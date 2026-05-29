Huawei čtvrtým rokem vede v žebříčku Gartner® Magic Quadrant™ 2026 pro podnikovou kabelovou a bezdrátovou LAN infrastrukturu

Autor:
  16:34
Sledovat Metro na Googlu
Šen-čen (Čína) 29. května 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Huawei nedávno oznámila, že byla již čtvrtým rokem v řadě jmenována vedoucí firmou v žebříčku Gartner® Magic Quadrant™ 2026 pro podnikovou kabelovou a bezdrátovou LAN infrastrukturu. Huawei zůstává jediným dodavatelem mimo Severní Ameriku, který se umístil v kvadrantu vedoucích podniků. Toto ocenění zdůrazňuje přední výhody řešení Xinghe AI Campus od Huawei u provozu a údržby založené na umělé inteligenci, inovacích v bezpečnosti a dalších průkopnických oblastech. Zároveň podtrhuje závazek společnosti Huawei soustředit se na klíčové potřeby zákazníků, neustále inovovat technologie a budovat bezpečné a inteligentní kampusy pro průmyslová odvětví.

V reakci na globální vlnu umělé inteligence vylepšila Huawei své řešení Xinghe AI Campus o tři klíčové funkce: superrychlé bezdrátové připojení, komplexní zabezpečení a autonomii sítě. Tato vylepšení umožňují vládním, finančním, vzdělávacím, zdravotnickým a dalším sektorům vstoupit do éry umělé inteligence a podpořit budoucí růst.

Superrychlé bezdrátové připojení: První bezdrátový přístupový bod AirEngine Wi-Fi 7 Advanced AP od společnosti Huawei, který je jediný svého druhu, zahrnuje očekávané inovace Wi-Fi 8 pro vyšší rychlost a spolehlivost. Tento průlomový produkt posouvá bezdrátové připojení na úroveň produkčního základu pro služby umělé inteligence. Konkrétně technologie inteligentního koordinovaného plánování a prostorového opětovného využití (iCSSR), která zajišťuje koordinaci mezi více přístupovými body, výrazně snižuje rušení na stejném kanálu a zároveň zdvojnásobuje rychlost pro jednotlivé uživatele v situacích s nepřetržitým připojením. Kromě toho, aby se vyřešily nestabilní signály v mobilních prostředích, umožňuje technologie inteligentního tvarování paprsku (SmartBF) směrové vylepšení na úrovni milisekund, což zajišťuje, že rychlosti zařízení zůstanou při pohybu neomezené. Mezitím technologie nulového roamingu pokročilé sítě na stejné frekvenci (ASFN) virtualizuje více přístupových bodů do jediného „super přístupového bodu", což umožňuje plynulý roaming (nepřetržité připojení) v celé síti bez ztráty paketů.

Komplexní zabezpečení: Řešení Xinghe AI Full-Scope Security Campus od společnosti Huawei vytváří robustní obranný systém zahrnující ochranu aktiv, připojení, prostoru a soukromí.

  • Ochrana aktiv: Rostoucí počet „hloupých" terminálů ve státní správě, finančnictví a dalších odvětvích zvyšuje riziko síťových útoků. Řešení od Huawei k tomu využívá identifikaci terminálů založenou na AI klastrování, která automaticky rozpoznává „hloupé" terminály s 95% přesností. Inteligentní detekce anomálií (SmartAD), založená na lokální inferenci na přepínačích, dokáže během několika sekund odhalit anomálie v chování terminálového provozu a aktivně je blokovat, čímž účinně zabraňuje narušení sítě.
  • Ochrana připojení: Exkluzivní technologie Wi-Fi Shield od Huawei eliminuje riziko odposlechu paketů na fyzické vrstvě. Kromě toho poskytuje komplexní proces MACsec v kombinaci s postkvantovou kryptografií (PQC) dlouhodobé zabezpečení pro přenos dat i v době, kdy se kvantové výpočty stávají realitou.
  • Ochrana prostoru: Technologie snímání informací o stavu Wi-Fi kanálu (CSI) společnosti Huawei detekuje podmínky prostorové bezpečnosti prostřednictvím jediného přístupového bodu a identifikuje narušitelské aktivity během několika sekund.Ochrana soukromí: V kancelářích vedení, hotelových pokojích a dalších citlivých prostředích jsou tradiční metody detekce skrytých snímacích zařízení často neúčinné a náchylné k vysoké míře selhání. Společnost Huawei řeší tento problém uvedením přístupového bodu iGuard, který nabízí tři klíčové výhody – komplexní detekci, přesnou detekci a nepřetržitý provoz – k ochraně obchodních tajemství a osobního soukromí v takových soukromých prostorách.

Autonomie sítě: Řešení Xinghe AI Campus od Huawei je vybaveno výkonnými automatizovanými funkcemi pro provoz a údržbu založenými na umělé inteligenci. Díky využití analýzy uživatelského zážitku iFlow, která pokrývá veškerý datový tok, umožňuje toto řešení během několika minut identifikovat oblasti se špatnou kvalitou uživatelského zážitku (QoE), zajistit viditelnost celé trasy a sledovat uživatelský zážitek. Díky globálnímu rozhodování založenému na umělé inteligenci a lokalizaci poruch s přesností na minutu se 80 % bezdrátových poruch vyřeší automaticky.

