Huawei Digital Power hostí fórum o vytváření sítí a bezpečnosti ESS pro inovativní obchodní strategie a bezpečnostní ekosystém

Úvodní projev přednesl Steven Zhou, prezident produktové řady Smart PV+ESS („inteligentní fotovoltaika a systémy pro ukládání energie") společnosti Huawei Digital Power. Uvedl, že s postupující globální energetickou transformací hraje ESS klíčovou roli při podpoře rozsáhlého začlenění obnovitelné energie do sítě a zajištění stabilního provozu sítě, což představuje nebývalé příležitosti i výzvy. Síťotvorná ESS se díky své vynikající schopnosti podporovat síť stala špičkovou a oblíbenou technologií. Bezpečnost ESS je navíc nejvyšší prioritou pro udržitelný rozvoj odvětví. Společnost Huawei Digital Power právě uvedla na trh zcela nové řešení FusionSolar 9.0 Smart PV+ESS, které podporuje technologii tvorby sítě od ESS po PV+ESS a ve všech scénářích. Takto dosahuje komplexních aplikací.

Dodržování vysokých bezpečnostních standardů je klíčem k udržení stability sítě. Huawei Digital Power navrhuje čtyři bezpečnostní standardy: nehořlavý, nevýbušný, nešířící se a neškodný. Bezpečnostní konstrukce typu „elektrické baterie do sítě" zvyšuje spolehlivost systému. Společnost Huawei bude i nadále inovovat a spolupracovat se zákazníky, partnery a oborovými organizacemi, aby podpořila přijetí bezpečnostních norem a zasadila se o inovace obchodních modelů. Takto zajistí, že budou moci všechny strany v oborovém řetězci těžit z technologického pokroku a dosáhnout udržitelné budoucnosti.

Podnikatelské strategie vytvářející síť – podpora aktivní bezpečnosti a urychlení výstavby nových energetických systémů

Robert Liew, ředitel výzkumu pro asijsko-pacifický region ve společnosti Wood Mackenzie, a Patrick Zank, ředitel obchodního rozvoje ve společnosti VDE, se podělili o své poznatky o tom, jak může technologie formování sítě podpořit investice do obnovitelných zdrojů energie, a o myšlenky, jak jsou jednotné standardy a důvěra trhu nezbytné pro podporu jejich rozsáhlých aplikací.

Vannsith Ith, ředitel divize Řízení energie společnosti SchneiTec, a Billy Qiu, technický ředitel pro inteligentní energii společnosti TÜV SÜD, se podělili o podrobnosti o prvním projektu ESS v Kambodži. Společnost TÜV SÜD provedla v Kambodži empirickou zkoušku schopnosti systému PV+ESS společnosti Huawei tvořit síť v souladu s PPP (partnerstvím veřejného a soukromého sektoru) 58232. Výsledky testu poskytují pevný základ pro budování stabilní a spolehlivé inteligentní sítě a demonstrují rozvoj projektů tvorby sítě v jihovýchodní Asii.

Chen Danqing, technický ředitel divize Podnikatelská činnost ESS tvořící síť společnosti Huawei Digital Power, uvedl, že existují čtyři hlavní technické výzvy pro rozsáhlé komerční využití technologie tvorby sítě, včetně stability paralelního provozu více zařízení, tlumení širokopásmových oscilací, silné podpory při přetížení a bezpečnosti a spolehlivosti zařízení.

Díky rozsáhlým zkušenostem v oblasti fotovoltaiky a ESS, zejména u technologií šetrných k síti a technologií formování sítě, navrhuje společnost Huawei Digital Power technologický postup „inteligentní řetězce tvořící síť ESS". Tento technologický systém zahrnuje schopnosti formování sítě v celém procesu výroby, přenosu, distribuce a spotřeby energie a nově definuje základní standardy schopností formování sítě. Konkrétně by ESS pro formování sítě měl mít schopnosti pro všechny úrovně výkonu, za všech podmínek sítě a po celou dobu životnosti. Může poskytovat deterministickou a stabilní podporu energetickým systémům a splňovat požadavky různých obchodních modelů v budoucnosti. Postup „inteligentní řetězce tvořící síť ESS" od Huawei byl podroben přísným empirickým testům v projektech v Čching-chaji a Si-cangu a byl úspěšně použit v projektech na úrovni gigawattů.

