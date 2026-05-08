Huawei dává každému možnost stát se hvězdou vlastního života díky technologiím

Prezentace společnosti Huawei v Bangkoku podnítila inteligenci pro všechny životní situace a otevřela novou kapitolu chytrého života
Dne 7. května 2026 uspořádala společnost Huawei v thajském Bangkoku globální představení produktů pod názvem „Teď je ta pravá chvíle", kde oficiálně předvedla HUAWEI MatePad Pro Max, řadu HUAWEI WATCH FIT 5, HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition a další inovativní produkty. Díky technologii pro všechny scénáře slouží tato zařízení jako skutečné rozšíření pro uživatele na celém světě, kteří tak mohou objevovat svět a vyjadřovat sami sebe.
Ultratenký vlajkový tablet, který nastavuje nové standardy v mobilní produktivitě
Huawei na této akci celosvětově představila HUAWEI MatePad Pro Max. Díky kombinaci propracovaného designu, prémiového displeje, produktivity na úrovni PC a kompletní sady kreativních nástrojů nabízí HUAWEI MatePad Pro Max výkon vlajkového tabletu v pozoruhodně tenkém a lehkém provedení. S hmotností 499 g a tloušťkou pouhých 4,7 mm, přičemž i exkluzivní edice PaperMatte váží jen 509 g, je HUAWEI MatePad Pro Max nejtenčím a nejlehčím tabletem mezi tablety s úhlopříčkou 13 palců a více.
Chytrá nositelná zařízení vylepšená pro novou generaci
Společnost Huawei představila novou řadu chytrých nositelných zařízení určených pro mladou generaci. Řada HUAWEI WATCH FIT 5 si zachovává svůj charakteristický čtvercový design, který je nyní vylepšen o elegantní a živý vzhled. Vede uživatele prostřednictvím poutavých a snadno přístupných minicvičení a motivuje je k aktivnějšímu životnímu stylu. Řada také podporuje širokou škálu soutěžních sportů, včetně cyklistiky, golfu, trailového běhu a tenisu. Díky pokročilým funkcím sledování, analýzy a vedení vyhovuje různým potřebám, od každodenních cvičení fitness až po soutěžní sporty.
Hodinky HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, které byly na této akci představeny, jsou profesionální běžecké hodinky, které ztělesňují vzhled a atmosféru maratonských závodů. Disponují novým jednotným indexem běžecké výkonnosti (RAI) a profesionálním panelem Přehled tréninkového kempu, které běžcům poskytují hlubší vhled do dat, aby mohli trénovat chytřeji a závodit intenzivněji.
Společnost Huawei navázala spolupráci s renomovanou návrhářkou šperků Francescou Amfitheatrofovou a uvedla na trh model HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition. Tento model, inspirovaný rozkvetlou krásou jara, zdobí 99 přírodních diamantů a safírové sklo s diamantovým briliantovým výbrusem – jedná se o nositelnou oslavu ženské síly a vitality.
Společnost Huawei rovněž představila nové prémiové vlajkové modely dětských hodinek: řadu HUAWEI WATCH KIDS X1. Jsou vybaveny přední a zadní kamerou s vysokým rozlišením, přední kamerou s ultraširokým úhlem 110° a 1,82palcovým AMOLED displejem, který nabízí větší zobrazení a širší zorné pole. Zařízení také zahrnuje snímatelné a otočné tělo a zábavnou funkci AR, která dětem umožňuje zachytit každý vzácný okamžik jejich dobrodružství.
Nový zážitek z používání telefonu pro rozmanité potřeby mladých uživatelů
Společnost Huawei oficiálně uvedla na trh model HUAWEI nova 15 Max, který přináší zcela nový zážitek pro generaci, která si užívá život naplno a pořizuje ostré snímky. Díky 50MP fotoaparátu RYYB Ultra Vision zachycuje věrné barvy i při slabém osvětlení nebo protisvětle. Superbaterie s kapacitou 8 500 mAh vydrží celý den, takže se nemusíte bát, že vám dojde baterie. Mimořádně odolné tělo je odolné proti pádům, takže se už nemusíte bát každodenních nárazů. V kombinaci s živým OLED displejem a symetrickými stereofonními duálními reproduktory je pohlcující audiovizuální zážitek vždy na dosah. Od fotografování po výdrž baterie a od odolnosti po audiovizuální zážitky – HUAWEI nova 15 Max neustále podporuje každou vášeň.
Od vlajkových tabletů po chytré hodinky určené pro děti – ekosystém propojených zařízení společnosti Huawei nadále rozšiřuje svou přítomnost v každodenním životě uživatelů na celém světě. Společnost Huawei se i nadále věnuje technologii, která je nejen užitečná, ale také skutečně obohacující, technologii, která podněcuje inspiraci. Společnost Huawei se těší na další spolupráci s uživateli na celém světě a na to, že bude pomáhat lidem žít a pracovat lépe, ať jsou kdekoli.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2974808/HUAWEI_MatePad_Pro_Max.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2974807/HUAWEI_WATCH_FIT_5_Pro.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2974809/HUAWEI_nova_15_Max.jpg
KONTAKT: Ye Yumeng, yeyumeng@huawei.com