Do budoucna bude Huawei pokračovat v inovacích zaměřených na potřeby zákazníků a urychlí nasazení bezpečných a inteligentních kampusových sítí poháněných umělou inteligencí. Kromě toho bude Huawei úzce spolupracovat s partnery v ekosystému, aby pomohla zákazníkům vybudovat „AI kampus" – zvýšit efektivitu a bezpečnost sítě a zároveň podporovat společný úspěch v éře umělé inteligence.

Podrobnosti o zprávě najdete zde: https://e.huawei.com/en/topic/solutions/enterprise-network/2026-gartner-campus-network 

Zdroj: Huawei

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Festival Křehký Mikulov má podobu procházky zahradou českého skla a porcelánu

Festival KĹ™ehkĂ˝ Mikulov mĂˇ podobu prochĂˇzky zahradou ÄŤeskĂ©ho skla a porcelĂˇnu

Letošní ročník festivalu sběratelského designu Křehký Mikulov má podobu procházky zahradou s důrazem na sklo a porcelán. Centrem festivalu je hlavní instalace...

29. května 2026  17:11,  aktualizováno  17:11

Na přepadení pumpy přijel autostopem, po akci počkal venku na policii

Ilustrační snímek

Kuriózní loupežné přepadení se minulou středu událo ze Žďáru nad Sázavou. Padesátiletý muž tam přijel na benzinovou stanici stopem, se zbraní se domáhal peněz od obsluhy a po vydání několika tisíc...

29. května 2026  18:42,  aktualizováno  18:42

Nehoda u pomníku motorkářů. Trabant se střetl s předjíždějícím motocyklem

Trabant a motorkář se střetli v křižovatce kousek za Neznašovem. Motorka...

Vážná nehoda se stala v pátek před polednem u Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Motorkář tam chtěl předjet osobní vůz značky Trabant. Jeho řidič ale začal náhle odbočovat a došlo ke střetu. Řidič...

29. května 2026  18:32

Hořela fasáda brněnského obchodního centra, vzplála od palet

Požár fasády OC Perla v brněnských Žabovřeskách (29. května 2026)

Hlídka brněnských strážníků si v pátek okolo čtvrté hodiny odpolední všimla požáru dřevěných palet, od nichž začala hořet fasáda Obchodního centra Perla v brněnských Žabovřeskách. Přivolali...

29. května 2026  18:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V ostravské zoo se podařilo rozmnožit vzácného kočkodana Hamlynová

ilustrační snímek

Ostravská zoo poprvé odchovala vzácného kočkodana Hamlynova. Zahrada má tyto africké opice necelé tři roky, žijí v zázemí mimo návštěvnické expozice. Novinářům...

29. května 2026  16:18,  aktualizováno  16:18

Vesnicí Plzeňského kraje jsou Všeruby, zaujaly rozvojem i péčí o krajinu

ilustrační snímek

Vesnicí roku 2026 v Plzeňském kraji je městečko Všeruby na severním Plzeňsku. Hodnotitelskou komisi přesvědčilo zejména bohatým společenským životem, péčí o...

29. května 2026  15:50,  aktualizováno  15:50

Bachyně jednou žvýkne a je po psovi. Co říká dlouholetý myslivec o tradicích a úskalích oboru?

Myslivost v Česku stojí na tradici, rituálech, komunitě i moderním přístupu ke...

Myslivec, sokolník, instruktor lovecké lukostřelby a předseda Klubu lovecké lukostřelby při Českomoravské myslivecké jednotě. Tím vším je Alexandr Vrága, který je ve veřejném prostoru známý jako...

29. května 2026  17:17

Zlínská zoo přijala lvice zabavené státem, musí proto nově uspořádat chov

ilustrační snímek

Kvůli příchodu tří lvic, které stát odebral soukromým chovatelům, změní zlínská zoologická zahrada uspořádání chovné skupiny lvů konžských. Hlavním důvodem je...

29. května 2026  15:33,  aktualizováno  15:33

Liberec navýšil dotaci pro festival Benátská! z půl milionu na 800.000 Kč

ilustrační snímek

Liberec oproti předchozím rokům navýšil dotaci pro letní hudební festival Benátská! z půl milionu na 800.000 korun. Důvodem jsou rostoucí náklady, řekl ČTK...

29. května 2026  15:18,  aktualizováno  15:18

Rakovník a Nové Strašecí letos rozšíří městský kamerový systém

ilustrační snímek

Rakovník a Nové Strašecí letos rozšíří městský kamerový systém. V Rakovníku přibudou čtyři kamerové body v oblasti Na Spravedlnosti, Na Sekyře, na Vrchlického...

29. května 2026  15:18,  aktualizováno  15:18

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ocel mezi kopci. Pátá největší malba v Česku rozzářila vítkovickou válcovnu

Nový obří mural o rozloze 1 200 metrů čtverečních zdobí budovu Válcovny trub v...

Fasádu Válcovny trub v Ostravě Vítkovicích proměnil obří mural o velikosti 1 200 metrů čtverečních. Jde o pátou největší streetartovou malbu v České republice. Dílo slovenského výtvarníka Adama...

29. května 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

S Fillou Středohoří, s Kopeckým doly. Fotograf Sudek putoval s umělci po severu

Emil Filla s manželkou a boxerkou Evičkou kreslí v plenéru Českého středohoří...

Přátelství jednoho z nejvýznamnějších českých fotografů Josefa Sudka s dalšími umělci přibližuje nová výstava Severočeské galerie výtvarného umění (SGVU) v Litoměřicích. Nabízí pohledy na krajinu...

29. května 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.