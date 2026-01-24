Huawei Cloud představuje globální partnerskou prodejní politiku na rok 2026 zaměřenou na společný úspěch v éře umělé inteligence

Singapur 24. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Prezentace globální partnerské prodejní politiky Huawei Cloud se konala 22. ledna v Singapuru pod heslem „Sdílená inteligence, společný úspěch". Charles Yang, první náměstek ředitele společnosti Huawei a ředitel globálního marketingu a prodejních služeb Huawei Cloud, představil globální partnerskou prodejní politiku Huawei Cloud na rok 2026. Tato politika klade důraz na posílení důvěry, zvýšení ziskovosti, zjednodušení spolupráce a podporu růstu partnerů. Cílem je vytvořit zdravé, prosperující a soběstačné partnerské ekosystémy.

Zásady pro partnery: Více důvěry, více ziskovosti, více jednoduchosti, více růstu

Charles Yang zdůraznil, že inteligentní éra přináší Huawei Cloud a jeho partnerům obrovské příležitosti a výzvy. Huawei Cloud se věnuje systémovým inovacím a poskytuje bezkonkurenční výpočetní výkon umělé inteligence prostřednictvím nejvýkonnějšího superuzlu CloudMatrix v oboru. Kromě průkopnických modelů Pangu pro klíčové odvětvové scénáře podporuje platforma MaaS společnosti Huawei Cloud širokou škálu modelů a aplikací. V kombinaci s komplexní správou dat a komplexním zabezpečením tyto iniciativy podporují prosperující ekosystém a urychlují růst partnerů. Dále se podrobněji zabýval politikou Huawei Cloud vůči partnerům na rok 2026.

Huawei Cloud posiluje důvěru partnerů jasným vymezením obchodních hranic a tržních strategií, čímž zajišťuje, že nedochází ke konkurenci v oblasti zisků. Tato politika zůstane nezměněna po další tři roky.

Ve snaze zvýšit ziskovost partnerů zavádí Huawei Cloud pět vylepšení politiky, nabízí konkurenceschopné slevy a pobídky, posiluje spolupráci na projektech s cílem získat více zakázek a využívá svou značku k přilákání nových zákazníků a rozšíření tržní přítomnosti partnerům.

Za účelem zefektivnění partnerství se Huawei Cloud řídí konkrétními pokyny pro spolupráci a bojuje proti korupci. Partnerské centrum bude vylepšeno na bezproblémovou jednotnou pracovní platformu, která zvýší efektivitu a usnadní spolupráci.

Pro růst partnerů poskytuje Huawei Cloud komplexní podporu, včetně stupňovitého zapojení a praktických pobídek.

„Cloud a AI jsou třicetiletý maraton, který teprve začal," řekl Yang. Dodal: „Partneři, které si vyberete, jsou stejně důležití jako váš cíl. Skutečné partnerství není o krátkodobých výhodách, ale o společníkovi na dlouhou cestu. Huawei Cloud se zavazuje stát po boku partnerů pro vzájemně udržitelnou a prospěšnou budoucnost."

Podpora zdravého, prosperujícího a soběstačného partnerského ekosystému

Li Shi, ředitel výpočtu globálního prodeje Huawei Cloud, se ohlédl za uplynulým rokem a ukázal, jak Huawei Cloud a jeho partneři společně pokročili. V roce 2025 vzrostl objem obchodů partnerů Huawei Cloud o více než 50 %. Počet partnerů se nadále rozšiřuje a spolupráce s nimi se prohlubuje. K dnešnímu dni má Huawei Cloud již více než 40 globálních distributorů a 50 klíčových/předních poskytovatelů cloudových řešení jako partnery mimo Čínu. Ekosystém má více než 4000 globálních partnerů a statisíce platících zákazníků.

Jako partnerský ekosystém, který se zavázal k neustálému zvyšování důvěry, ziskovosti, jednoduchosti a růstu, Huawei Cloud nově stanovil klasifikaci zákaznických účtů a vyjasnil pravomoci společnosti Huawei a jejích partnerů. Huawei Cloud udržuje stabilitu tohoto ekosystému a podporuje úspěch partnerů prostřednictvím trojitého přístupu založeného na pobídkách, výhodách a předpisech. Huawei Cloud demonstruje tuto podporu odměňování partnerů tím, že v tomto roce plně aktualizuje svůj rámec pobídek pro partnery.

Aktualizace se skládá ze čtyř pilířů podpory, které Huawei Cloud poskytne partnerům za účelem podpory jejich komplexního růstu. Těmito čtyřmi pilíři jsou: zesílení hlasu partnerů v globální mediální matici Huawei Cloud, pomoc partnerům při zlepšování jejich image značky pomocí více než 50 globálních standardů pro klíčovou komunikaci, vylepšení výhod pro partnery, jako je větší fond pro rozvoj trhu a plná podpora jejich propagačních akcí, a nakonec pozvání partnerů k účasti na globálních marketingových aktivitách Huawei Cloud.

Huawei Cloud podpoří partnery pomocí systému přizpůsobeného na míru, od strategických poznatků po prodejní postupy, navrženého pro různé role. Pro vedoucí pracovníky na úrovni vrcholových manažerů Huawei Cloud usnadní výměnu informací o trendech v oboru, digitální transformaci a strategii AI, aby se sjednotily vize. Klíčové týmy budou mít prospěch z kurzů o obchodních operacích, poznatcích z oboru a strategiích růstu. Obchodní rozvojoví pracovníci, prodejní zástupci a manažeři pro úspěch klientů absolvují praktická školení, včetně prodejních cvičení a technických workshopů, aby si rozšířili své odborné znalosti.

Dale Chen, ředitel pro rozvoj prodejních partnerů Huawei Cloud v oblasti Asie a Tichomoří, vysvětlil, jak je Huawei Cloud nejrychleji rostoucím hlavním poskytovatelem veřejných cloudových služeb v regionu a preferovaným partnerem pro digitální transformaci podniků. Za posledních pět let překročil roční růst Huawei Cloud v oblasti Asie a Tichomoří 40 %, přičemž více než polovina těchto příjmů pochází od partnerů. V asijsko-pacifickém regionu (APAC) má Huawei Cloud více než 50 finančních, 200 vládních a podnikových a 500 internetových a cloudových zákazníků. Místní týmy obsluhují více než 10 zemí. V regionu APAC se Huawei Cloud a jeho partneři zaměřují na přesun klíčových finančních systémů do cloudu, pomoc operátorům při transformaci AI a integraci 5G s dalšími za účelem vytvoření odvětvově specifických řešení pro podniky (XtoB) a využití provozní efektivity a veřejných služeb založených na AI pro vládní a internetové zákazníky. Služba AI tokenů je v současné době aktivní v Hongkongu, kde je k dispozici několik modelů s otevřeným zdrojem připravených k okamžitému použití. V souladu se svou strategií platforma + ekosystém spolupracuje Huawei s partnery v oblasti Asie a Tichomoří na vytváření nové hodnoty pro průmyslová odvětví.

Na konferenci se partneři z Thajska (Vonosis), Singapuru (Wormwood), Argentiny (Movistar) a Turecka (Logosoft) podělili o své zkušenosti s průzkumem globálních trhů a společným růstem.

