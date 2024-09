Huawei láká na nový MatePad Pro s přelomovým displejem a aktualizovanou aplikací GoPaint

Nedávná zpráva o celosvětových dodávkách tabletů za druhé čtvrtletí roku 2024, kterou zveřejnila datová agentura Canalys, odhalila, že ve druhém čtvrtletí roku 2024 zaznamenaly prodeje tabletů Huawei meziroční nárůst až o 51 %. Celkem bylo dodáno 2,5 milionu kusů, což značku řadí na třetí místo mezi všemi značkami tabletů.

Revoluční displej: Jasné zobrazení s obrovskými vylepšeními

Jednou z pravděpodobných zajímavostí nového HUAWEI MatePad Pro by mohl být nový displej PaperMatte, na který značka nedávno lákala. To by mohlo znamenat vylepšení displeje tabletu, díky němuž zůstane obrazovka ostrá a jasná za každých podmínek.

Výhody takového vylepšení by bylo možné pocítit v celé řadě scénářů použití, od pracovních projektů zaměřených na produktivitu až po uměleckou tvorbu. Ať už se uživatelé rozhodnout malovat venku nebo pracovat na cestách, displej jim nabídne vynikající kvalitu zobrazení za každých světelných podmínek, aby je nic nerušilo.

Nový displej může také díky textuře připomínající papír vylepšit zážitek z psaní perem a zajistit plynulejší zážitek z kreslení, díky čemuž budou uživatelé moci psát nebo kreslit s větší přesností a lehkostí.

Nejnovější nástroje aplikace GoPaint: Od realistických profesionálních tahů štětcem po komplexní plátna

Tentokrát bude aplikace GoPaint doplněna o zcela nové nástroje a prvky, které uživatelům usnadní tvorbu. Uživatelé mohou očekávat širší škálu profesionálních štětcových nástrojů, které mohou napodobovat skutečné malířské techniky a umělecké styly.

Podle náhledu nových speciálních štětců v aplikaci se zdá, že klepnutí na stylus HUAWEI M-Pencil vytváří na obrazovce efekty rozstřiku inkoustu, což by mohlo přinést nové jedinečné možnosti interakce s perem. Aplikace GoPaint je vhodná pro všechny od dětí až po zkušené profesionály a umožňuje kreativním lidem objevovat jejich umělecké schopnosti prostřednictvím výkonných a snadno použitelných nástrojů.

Aplikace GoPaint přináší svěží vítr do světa digitálních platforem pro kreativní tvorbu a poskytuje profesionální malířské nástroje tvůrcům všech úrovní. Od svého spuštění přilákala širokou skupinu talentů a získala uznání v rámci odvětví. Díky GoPaint umělci a nadšenci do malování v Asii, Evropě, na Blízkém východě, v Latinské Americe a mnoha dalších zemích/regionech vytvářejí a sdílejí jedinečné výtvory vysoké kvality.

Uvedení nového MatePadu Pro dokládá pokračující úsilí společnosti Huawei inovovat své produkty a služby v kreativní oblasti. Huawei se snaží prostřednictvím svých tabletů a malířského softwaru inspirovat více tvůrčích talentů po celém světě.

Na co se můžete těšit na konferenci HUAWEI Innovative Product Launch 2024

Společnost Huawei také naznačila, že kromě MatePadu Pro představí i zcela nový základní MatePad. Náhledy nového MatePadu zatím odhalily nový třpytivý perleťový finiš, elegantní design a světlejší barvy – módní prvky, které by mohly zaujmout mladší uživatele.

Těšte se na další novinky z konference Huawei Inovative Product Launch, která proběhne 19. září v Barceloně.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2505887/HUAWEI_Innovative_Product_Launch.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2505888/GoPaint_App.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2506136/HUAWEI.jpg

KONTAKT: Xiaomei Situ, situxiaomei@huawei-partners.com

PROTEXT