Huawei Digital Power pomáhá organizaci ASEAN s bezuhlíkovou transformací pomocí síťotvorných technologií pro všechny scénáře

Xia Hesheng, viceprezident Huawei Digital Power a prezident Huawei Digital Power Strategy & Marketing Dept, přednesl 15. října hlavní projev s názvem „Energetická síť ASEAN: klíčová role síťotvorných technologií pro přeshraniční obchod s elektřinou". Zmínil, že propojení sítí v regionu ASEAN a přeshraniční přenos energie z obnovitelných zdrojů jsou klíčem k dosažení uhlíkové neutrality. Pro energetické sítě s vysokým podílem obnovitelných zdrojů energie mají zásadní význam zejména stabilní přenos a spotřeba elektřiny. V uplynulých deseti a více letech vedla společnost Huawei Digital Power odvětví PV+ESS od fáze závislosti na stávající síti k jejímu aktivnímu vytváření. Společnost Huawei Digital Power připravila technické možnosti pro tvorbu sítě, které vyhovují všem scénářům, pro vysokou spolehlivost a bezpečnost, a nastavila tak v oboru vysokou laťku. V rámci prvního projektu mikrosítě na světě o kapacitě GWh napájejí síťotvorné technologie destinaci The Red Sea, megaprojekt regenerativního cestovního ruchu v Saúdské Arábii, který ze 100 % využívá zelenou energii. V prvním projektu ukládání energie do sítě v Kambodži s kapacitou 1 GWh získalo řešení Huawei Digital Power certifikaci TÜV SÜD. Huawei Digital Power bude pokračovat ve spolupráci se zákazníky a partnery v zemích ASEAN, aby vytvořila standard energetické transformace s pokročilými síťotvornými technologiemi a vysokou kvalitou.
Chen Xieming, odborník Huawei Digital Power na globální energetické sítě, v diskusi u kulatého stolu na téma „Posílení odolnosti energetických sítí ASEAN: Politické a investiční strategie pro energetickou bezpečnost a integraci obnovitelných zdrojů", zmínil, že je třeba vytvořit jednotné regionální síťové standardy, které by položily pevný základ pro bezpečnost sítě a podpořily tak propojení ASEAN. Zejména v energetických systémech s vysokým podílem obnovitelných zdrojů energie jsou technologické standardy pro tvorbu sítí klíčem k zajištění odolnosti.
Chong Chern Peng, viceprezident Huawei Digital Power Malaysia Business, zdůraznil strategickou pozici Malajsie v energetické síti ASEAN během kulatého stolu, kde generální ředitelé a jiní manažeři hovořili se zástupci Boston Consulting Group. Malajsie jako centrum regionálního energetického propojení navázala prostřednictvím přeshraničních energetických transakcí klíčovou energetickou spolupráci se sousedními zeměmi, jako jsou Thajsko a Singapur. Aby bylo možné naplnit vizi energetické sítě ASEAN, musejí být sítě jednotlivých zemí odolné a dynamické. Z tohoto důvodu jsou síťotvorné technologie nepostradatelné. Průběžné investice společnosti Huawei Digital Power do tvorby sítě PV+ESS pomáhají budovat odolnější systém, který se přizpůsobí budoucnosti, jež bude v duchu nízkouhlíkových obnovitelných zdrojů.
Během dialogu ministrů a generálních ředitelů zdůraznil Xia Hesheng, že klíčem k podpoře prosperity energetického hospodářství v ASEAN jsou vybudování stabilní a vysoce kvalitní energetické infrastruktury a přijetí příslušných politických směrnic a norem. Huawei Digital Power využívá síťotvorná řešení pro všechny scénáře ke zvýšení zkratové úrovně, setrvačnosti a schopnosti sítě obnovit provoz po úplném výpadku. V saúdskoarabském Red Sea jsou tisíce střídačů (PCS) zapojeny paralelně v ostrovním režimu a obnovení provozu po úplném výpadku lze provést během několika minut. Společnost Huawei Digital Power vytvořila ochranné prvky pro systém pro ukládání energie od článků až po sítě. Inteligentní řetězcová architektura a přísná kontrola kvality pomáhají vytvořit pevný základ pro bezpečnost produktů. Řízení kvality zohledňující celý životní cyklus od výzkumu a vývoje až po servis zajišťuje dlouhodobě spolehlivý provoz systému. Například projekt Golmud v Čching-chaj si za 13 let stabilního provozu udržel míru poruchovosti nižší než 0,5 %. Společnost Huawei Digital Power se zavázala podporovat ASEAN v rozvoji odvětví PV+ESS, které se stane globálním standardem pro transformaci energetiky díky vysoce kvalitním produktům a technologiím typu end-to-end.
Zelená budoucnost sdružení ASEAN je založena na stabilní a účinné energii. Na veletrhu AEBF-25 společnost Huawei Digital Power nejenže představila své špičkové síťotvorné technologie a své možnosti na systémové úrovni, ale také zdůraznila svůj závazek budovat zelenou, inteligentní a udržitelnou budoucnost. Do budoucna zdvojnásobí své investice do výzkumu a vývoje a prohloubí spolupráci s místními partnery, aby spolu s nimi podpořila transformaci energetického mixu ASEAN. Jsme přesvědčeni, že technologie jsou klíčem k realizaci bezuhlíkového světa. Díky svým robustním síťotvorným technologiím bude Huawei Digital Power na této cestě spolehlivým společníkem.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799111/Huawei_Digital_Power_Helps_ASEAN_Achieve_Zero_Carbon_Transformation_All_Scenario_Grid.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799112/Huawei_Digital_Power_Helps_ASEAN_Achieve_Zero_Carbon_Transformation_All_Scenario_Grid_2.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799113/Huawei_Digital_Power_Helps_ASEAN_Achieve_Zero_Carbon_Transformation_All_Scenario_Grid_3.jpg
