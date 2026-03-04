Huawei Cloud Summit na MWC26: Řešení oborových výzev pomocí AI

Barcelona (Španělsko) 4. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - 1. března se v Barceloně uskutečnil Huawei Cloud Summit na téma „Huawei Cloud: Řešení oborových výzev pomocí umělé inteligence". Společnost Huawei Cloud na summitu představila své řešení Industry AI Foundry, uvedla hybridní cloud nové generace Huawei Cloud Foundation (HCF) a předvedla CodeArts, kódovacího agenta s podporou AI, který zákazníkům z různých odvětví umožňuje prosperovat v éře AI.

Stanovení priorit strategických investic pro zvýšení tvorby hodnoty

Ve svém úvodním projevu zdůraznil Dr. Peter Zhou, generální ředitel společnosti Huawei Cloud, že cloud a umělá inteligence jsou jádrem strategie společnosti Huawei a motorem setrvalých investic do výzkumu, vývoje a inovací. V uplynulém roce dosáhla společnost Huawei Cloud pozoruhodného celosvětového pokroku, který se v následujících letech ještě zrychlí. Společnost Huawei Cloud hodlá i v roce 2026 poskytovat bezpečné, spolehlivé a kvalitní cloudové služby, které zákazníkům i partnerům přinášejí větší hodnotu. Využitím pokročilé systémové synergie softwaru a hardwaru se Huawei Cloud snaží být průkopníkem transformačních služeb AI po celém světě. Kromě toho bude úzce spolupracovat se zúčastněnými stranami na vytvoření otevřeného, rozsáhlého cloudového ekosystému.

Industry AI Foundry for Solving Industry Challenges with AI

Ve své přednášce „Huawei Cloud: Řešení oborových výzev pomocí AI" zdůraznil Tim Tao, prezident Huawei Cloud Solution Sales, zásadní posun v oblasti AI od pouhých výpočtů k hmatatelnému zvýšení efektivity. Nastínil, že cloud computing se vyvine ve „veřejnou energetickou síť" pro éru umělé inteligence, která bude sloužit jako základ pro agilní podnikové inovace. Společnost Huawei Cloud představila svůj strategický plán pro Industry AI Foundry a spustila první čínskou inteligentní lékařskou zónu. Vedle toho má Huawei Cloud ucelenou nabídku zahrnující infrastrukturu AI, modely pro konkrétní odvětví, agentskou platformu a aplikace, které umožňují průmyslovým odvětvím efektivně řešit problémy reálného světa pomocí AI.

Novinky ze společnosti Huawei Cloud

Společnost Huawei Cloud na summitu představila služby HCF a CodeArts, které budou na celém světě spuštěny ve druhé polovině letošního roku.

HCF přináší revoluční řešení hybridního cloudu díky otevřenosti, jednoduchosti a odolnosti nové úrovně, která je šitá na míru vládám a podnikům pohybujícím se ve složitém IT prostředí. Hladce spojuje agilitu s robustním zabezpečením, urychluje zavádění umělé inteligence a otevírá organizacím cestu k digitalizaci a využití umělé inteligence v plném rozsahu.

CodeArts pak nově definuje vývoj softwaru spojením nejmodernějších modelů kódu, IDE a možností autonomního vývoje. Umožňuje vývojářům dosáhnout bezkonkurenční efektivity a nabízí funkce, jako jsou generování kódu pomocí umělé inteligence, znalostní chaty pro výzkum a vývoj, generování testovacích případů jednotek, expertní dovednosti, indexování kódové základny a vývoj řízený specifikacemi (SDD). CodeArts, rozšířený o integraci s předními open-source modely, jako jsou GLM-5 a DeepSeek-V3.2, spolu s vlastními modely společnosti Huawei, nabízí transformativní, komplexní prostředí pro inteligentní kódování.

Prohloubení partnerství pro společný úspěch

Na summitu se sešli odborníci, vizionáři a lídři z renomovaných organizací, jako jsou IDC, KoçSistem, SMSA, Serpro a Nextcloud, kteří se podělili o inspirativní postřehy týkající se přístupu k revoluci, kterou přinesla umělá inteligence, a zdůraznili inovace, jichž ve spolupráci s Huawei Cloud dosáhli v různých odvětvích.

Díky robustní přítomnosti ve 101 zónách dostupnosti (AZ) ve 34 regionech poskytuje Huawei Cloud špičkové služby zákazníkům ve více než 170 zemích a oblastech. Huawei Cloud, který funguje stabilně a bezpečně již 941 dní po sobě, umožňuje transformaci vlád, finančních institucí, internetových společností a předních výrobců automobilů a zároveň podporuje prosperující ekosystém desítek milionů vývojářů a více než 50.000 partnerů. Do budoucna se společnost Huawei Cloud nadále věnuje rozvoji AI, vytváření Industry AI Foundry přizpůsobeného potřebám jednotlivých odvětví, urychlování širokého zavádění AI a navazování silnějších partnerství pro řešení průmyslových výzev pomocí AI.

