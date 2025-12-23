HUAWEI Mobile Services spouští zimní festivalovou kampaò a aplikaci GameCenter, která pøináší slavnostní odmìny a vylepšené zážitky v rámci svého rozšiøujícího se ekosystému

Madrid 23. prosince 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - HUAWEI Mobile Services (HMS) spustila globální zimní festivalovou kampaò, která potrvá od 1. prosince do 14. ledna. Cílem této mìsíèní oslavné kampanì, která má vnést kouzlo Vánoc do digitálních zážitkù, je nabídnout exkluzivní odmìny, speciální akce a slavnostní pøekvapení v AppGallery, Games, HUAWEI Mobile Cloud, HUAWEI Watch Face Store, HUAWEI Browser a nové aplikaci GameCenter. GameCenter debutuje v Evropì 22. prosince a rozšiøuje herní portfolio HMS o okamžitou a nenároènou zábavu. Téma „Oslavte zimní festival s HUAWEI Mobile Services" odráží závazek spoleènosti Huawei vytváøet radostné, bezpeèné a pohodové sváteèní zážitky.

Prémiová, slavnostní cesta napøíè ekosystémem HMS

Zimní festivalová kampaò zdùrazòuje mohutný ekosystém HMS s více službami a nabízí uživatelùm rozmanitou sadu slavnostních aktivit, exkluzivních propagaèních akcí a prémiových odmìn:

  • AppGallery

AppGallery zve uživatele k úèasti na slavnostním losování o prémiové ceny, jako jsou HUAWEI FreeClip, HUAWEI nova 12S a HUAWEI MatePad 11. Kupón v hodnotì 5 eur s se slevou až 90 % na vybrané aplikace pøináší další sváteèní jiskru.

  • Hry (prostøednictvím AppGallery)

Hráèi mohou získat zpìt až 30 eur (návratnost 30 %) z nákupù her v hodnotì 100 eur – právì vèas na pohodové sváteèní herní seance.

  • HUAWEI Mobile Cloud

Díky bezpeènému a souvislému cloudovému úložišti napøíè zaøízeními propojenými s HUAWEI ID nabízí Mobile Cloud exkluzivní sváteèní slevy, které uživatelùm umožòují mimo jiné využít slevu 30 % na roèní pøedplatné.

  • Obchod s ciferníky HUAWEI Watch Face Store

Obchod s ciferníky Watch Face Store rozšiøuje svou kreativní nabídku o nové designy pro nedávno uvedenou øadu HUAWEI Watch GT 6. Uživatelé se mohou zapojit do slosování o ceny, jako jsou HUAWEI WATCH GT 6, HUAWEI Matepad 11.5S nebo HUAWEI MateBook D16 i5, spolu s poukázkami na nákup v aplikaci pro sezónní pøizpùsobení ciferníkù.

  • Prohlížeè HUAWEI Browser

Prohlížeè HUAWEI Browser nabízí funkci ochrana proti sledování (anti-tracking) a prohlížení bez zanechávání stop pro bezpeèné používání. Prostøednictvím vyhledávání v prohlížeèi HUAWEI Browser mohou uživatelé získávat body za každodenní vyhledávání a vymìòovat je za dárkové karty od H&M, Otto, Nike, Amazon, Zalando, MediaMarkt a Foot Locker.

  • GameCenter: Nová aplikace GameCenter pøináší více než 400 miniher, vèetnì puzzle, match-3, støíleèek a populárních her jako Bang Survivor a Haunted Dorm, které lze hrát pøímo bez stahování. Aplikace je k dispozici prostøednictvím AppGallery na zaøízeních Android a uživatelé mohou získávat mince díky dennímu pøihlašování, hraní her a doporuèení. Uživatelé mohou vymìnit 100 mincí za kupón v hodnotì 1 euro použitelný v ekosystému.

