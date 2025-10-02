Huawei, IEEE a Industry Pioneers vydávají Bílou knihu o pokročilé technologii Wi-Fi 7 pro Evropu

„Wi-Fi 7 Advanced umožňuje přístupovým bodům vytvářet kampusové sítě, které jednoduše integrují komunikaci, snímání a internet věcí," řekl Dr. Edward Au, technický redaktor IEEE 802.11be. „Zlepšuje se tím zážitek z kampusu, posiluje se bezpečnost a zvyšuje se digitální produktivita, takže celá síť je inteligentnější, bezpečnější a efektivnější."
Wi-Fi 7 Advanced nabízí tři jedinečné funkce:
- Ultrarychlé připojení zvyšuje uživatelský komfort. Wi-Fi 7 Advanced integruje technologii iCSSR (intelligent Coordinated Scheduling and Spatial Reuse), která umožňuje rozsáhlé využití 80MHz pásma a dvojnásobnou rychlost přenosu dat pro jednoho uživatele. Díky technologii VIP FastPass zaručuje uživatelům VIP deterministickou latenci. Tyto inovace společně vytvářejí kancelářskou síť s rychlostí 10 Gb/s připravenou pro budoucí potřeby firem, jako jsou pracovní postupy s podporou rozšířené reality.
- Chytré pracovní prostory jsou vytvářeny integrací Wi-Fi, čidel a internetu věcí. Snímání pomocí Wi-Fi detekuje přítomnost lidí a integruje se systémy správy budov pro úsporu energie. Použití milimetrových vln (mmWave) zajišťuje monitoring provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, zatímco SD-IoT snižuje čas a náklady na instalaci.
- Komplexní zabezpečení zajišťuje všudypřítomnou ochranu, ať už se jedná o propojení, fyzické prostory a soukromí. Služba Wi-Fi Shield využívá kódování signálu pomocí umělé inteligence, aby zabránila úniku kritických dat. Snímání informací o stavu kanálu Wi-Fi (CSI) mezitím přesně detekuje narušení a umožňuje prostorové zabezpečení v reálném čase, čímž vytváří komplexní zero-trust systém zabezpečení. Díky detekci skrytých kamer pomocí celopásmového skenování a analýzy s využitím umělé inteligence je schopen každý přístupový bod ochránit soukromí uživatelů i firemní obchodní tajemství.
„Díky technologii Wi-Fi 7 Advanced posouvá Huawei Xinghe AI kampusová síť efektivitu komunikace na novou úroveň díky připojení 10 Gb/s," uvedl Shawn Zhao, prezident divize Campus Network Domain, produktové řady datových komunikací společnosti Huawei, a dodal: „Integruje také komunikaci a snímání pro inteligentní modernizace napříč odvětvími a poskytuje komplexní zabezpečení od digitálního světa až po fyzické prostory, čímž vytváří efektivní, inteligentní a bezpečné kampusové sítě pro firemní zákazníky."
Společnost Huawei bude i nadále pokračovat v inovacích technologií kampusových sítí ve spolupráci s partnery a zákazníky v Evropě, aby urychlila digitální firemní transformaci.
Podrobnosti o Bílé knize najdete zde: https://e.huawei.com/en/material/enterprise/3101308b40b6473aba04123400c50c78.
Fotografie - https://mma.prnewswire.com/media/2786182/Huawei_Wifi_7.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2559207/5539570/Huawei_Europe_Logo.jpg
