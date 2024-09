Huawei Cloud: Prosperujte s cloudem a přetvářejte průmysl pomocí umělé inteligence

Šanghaj 23. září 2024 (PROTEXT/PRNewswire) - Výkonný ředitel představenstva společnosti Huawei a generální ředitel Huawei Cloud Zhang Ping'an vystoupil na konferenci HUAWEI CONNECT 2024 s projevem "Thrive with the Cloud: Reshaping Industries with AI" (Prosperita s cloudem: Reorganizace odvětví za pomoci AI). Zhang uvedl, že podniky musí využít příležitostí, které jim éra inteligentních technologií nabízí, a za podpory umělé inteligence získat konkurenční výhody. Klíčové je, aby začaly umělou inteligenci již nyní považovat za samozřejmou součást plánování.