě před koncem pracovní doby, a tedy přijímat rozhodnutí dříve.

Komplexní platforma pro vývoj aplikací AI: zrychlení nativních aplikací AI

Huawei Cloud se intenzivně zabývá klíčovými scénáři v různých odvětvích, aby lépe porozuměl požadavkům zákazníků. Huawei Cloud poskytuje komplexní řešení AI pro podniky prostřednictvím inovací v celé škále oblastí, které zahrnují výpočetní výkon, základní modely a řetězce nástrojů, a pomáhá podnikům vytvářet vlastní modely a odvětvové aplikace AI.

Společnost Wanhua Chemical, vedoucí světový podnik v chemickém průmyslu, provozuje ve svém areálu v Jen-tchaji v čínské provincii Šan-tung více než 30 000 zařízení. Tradičně tato zařízení každoročně způsobovala obrovské náklady na údržbu. Díky použití predikčního modelu Pangu od Huawei Cloudu však společnost Wanhua Chemical dokázala provést prediktivní údržbu více než 2 000 klíčových zařízení s přesností predikce přesahující 90 %. Společnost také použila inferenční model Pangu k vytvoření systému diagnostiky poruch a dosáhla dvacetiprocentního snížení času potřebného pro manuální kontrolu. Společnost Wanhua Chemical navíc vytvořila agenta pro kontrolu dokumentů standardních operačních postupů (SOP) na platformě Huawei Cloud Versatile pro vývoj agentů, který zvyšuje efektivitu kontroly o více než 50 %. Funkce umělé inteligence Huawei Cloud byly implementovány ve více než 500 scénářích ve více než 30 odvětvích, což podnikům umožňuje učinit velký pokrok v inteligentní transformaci.

Společné vytváření osvědčených postupů pro transformaci: umožnění vysoce kvalitního globálního rozvoje podniků

Huawei Cloud transformuje své zkušenosti v oblasti digitální a inteligentní transformace do replikovatelné referenční architektury pro inteligentní transformaci průmyslových odvětví a poskytuje ji zákazníkům prostřednictvím cloudových služeb, což umožňuje vysoce kvalitní rozvoj podniků.

Společnost Changan Automobile využila CodeArts od Huawei Cloudu k transformaci svého výzkumu a vývoje z metodiky typu „vodopád" na metodiku založenou na jednotné platformě. Takto zvýšila efektivitu výzkumu a vývoje o 30 %. Společnost Huawei také podpořila Changan Automobile spoluprací s partnery, jako je China Unicom, při budování „jednoho cloudu, jedné sítě, jedné platformy", což vede k flexibilní výrobě s využitím dat. V rámci této platformy se pomocí 5G a internetu věcí (IoT) propojuje 12 000 zařízení. To společnosti Changan Automobile pomáhá propojovat data ze všech oblastí. Na základě souhrnných datových služeb Huawei Cloudu navíc společnost Changan Automobile vybudovala jednotnou datovou platformu, díky níž se dodací lhůta objednávek zkrátila z 21 na pouhých 15 dní.

Charles Yang zdůraznil systematické, komplexní schopnosti Huawei Cloudu, které zahrnují cloudovou základnu, technologické nástroje a zkušenosti, stejně jako přizpůsobené konzultační a profesionální služby a automatizační nástroje a platformy. Tyto nabídky rychle urychlují digitální a inteligentní transformaci podniků. Huawei Cloud je připraven nabídnout své technologie, zkušenosti a služby podnikům po celém světě, spolupracovat s nimi na budování pevného cloudového základu, který podpoří každý krok jejich transformace, a zahájit historickou cestu směrem k inteligentní éře.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2777276/1.jpg

KONTAKT: Liang Xu, cyril.xuliang@huawei.com

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Za tragický pád letadla u Pěšic mohla nezkušenost pilota i špatné počasí

Příčinou pádu dvoumístného motorového letadla 7. prosince 2023 u Pěšic, části Řepníků na Chrudimsku, bylo špatné počasí a nezkušenost letce. Při havárii zemřel. Závěry vyšetřování vyplývají ze...

24. září 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Karlínské náměstí slouží jako parkoviště zdarma. Místní řeší vraky i auta odstavená během dovolené

Karlínští obyvatelé měli jedinečnou příležitost podívat se pod pokličku problematiky parkování na tamním náměstí. Organizátoři sousedského festivalu Zažít Karlín jinak 2025 chtěli místní upozornit na...

24. září 2025  10:59

Mimořádná brutalita. Pracovníci ostrahy obchoďáku mlátili a řezali bezdomovce

Policie obvinila tři pracovníky ostrahy obchodního domu v centru Prahy, kteří podle ní nejméně v osmi případech bezdůvodně napadli a týrali bezdomovce. Podle kriminalistů je kopali, bili pěstmi i...

24. září 2025  10:32,  aktualizováno  10:59

Hoymiles přináší do Evropy produkty z řady Hi pro jednoduchou a dostupnou energetickou nezávislost

24. září 2025  10:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rezidence Laurová: více než 30 % jednotek prodáno, výstavba pokračuje podle plánu

24. září 2025  10:43

HIKSEMI představuje inteligentní úložiště pro digitální věk na Obchodní výstavě Čína-Střední Asie 2025

24. září 2025  10:40

Hisense představuje na konferenci o laserových displejích 2025 vizi „bez hranic"

24. září 2025  10:29

Huawei Cloud: díky neustálým inovacím pomáháme zákazníkům uspět na globálních trzích

24. září 2025  10:18

Vojenská nemocnice Brno jako první zdravotnické zařízení v Česku předvedla praktické možnosti využití privátní 5G SA sítě

24. září 2025  10:09

Bývalý starosta obce Pňov-Předhradí dostal za zpronevěru podmínku a pokutu

Bývalého starostu obce Pňov-Předhradí na Kolínsku Tomáše Tůmu potrestal soud za zpronevěru 1,8 milionu korun tříletou podmínkou a pokutou 290.000 korun. Tůma,...

24. září 2025  8:21,  aktualizováno  8:21

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na Olomoucku hořel rodinný dům, škoda dosáhla 1,5 mil.Kč, jeden člověk zraněn

Škodu 1,5 milionu korun způsobil v noci na dnešek požár, který zasáhl vnitřní prostory dvoupodlažního rodinného domu v Července na Olomoucku. Obyvatel domu se...

24. září 2025  8:18,  aktualizováno  8:18

Všem motivačním projektům navzdory. Lékařů v kraji je stále nedostatek

Podpora při studiu, dotace na zařízení ordinace, náborové příspěvky, pomoc při shánění zaměstnání pro partnera, byt za snížené nájemné, zajištění školy či školky pro děti. To jsou jen některé z mnoha...

24. září 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.