Huawei Cloud: díky neustálým inovacím pomáháme zákazníkům uspět na globálních trzích

V éře digitální inteligence čelí podniky složitým výzvám. Charles Yang představil čtyři klíčové schopnosti Huawei Cloudu, které mohou podnikům pomoci růst. První z nich je KooVerse, globální cloudová infrastruktura, která zákazníkům nabízí pružné cloudové služby. Druhou jsou služby pro využívání dat, které efektivně dodávají data a uvolňují jejich hodnotu. Třetí je komplexní platforma pro vývoj umělé inteligence, která podnikům pomáhá snadněji vytvářet nativní aplikace založené na umělé inteligenci. A konečně Huawei Cloud sdružuje osvědčené postupy v oblasti globální inteligentní transformace a poskytuje je prostřednictvím cloudových služeb.
KooVerse: zrychlení globálního růstu podnikání
Aby Huawei Cloud splnil požadavky podniků při jejich expanzi na globální trhy, nabízí KooVerse, globální cloudovou infrastrukturu, která podnikům po celém světě poskytuje přístup k nejbližším zdrojům Huawei Cloudu. To znamená, že podniky mohou využívat pružné, bezpečné a stabilní služby a zároveň zrychlit svůj globální růst.
DeFacto, přední maloobchodní prodejce rychlé módy v Turecku, poskytuje služby elektronického obchodování ve více než 100 zemích a čelí výzvě v podobě více než desetinásobného nárůstu provozu během reklamních sezón. Kontejnerová služba Huawei Cloud, schopná automatického rozšíření kapacity o 4 000 podů za 30 sekund, tento problém úspěšně vyřešila. Díky Huawei Cloud KooVerse navíc DeFacto dosahuje odezvy s latencí méně než 25 ms na místní úrovni a 50 ms v Egyptě, což výrazně zvyšuje spokojenost uživatelů a konverzi objednávek. Od roku 2023 běží služby DeFacto stabilně na Huawei Cloudu již 659 dní, což svědčí o závazku Huawei Cloudu k bezpečnosti, stabilitě a kvalitě.
Využití dat: rychlý přehled o datech vede k lépe informovaným rozhodnutím
Huawei Cloud poskytuje služby pro využití dat, které pomáhají podnikům těžit z hodnoty dat a proměnit jejich slabiny v oblasti zpoždění dat ve výhody v podobě včasného rozhodování. Výsledné přehledy o datech pomáhají podnikům zvyšovat tržby a ziskovost.
Neogrid, přední brazilská společnost zabývající se datovou inteligencí a technologiemi, zpracovává obrovské množství dat shromážděných z 2 milionů aktivních produktů a 500 000 transakcí v reálném čase prováděných denně na POS terminálech. Dříve byla tato data roztříštěna na různých platformách, což zpomalovalo rozhodování. Neogrid nyní používá Huawei Cloud DWS (službu datového skladu) k hladké integraci dat z více platforem. Takto se zvýšila efektivita integrace dat o 40 % a efektivita analýzy o 50 %. To dává zákazníkům Neogrid možnost získat data za daný den ještě před koncem pracovní doby, a tedy přijímat rozhodnutí dříve.
Komplexní platforma pro vývoj aplikací AI: zrychlení nativních aplikací AI
Huawei Cloud se intenzivně zabývá klíčovými scénáři v různých odvětvích, aby lépe porozuměl požadavkům zákazníků. Huawei Cloud poskytuje komplexní řešení AI pro podniky prostřednictvím inovací v celé škále oblastí, které zahrnují výpočetní výkon, základní modely a řetězce nástrojů, a pomáhá podnikům vytvářet vlastní modely a odvětvové aplikace AI.
Společnost Wanhua Chemical, vedoucí světový podnik v chemickém průmyslu, provozuje ve svém areálu v Jen-tchaji v čínské provincii Šan-tung více než 30 000 zařízení. Tradičně tato zařízení každoročně způsobovala obrovské náklady na údržbu. Díky použití predikčního modelu Pangu od Huawei Cloudu však společnost Wanhua Chemical dokázala provést prediktivní údržbu více než 2 000 klíčových zařízení s přesností predikce přesahující 90 %. Společnost také použila inferenční model Pangu k vytvoření systému diagnostiky poruch a dosáhla dvacetiprocentního snížení času potřebného pro manuální kontrolu. Společnost Wanhua Chemical navíc vytvořila agenta pro kontrolu dokumentů standardních operačních postupů (SOP) na platformě Huawei Cloud Versatile pro vývoj agentů, který zvyšuje efektivitu kontroly o více než 50 %. Funkce umělé inteligence Huawei Cloud byly implementovány ve více než 500 scénářích ve více než 30 odvětvích, což podnikům umožňuje učinit velký pokrok v inteligentní transformaci.
Společné vytváření osvědčených postupů pro transformaci: umožnění vysoce kvalitního globálního rozvoje podniků
Huawei Cloud transformuje své zkušenosti v oblasti digitální a inteligentní transformace do replikovatelné referenční architektury pro inteligentní transformaci průmyslových odvětví a poskytuje ji zákazníkům prostřednictvím cloudových služeb, což umožňuje vysoce kvalitní rozvoj podniků.
Společnost Changan Automobile využila CodeArts od Huawei Cloudu k transformaci svého výzkumu a vývoje z metodiky typu „vodopád" na metodiku založenou na jednotné platformě. Takto zvýšila efektivitu výzkumu a vývoje o 30 %. Společnost Huawei také podpořila Changan Automobile spoluprací s partnery, jako je China Unicom, při budování „jednoho cloudu, jedné sítě, jedné platformy", což vede k flexibilní výrobě s využitím dat. V rámci této platformy se pomocí 5G a internetu věcí (IoT) propojuje 12 000 zařízení. To společnosti Changan Automobile pomáhá propojovat data ze všech oblastí. Na základě souhrnných datových služeb Huawei Cloudu navíc společnost Changan Automobile vybudovala jednotnou datovou platformu, díky níž se dodací lhůta objednávek zkrátila z 21 na pouhých 15 dní.
Charles Yang zdůraznil systematické, komplexní schopnosti Huawei Cloudu, které zahrnují cloudovou základnu, technologické nástroje a zkušenosti, stejně jako přizpůsobené konzultační a profesionální služby a automatizační nástroje a platformy. Tyto nabídky rychle urychlují digitální a inteligentní transformaci podniků. Huawei Cloud je připraven nabídnout své technologie, zkušenosti a služby podnikům po celém světě, spolupracovat s nimi na budování pevného cloudového základu, který podpoří každý krok jejich transformace, a zahájit historickou cestu směrem k inteligentní éře.
