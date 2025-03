HUAWEI eKit představuje více než 20 supermoderních produktů pro inteligentní transformaci MSP

9:34

Barcelona (Španělsko) 13. března 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - HUAWEI eKit vzbudil na veletrhu Mobile World Congress (MWC) 2025 pozornost mimořádnou prezentací produktů s názvem Poznejme nové obzory a vytvářejme společně lepší budoucnost (Explore New Horizons and Create a Better Future Together). Na akci bylo představeno více než 20 distribučních produktů určených pro devět klíčových odvětví, jako jsou kanceláře, pohostinství a vzdělávání. HUAWEI eKit si klade za cíl podpořit digitální a inteligentní transformaci malých a středních podniků (MSP) a podpořit u nich efektivní růstové strategie prostřednictvím neustálých produktových inovací.