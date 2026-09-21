Huawei Digital Power představila na veletrhu IDEE 2026 řešení pro různé scénáře s využitím technologie tvorby sítě a umělé inteligence

Veřejné rozvodné sítě: stabilita při tvorbě sítě v kombinaci s umělou inteligencí po celou dobu životního cyklu
Řešení Huawei FusionSolar9.0 Utility PV představilo první řešení v odvětví s napětím 1000 VAC, první řetězcový střídač v odvětví umožňující tvorbu sítě a největší inteligentní transformátorovou stanici v odvětví o výkonu 11 MW. Toto řešení dále rozšiřuje možnosti velkých elektráren využívajících obnovitelné zdroje z hlediska výkonnosti, šetrnosti k síti a inteligentního provozu a údržby.
Inovativní inteligentní řetězcový střídač disponuje funkcemi rozpoznávání stavu sítě a tlumení kmitání. V oblasti umělé inteligence je klíčovým prvkem FusionSolar Agent, založený na spolupráci mezi zařízeními, okrajem sítě a cloudem. To pomáhá zákazníkům řešit výzvy spojené s liberalizací trhu s elektřinou a dosahovat vyšších celkových přínosů. Dne 10. září 2026 úspěšně prošlo řešení Huawei pro inteligentní diagnostiku I-V křivky testem L5, nejvyšší úrovní certifikace, od Čínského obecného certifikačního centra, a stalo se tak prvním řešením v oboru, které tuto certifikaci získalo.
ESS pro tvorbu sítě: stabilizace sítí a vylepšení schopností inteligentního provozu
Společnost Huawei vyvinula šest funkcí pro tvorbu sítě na úrovni elektrárny, včetně podpory zkratové kapacity, odezvy setrvačnosti, širokopásmového tlumení oscilací, primární regulace frekvence, startu ze tmy a plynulého přepínání mezi připojením k síti a odpojením od ní. Tyto funkce zajišťují stabilní tvorbu sítě pro celou elektrárnu za všech provozních podmínek a v každém okamžiku.
Společnost Huawei představila své řešení ESS nové generace pro tvorbu sítě na úrovni řetězců. Řešení se vyznačuje první inteligentní architekturou řetězců s napětím 1 000 VAC v oboru, architekturou s průchozími sběrnicemi a technologií tvorby sítě na úrovni elektrárny. Podporuje napětí 1 000 VAC a optimální pole o výkonu 12,5 MW/50 MWh v oboru, čímž zlepšuje poměr výkonu a účinnost dodávky a zároveň dále rozvíjí potenciál výnosů po celou dobu životního cyklu. Kromě toho řešení poskytuje přesnější digitální podporu pro obchodování s elektřinou na základě platformy digitálního dvojčete a buduje systém zajištění bezpečnosti po celou dobu životního cyklu od solárního panelu až po síť.
Chytrá mikrosíť: rovnováha mezi stabilním napájením a úsporným využíváním energie
Řešení „chytrá mikrosíť" od Huawei se vyznačuje vysokou kvalitou a účinností, stabilním vytvářením sítě a nižšími průměrnými náklady na výrobu elektřiny (LCOE) a bylo nasazeno v mnoha oblastech na celém světě, kde elektřina chybí nebo je jí nedostatek.
Podporuje přizpůsobení silné i slabé síti, přepínání mezi režimy PQ (řízení činného a jalového výkonu) a VSG (virtuálního synchronního generátoru) a provoz v plném režimu VSG. Doba přepnutí mezi režimy připojení k síti a odpojení od ní při středním napětí činí 40 ms. Řešení rovněž podporuje rozsah stavu nabití baterie pro tvorbu sítě od 5 % do 98 % a paralelní provoz více zdrojů napětí s energetickým úložištěm (ESS) a generátory. To dále zvyšuje flexibilitu konfigurace systému a energetickou účinnost a zároveň zajišťuje stabilní dodávky elektřiny.
Zelená energie pro komerční a průmyslové účely: tvorba sítě uvolňuje potenciál synergie mezi výrobou, sítí, zátěží a akumulací
Univerzální řešení pro komerční a průmyslové účely je navrženo pro různé scénáře, včetně čistě fotovoltaických systémů, systémů pouze s ESS, kombinací PV+ESS, nabíječek+ESS a virtuálních elektráren (VPP). Společnost Huawei rovněž představila své globální postupy při zavádění tohoto řešení.
Pokud jde o skladování energie, společnost Huawei představila své řešení Tvorba hybridní chladicí sítě pro komerční a průmyslové účely ESS řady 241 kWh. Tento produkt díky inovativní architektuře řízení teploty vylepšuje tradiční režim jednoduchého chlazení na inteligentní hybridní režim chlazení. Zavádí také inovativní technologii „optimalizace na úrovni balíčku 2.0". Tento produkt dosahuje účinnosti v obou směrech (RTE) 91,8 % a hloubky vybití (DOD) 100 %, čímž překračuje průměr v oboru.
Huawei FusionCharge: řešení PV+ESS+nabíječka pro ultrarychlé nabíjecí sítě ve všech scénářích řízené umělou inteligencí
Huawei FusionCharge integruje fotovoltaiku, ESS a nabíječky do inteligentní mikrosítě pro osobní a užitková vozidla. Tento vlastní vyvinutý systém disponuje duální ochranou síťových zařízení, vzduchově-kapalinovým chlazením a plánováním pomocí umělé inteligence, které zvyšuje tržby stanic o více než 15 %. Ve spolupráci s partnery z oblasti logistiky, městské dopravy i dálniční sítě se Huawei snaží vybudovat efektivní, pro rozvodnou síť šetrnou a uživatelsky přívětivou síť ultrarychlého nabíjení.
AIDC v interakci s rozvodnou sítí: „3+1" – nové pojetí výpočetní infrastruktury
Díky využití inovací „3+1" buduje Huawei AIDC v interakci s rozvodnou sítí, které je spolehlivé, energeticky efektivní, rychle ho lze dodat a je šetrné k rozvodné síti, čímž maximalizuje počet tokenů na watt.
Společnost Huawei nově definuje napájení a řízení teploty v AIDC kombinací architektury napájení MIMO (vícenásobného vstupu a výstupu) – zahrnující UPS a ESS šetrné k rozvodné síti – s megawattovým systémem kapalinového chlazení podporovaným umělou inteligenci. Umělá inteligence navíc posiluje datová centra v průběhu jejich celého životního cyklu a zajišťuje viditelnost v celém řetězci, spolehlivost a efektivní provoz a údržbu.
Divize Huawei Digital Power klade důraz na kvalitu v celém řetězci prostřednictvím přísných procesů v oblasti výzkumu a vývoje, dodávek, výroby a služeb. Produkty společnosti Huawei, osvědčené na celém světě v extrémních podmínkách, jako je extrémní chlad a vysoká nadmořská výška, trvale poskytují výkon, který předčí očekávání.
Divize Huawei Digital Power bude pohánět inovace prostřednictvím vysoké kvality, poskytovat zákazníkům dlouhodobou a spolehlivou hodnotu a spolupracovat s odvětvím na zvyšování standardů kvality a dosahování excelence.
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ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59254.