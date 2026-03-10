HUAWEI eKit uvádí na trh nové produkty MiniFTTO, které překlenují „poslední míli" k inteligentnímu světu

  16:10
Barcelona 10. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Na veletrhu MWC Barcelona 2026 představila společnost HUAWEI eKit nové portfolio produktů MiniFTTO, které mají za cíl nově definovat síťové prostředí. Díky vynikajícímu uživatelskému zážitku, zjednodušenému nasazení a inteligentním funkcím provozu a údržby byly na této akci společnosti Huawei představeny její systematické inovace a úspěchy orientované na scénáře prostřednictvím tří produktů. Jsou to StreamerKit, optická brána GS-PON a optický AP (přístupový bod) tři v jednom.

Leonard Liu, ředitel divize řešení pro obchod a distribuci u Huawei, na představení produktů řekl: „V obchodních scénářích se zákazníci zajímají zejména o náklady a čas potřebný k nasazení. Kromě toho rychlý růst služeb s vysokou šířkou pásma, jako je HD streaming (ve vysokém rozlišení), v posledních letech klade nové požadavky na šířku pásma a stabilitu sítě." Dále pokračoval: „Nové produkty MiniFTTO od Huawei nejenže reagují na tyto měnící se požadavky, ale také přinášejí jednoduchá a snadno použitelná řešení, která pomáhají malým a středním podnikům snížit náklady na nasazení a připravují cestu k inteligentnímu světu."

Optická brána GS-PON a StreamerKit: odstranění překážek v upstreamu pro plynulý zážitek z používání sítě

StreamerKit F700C a optická brána GS-PON F1001, které byly tentokrát uvedeny na trh, využívají symetrickou technologii 2,5G PON vedoucí v oboru. S upstreamovou i downstreamovou šířkou pásma (pro odesílání a stahování) dosahující 2,5 Gbit/s přinášejí nové produkty stoprocentní zlepšení upstreamového přenosu. Tato zařízení nejenže splňují požadavky na živé streamování, videokonference a zálohování do cloudu, ale také poskytují rezervu pro budoucí aplikace, jako jsou 8K ultra-HD a VR/AR.

Z hlediska funkčnosti začleňuje StreamerKit nástroj pro akceleraci živého streamování a algoritmus AI roaming. StreamerKit dokáže inteligentně identifikovat služby živého streamování a dynamicky určit jejich prioritu, čímž výrazně snižuje zamrzání snímků. Algoritmus AI roaming zároveň využívá rychlé předávání pro vylepšení plynulého roamingu řízené AI a zajišťuje spolehlivé připojení pro videokonference a živé streamování.

Optický přístupový bod tři v jednom: jedno vlákno pro více služeb, stanovuje nový standard pro hotelové sítě

Pro scénáře s přístupem k více službám, jako jsou hotelové pokoje, společnost HUAWEI eKit uvedla na trh nový optický přístupový bod tři v jednom F601D. Zařízení podporuje telefon, Wi-Fi, kabelový přístup k internetu a IPTV (internetový televizní protokol) přes jediné vlákno, což výrazně snižuje náklady na kabeláž a dobu instalace. Díky tomu lze celkové náklady na síť snížit přibližně o 30 %. Nové zařízení je navíc o 40 % menší, což výrazně zlepšuje jak estetiku, tak efektivitu nasazení.

V budoucnu bude společnost HUAWEI eKit i nadále spolupracovat s partnery na podpoře inteligentní transformace malých a středních podniků prostřednictvím dalších inovací založených na konkrétních scénářích.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2930015/image1.jpg

Kontakt: LiYi, liyi32@huawei.com

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

Miss Czech Republic 2026 představila top 10 finalistek. Kdo jsou krásky, které bojují o korunku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

Žamberk prodá pozemky pro nový domov seniorů, investor nabídnul vyšší cenu

ilustrační snímek

Město Žamberk na Orlickoústecku připravuje prodej pozemků, na kterých investor postaví domov pro seniory. Přihlásil se jeden kupec, který má zkušenosti se...