Bezpečnostní ekosystém ESS – posílení bezpečnosti pro udržení růstu odvětví

Chen Weipeng, regionální obchodní prezident (neživotního pojištění) skupiny Munich Re, se podělil o své postřehy k tématu zabezpečení projektů ESS. Chen Xiong, generální ředitel oddělení servis elektrických a elektronických výrobků společnosti TÜV Rheinland China, poukázal na to, že skutečná bezpečnost systému by měla zahrnovat celý životní cyklus ESS.

Steve Zheng, prezident divize Podnikání v oblasti ESS vytvářející sítě společnosti Huawei Digital Power, poukázal na to, že ESS mají tři typické vlastnosti: vysokou hustotu, vysoké napětí a vysoký proud. Během životního cyklu může elektrochemická nekonzistence, nejistota sítě a nedostatečné možnosti digitálního řízení ESS přivodit velká bezpečnostní rizika.

Pro řešení těchto problémů uvádí Huawei Digital Power na trh inovativní bezpečnostní systém, který integruje bateriový blok "Pchan-š'", dvoustupňovou architekturu řetězce a inteligentní diagnostiku stavu, aby zajistil bezpečnost ESS po celou dobu jeho životnosti.

• Bateriový blok je navržen jako minimální bezpečnostní jednotka. Na základě mechanismu tepelného vyčerpání baterie využívá tříúrovňovou izolaci, která zabraňuje vzniku elektrického oblouku, šíření tepla a požáru.

• Tato architektura účinně blokuje zpětný proud, udržuje stabilní činný výkon při krátkodobém poklesu vysokého či nízkého napětí a umožňuje rychlou obnovu elektrické sítě.

• Pokročilá platforma digitálního řízení zvyšuje přehled a kontrolu bezpečnosti. Díky chytré bezpečnostní ochraně typu „elektrické baterie do sítě" poskytuje varování před poruchou až sedm dní předem, identifikuje více než 30 typů poruch a poskytuje nepřetržité sledování stavu v reálném čase.

Společnost Huawei Digital Power společně s mezinárodní autoritativní organizací DNV úspěšně provedla extrémní zápalnou zkoušku na inteligentním řetězci tvořícím síť ESS, čímž plně ověřila jeho schopnost bezpečnostní ochrany v extrémních zápalných scénářích. Kromě toho byly během fóra v komplexní laboratoři Huawei Tung-kuan ESS tvořící síť předvedeny testy proniknutí hřebíku, ponoření do vody a tepelného úniku. Výsledky testů účinně ověřily bezpečnostní výkonnost systému podle čtyř bezpečnostních norem: nehořlavosti, nevýbušnosti, nešíření a neškodnosti, jakož i podle tří základních bezpečnostních standardů: šetrnosti k síti, šetrnosti k zátěži a šetrnosti k životnímu prostředí. Společnost Huawei Digital Power bude i nadále poskytovat řešení PV+ESS a spolupracovat s oborovým řetězcem na dosažení udržitelné a zelené budoucnosti. Object has been Removed from this location.

Společnost Huawei Digital Power spolu se zákazníky, partnery a organizacemi zahájila bezpečnostní iniciativu ESS. Jejím cílem je zlepšit specifikace pro uhašení požáru vyhrazené pro ESS, podpořit celosvětovou propagaci a neustálé zvyšování úrovně bezpečnosti ESS, vytvořit kapacity bezpečnosti ESS, které lze vizualizovat a řídit v průběhu celého životního cyklu, a zavést systém hodnocení rizik projektu ESS v průběhu celého procesu, a tím zajistit budoucnost energetiky, vybudovat bezpečnostní základ a společně pozvednout bezpečnost ESS do nových výšin.