Poznámka: Dostupnost kampanì, odmìny a podrobnosti o cenách se mohou v jednotlivých zemích lišit. Uživatelùm doporuèujeme, aby si v místních aplikacích HMS zkontrolovali smluvní podmínky.

Oživení sváteèní sezóny díky technologii

Zimní festivalová kampaò a spuštìní GameCenter odrážejí poslání spoleènosti Huawei poskytovat uživatelùm chytré a propojené zážitky pro jejich digitální životní styl, zejména o svátcích.

S blížící se sváteèní sezónou se oslavy sdílejí s miliony uživatelù, což podporuje zapojení prostøednictvím bezpeèných služeb, smysluplných odmìn a radostné interakce v rámci celého ekosystému HMS.

O službách Huawei Mobile Services

HUAWEI Mobile Services si klade za cíl poskytovat uživatelùm po celém svìtì kompletní mobilní zážitek. Služby zahrnují AppGallery, Watch Face Store, Mobile Cloud, Browser, Assistant, Petal Ads a další, které umožòují chytrý život každému uživateli zaøízení Huawei. HMS upevnila svou pozici jako jeden ze tøí nejlepších mobilních ekosystémù na svìtì. HMS Core se vìnuje poskytování snadno použitelných vývojových a funkèních komponent pro tvùrce aplikací a aktivnì otevírá ekosystém napøíè platformami, který podporuje více zaøízení, vèetnì smartphonù, chytrých hodinek, tabletù a chytrých obrazovek.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2851088/Huawei.jpg

 

Pražské trafostanice mìní tváø. Na Smíchovì vznikl možná nejpovedenìjší mural ve mìstì

Trafostanice v ulici Hoøejší nábøeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlakù. V Praze se stále èastìji objevuje opaèný trend. Døíve nevzhledná èi zanedbaná místa se mìní v...

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v bøeznu

Dvorecký most (18. prosince 2025)

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro tramvajové vedení. Záøivì bílá „tykadla“ jsou pøipravena na zavìšení trolejí. První tramvaj s cestujícími...

Máte Lítaèku v mobilu? Kvùli špatnì zvolené fotce vám mohou revizoøi v Praze znepøíjemnit život

Aplikace PID lítaèka

V pøíštím roce definitivnì konèí platnost èásti karet Lítaèka, které už se dvakrát doèkaly prodloužení. Výmìna se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobnì èi on-line, nová karta...

Arktický vzduch se žene do Èeska, výraznìjší sníh ale na Vánoce neèekejme

Zatímco horské oblasti hlásí sluneèné poèasí, Prahu pøikryla hustá inverzní...

Do Vánoc si na výraznìjší snìhovou nadílku v Èesku pravdìpodobnì poèkáme marnì. Podle meteorologù z Èeského hydrometeorologického ústavu (ÈHMÚ) bude poèasí až do Štìdrého dne vìtšinou bez srážek a s...

Když se záchranka promìní ve vánoèní dekoraci. Braník má netradièní výlohu

Vánoènì nazdobený vùz záchranky

Vánoèní výzdoba nemusí konèit u stromkù a øetìzù v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradièní pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vùz Mercedes kompletnì obalený...

Superúplnìk na Štìdrý den i zatmìní Slunce. Pøehled nebeských úkazù roku 2026

Autor fotografií: Mgr. Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavì. Meteorický roj...

Rok 2026 nabídne bohatou podívanou na obloze. Èeká nás tøináct úplòkù vèetnì nejvìtšího superúplòku na Štìdrý den, výrazná zatmìní Slunce i Mìsíce, meteorické roje a šance na pozorování polární záøe....

23. prosince 2025  18:12

LEPAS L8 se velkolepì pøedstavil na milánském námìstí Piazza Gae Aulenti a pøinesl italskou eleganci do vánoèní sezóny

23. prosince 2025  18:05

Malšovická aréna chystá velkolepou poctu Havlovi s audiovizuální show a koncerty

Chinaski „pod lízátky“ v hradecké Malšovické arénì (7. èervna 2024)

Pocta Václavu Havlovi má pøíští rok v èervnu na hradecký stadion pøilákat pøes 20 tisíc divákù. Kromì známých interpretù napøíè žánry poøadatelé pozvali i státníky. Organizátoøi plánují nejen...