10. března 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Na Letné vzplálo plynové potrubí, hořely i fasády. Viníkem zřejmě stavební firma

Požár plynu v pražských Holešovicích. (10. března 2026)

Čtyři hodiny trval dnes požár plynového potrubí v obydlené ulici v Praze na Letné poblíž budovy ministerstva vnitra. Od plamenů hořela také fasáda dvou domů. Nikdo se nezranil. Podle Pražské...

10. března 2026  15:02,  aktualizováno  18:11

Liberecký kraj podpoří monitoring velkých šelem i projekty geoparků

ilustrační snímek

Monitoring velkých šelem nebo projekty geoparků Český ráj a Ralsko podpoří Liberecký kraj individuálními dotacemi. Mezi pět projektů rozdělí téměř 1,6 milionu...

10. března 2026  16:29,  aktualizováno  16:29

Plzeň spouští 17. března systém sdílených elektrokol, připravených má 300 strojů

PlzeĹ spouĹˇtĂ­ 17. bĹ™ezna systĂ©m sdĂ­lenĂ˝ch elektrokol, pĹ™ipravenĂ˝ch mĂˇ 300 strojĹŻ

Plzeň spustí 17. března službu sdílených elektrokol. Bude jich 300 a lidem mají nabídnout alternativu k jízdě autem. Tříletý projekt vyjde na 25 milionů korun,...

10. března 2026  16:19

Vyběhli jsme ven. A vrata už hořela, popsala svědkyně požár plynu na Letné

Požár plynu v pražských Holešovicích. (10. března 2026)

Seděla v ordinaci u svého lékaře. Jenže ucítila plyn a po chvíli se z čekárny přidali další pacienti. Pak už to šlo rychle. Odchod z budovy, evakuace. Svědkyně požáru v Praze na Letné redaktorce...

10. března 2026  16:22,  aktualizováno  17:53

Rekordní ročník Českého lva. Posuzovalo se 139 děl, říká výkonná ředitelka akademie

Tereza Malá Rychnovská, výkonná ředitelka ČFTA

V sobotu si tvůrci nejúspěšnějších tuzemských filmů za rok 2025 převezmou sošky Českého lva. Tentokrát se slavnostní večer uskuteční v Kongresovém centru a s Biancou Cristovao jako moderátorkou. O...

10. března 2026  17:40

Domov Libníč na Českobudějovicku otevřel dva domy se zvláštním režimem

ilustrační snímek

Organizace Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie otevřela na Českobudějovicku dva nové domy se zvláštním režimem pro lidi s duševním onemocněním....

10. března 2026,  aktualizováno 

Letouny JAS-39 Gripen se dnes začaly přesouvat z čáslavské základny do Pardubic

ilustrační snímek

Letouny JAS-39 Gripen se dnes začaly přesouvat z čáslavské základny na náhradní letiště v Pardubicích. Důvodem je chystaná modernizace čáslavského vojenského...

10. března 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

Brněnská výstava zkoumá potenciál venkova pro řešení civilizačních problémů

BrnÄ›nskĂˇ vĂ˝stava zkoumĂˇ potenciĂˇl venkova pro Ĺ™eĹˇenĂ­ civilizaÄŤnĂ­ch problĂ©mĹŻ

Venkov je tématem skupinové výstavy malířů a sochařů v brněnském Domě pánů z Kunštátu. Tvůrci chtějí překonat romantická klišé, ale zároveň ukázat potenciál...

10. března 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

Prasknutí zkříženého vazu v koleně lze předcházet cvičením, míní ortopedi z Brna

ilustrační snímek

Prasknutí předního zkříženého vazu v koleně je čím dál častějším zraněním u sportující mládeže. Lze mu přitom předcházet jednoduchým cvičením. Brněnští...

10. března 2026  15:46,  aktualizováno  15:46

Lidé natáčejí Česko takové, jaké je. Videodeník Česka slaví 1 000 odběratelů

Lidé natáčejí Česko takové, jaké je.

Projekt Videodeník Česka překonal na YouTube hranici 1000 odběratelů. Komunitní iniciativa přináší krátká videa z celé republiky a dává prostor lidem, aby ukázali život ve svém regionu takový, jaký...

10. března 2026  17:04

