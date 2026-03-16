Huawei, Meralco a SANXING Ningbo představují řešení pro inteligentní distribuci a zahajují majákovou iniciativu

Komunikace, digitalizace a umělá inteligence: Nové základní kameny energetických systémů budoucnosti, které urychlí inteligentní vývoj distribučních sítí
Generální ředitel divize Huawei Electric Power Digitalization David Sun na fóru zdůraznil čtyři hybné síly energetické transformace: zelenou energii a diverzitu, odolné sítě, transparentní distribuci a elektrifikaci zátěže. Současně vyzval k politickým změnám směřujícím ke koordinaci provozu sítí (dispatch) a trhu. Zdůraznil také, že komunikace, digitalizace a umělá inteligence se stávají klíčovými produkčními systémy, které vyžadují silnější kapacity v oblasti digitální transformace, kybernetické bezpečnosti a udržitelného rozvoje.
Na fóru pak Sun představil Bílou knihu o komunikačních cílových sítích pro budoucí energetický systém (White Paper on Communication Target Networks for the Future Power System), v níž představil průkopnickou architekturu, která se vyznačuje inteligentní a robustní hlavní sítí, integrovanými středonapěťovými a transparentními nízkonapěťovými sítěmi, vysokorychlostním zabezpečeným připojením a tzv. integrací vesmír-země (satelitních a pozemních zařízení). Dokument dále nastiňuje klíčové technologické trendy, od optické a bezdrátové komunikace po komunikaci prostřednictvím operátorů a satelitů, přičemž zdůrazňuje jejich transformační hodnotu.
Společnost Huawei pak zdůraznila své zaměření na inteligenci a digitalizaci, v jehož rámci spolupracuje s dalšími aktéry ve svém oboru na podpoře transformace energetiky. Své postřehy na fóru sdíleli také globální lídři oboru: Al'Louise van Deventer (generální ředitelka pro technologie a inženýrství ve společnosti Eskom) promluvila o digitálních postupech připravených na budoucnost, Momar Awa Sall (ředitel přenosové sítě ze společnosti Senelec) o soukromých bezdrátových sítích urychlujících modernizaci energetiky, Deniz Coskun (zástupce generálního ředitele ve společnosti TEIAŞ) o restrukturalizaci komunikačních sítí pro zvýšení odolnosti rozvodné sítě a Andy Liu (ředitel pro zahraniční řešení a marketing ze SANXING Ningbo) o aplikaci systému Huawei IDS.
Globální lídři oboru a partneři společně zkoumají budoucnost energetických systémů
Rozvodné sítě se v dnešní době vyvíjejí od mechanizovaných systémů směrem k automatizovaným a inteligentním, což je zároveň motorem inovací v oblasti technologií a obchodních modelů. Přestože tento vývoj přináší nové výzvy pro provoz a údržbu, otevírají se tak zároveň další příležitosti pro zvýšení spolehlivosti sítě a zlepšení alokace zdrojů.
Na fóru dále představily společnosti Huawei, Meralco a SANXING Ningbo systém IDS, který na základě architektury cloud-pipe-edge-pipe-device poskytuje čtyři základní výhody - spolehlivou komunikaci, edge computing, spolupráci cloud-edge a nízkonapěťovou transparentnost. Tento systém umožňuje vytvořit inteligentní distribuční síť o nízkém napětí (400 V) s kontrolovatelnými ztrátami na vedení, vizualizovanými distribučními místnostmi a spravovatelnými obnovitelnými zdroji, čímž přeměňuje fragmentovaná digitální sila na otevřené, integrované digitální systémy. Trojice společností také představila ukázkovou majákovou iniciativu zaměřenou na sdílení replikovatelných, škálovatelných osvědčených postupů v oblasti digitální transformace.
Rozvojem digitální a inteligentní integrace k zelenější, spolehlivější síti
Jádrem budoucích energetických systémů jsou komunikace, digitalizace a umělá inteligence. Společnost Huawei je připravena prohlubovat výzkum a vývoj v oblasti digitálních a inteligentních technologií a integrovat pokročilou inteligenci do výroby energie. Společně s globálními partnery se navíc společnost Huawei zavázala k rozvoji energetického průmyslu směrem k větší spolehlivosti, silnější bezpečnosti a nízkouhlíkové budoucnosti.
Zdroj: Huawei