23. prosince 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Policisté pátrají po pìtadvacetileté ženì z Havíøova, je obava o její život

ilustraèní snímek

Policisté pátrají po pìtadvacetileté Marii Rozkopalové z Havíøova na Karvinsku. Dnes okolo 09:00 odešla z domu v Havíøovì na návštìvu k lékaøi do Ostravy. Tam...

23. prosince 2025  16:20,  aktualizováno  16:20

Rakovník dá pøíští rok odbahnit Tyršovo koupalištì, práce mají trvat tøi mìsíce

ilustraèní snímek

Rakovník dá pøíští rok odbahnit Tyršovo koupalištì, které se už nìkolik let potýká se špatnou kvalitou vody. Práce mají trvat tøi mìsíce a hotové by mìly být...

23. prosince 2025  16:07,  aktualizováno  16:07

K babyboxu v Libni nedávno pøidali ceduli, dnes do nìj nìkdo odložil holèièku

Do babyboxu v Libeòském zámeèku nìkdo odložil holèièku. (23. prosince 2025)

Do babyboxu v Libeòském zámeèku v úterý odpoledne nìkdo odložil holèièku. Je to šesté dítì odložené v této schránce v Praze 8. Informoval o tom zakladatel babyboxù Ludvík Hess.

23. prosince 2025  17:22

Obvod Plzeò 1 postavil dùm pro dìtskou skupinu u Košuteckého jezírka za 39 mil.

Obvod PlzeÅˆ 1 postavil dÅ¯m pro dÄ›tskou skupinu u KoÅ¡uteckÃ©ho jezÃ­rka za 39 mil.

První plzeòský obvod postavil dvoupodlažní budovu pro dìtskou skupinu u Košuteckého jezírka. Souèástí je bufet a WC pro veøejnost, která k jezeru dochází na...

23. prosince 2025  15:19,  aktualizováno  15:19

Restaurace jsou na Štìdrý den plné. Servírují jelení høbet, tiramisu èi šneky

První zmìny uvidí návštìvníci již pøi vstupu do restaurace.

Vánoènì prostøené stoly a vybraná menu, nebo vylidnìné restaurace s výmluvnou cedulí „Pøes svátky zavøeno“. Návštìvníci i obyvatelé Libereckého kraje, kteøí by rádi zašli na štìdroveèerní veèeøi,...

23. prosince 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Øidiè vjel na pøejezd pøímo pod vlak, støet nepøežil. Spolujezdce odvezla sanitka

Nehoda se stala na nechránìném pøejezdu v Lenoøe na Prachaticku. (23. prosince...

Tragická nehoda dnes na nìkolik hodin zastavila provoz na trati mezi Volary a Lenorou na Prachaticku. Sedmaètyøicetiletý øidiè osobního vozu zde nepøežil støet s vlakem. Pravdìpodobnì nerespektoval...

23. prosince 2025  13:02,  aktualizováno  16:44

Billboard Volva v Praze èistil vzduch. Po pár týdnech ho ale automobilka odstranila

Billboard Volva, který èistí vzduch (prosinec 2025)

Spoleènost Volvo Car nechala pøedèasnì odstranit velký reklamní billboard umístìný na dopravnì velmi vytížené pražské ulici 5. kvìtna. Venkovní plocha, která díky speciální vrstvì zachytává škodlivé...

23. prosince 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Skupina Agel se chystá pøevzít Karvinskou hornickou nemocnici, uvedl ÚOHS

ilustraèní snímek

Skupina Agel, která je provozovatelem témìø tøí desítek èeských nemocnic a zdravotnických zaøízení, má pøevzít také Karvinskou hornickou nemocnici. Pøevzetí...

23. prosince 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

