Prémiová, slavnostní cesta napøíè ekosystémem HMS
Zimní festivalová kampaò zdùrazòuje mohutný ekosystém HMS s více službami a nabízí uživatelùm rozmanitou sadu slavnostních aktivit, exkluzivních propagaèních akcí a prémiových odmìn:
- AppGallery
AppGallery zve uživatele k úèasti na slavnostním losování o prémiové ceny, jako jsou HUAWEI FreeClip, HUAWEI nova 12S a HUAWEI MatePad 11. Kupón v hodnotì 5 eur s se slevou až 90 % na vybrané aplikace pøináší další sváteèní jiskru.
- Hry (prostøednictvím AppGallery)
Hráèi mohou získat zpìt až 30 eur (návratnost 30 %) z nákupù her v hodnotì 100 eur – právì vèas na pohodové sváteèní herní seance.
- HUAWEI Mobile Cloud
Díky bezpeènému a souvislému cloudovému úložišti napøíè zaøízeními propojenými s HUAWEI ID nabízí Mobile Cloud exkluzivní sváteèní slevy, které uživatelùm umožòují mimo jiné využít slevu 30 % na roèní pøedplatné.
- Obchod s ciferníky HUAWEI Watch Face Store
Obchod s ciferníky Watch Face Store rozšiøuje svou kreativní nabídku o nové designy pro nedávno uvedenou øadu HUAWEI Watch GT 6. Uživatelé se mohou zapojit do slosování o ceny, jako jsou HUAWEI WATCH GT 6, HUAWEI Matepad 11.5S nebo HUAWEI MateBook D16 i5, spolu s poukázkami na nákup v aplikaci pro sezónní pøizpùsobení ciferníkù.
- Prohlížeè HUAWEI Browser
Prohlížeè HUAWEI Browser nabízí funkci ochrana proti sledování (anti-tracking) a prohlížení bez zanechávání stop pro bezpeèné používání. Prostøednictvím vyhledávání v prohlížeèi HUAWEI Browser mohou uživatelé získávat body za každodenní vyhledávání a vymìòovat je za dárkové karty od H&M, Otto, Nike, Amazon, Zalando, MediaMarkt a Foot Locker.
- GameCenter: Nová aplikace GameCenter pøináší více než 400 miniher, vèetnì puzzle, match-3, støíleèek a populárních her jako Bang Survivor a Haunted Dorm, které lze hrát pøímo bez stahování. Aplikace je k dispozici prostøednictvím AppGallery na zaøízeních Android a uživatelé mohou získávat mince díky dennímu pøihlašování, hraní her a doporuèení. Uživatelé mohou vymìnit 100 mincí za kupón v hodnotì 1 euro použitelný v ekosystému.
Poznámka: Dostupnost kampanì, odmìny a podrobnosti o cenách se mohou v jednotlivých zemích lišit. Uživatelùm doporuèujeme, aby si v místních aplikacích HMS zkontrolovali smluvní podmínky.
Oživení sváteèní sezóny díky technologii
Zimní festivalová kampaò a spuštìní GameCenter odrážejí poslání spoleènosti Huawei poskytovat uživatelùm chytré a propojené zážitky pro jejich digitální životní styl, zejména o svátcích.
S blížící se sváteèní sezónou se oslavy sdílejí s miliony uživatelù, což podporuje zapojení prostøednictvím bezpeèných služeb, smysluplných odmìn a radostné interakce v rámci celého ekosystému HMS.
O službách Huawei Mobile Services
HUAWEI Mobile Services si klade za cíl poskytovat uživatelùm po celém svìtì kompletní mobilní zážitek. Služby zahrnují AppGallery, Watch Face Store, Mobile Cloud, Browser, Assistant, Petal Ads a další, které umožòují chytrý život každému uživateli zaøízení Huawei. HMS upevnila svou pozici jako jeden ze tøí nejlepších mobilních ekosystémù na svìtì. HMS Core se vìnuje poskytování snadno použitelných vývojových a funkèních komponent pro tvùrce aplikací a aktivnì otevírá ekosystém napøíè platformami, který podporuje více zaøízení, vèetnì smartphonù, chytrých hodinek, tabletù a chytrých obrazovek.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2851088/Huawei.jpg
KONTAKT: Shanshan Wu, shanshan.wu2@huawei-partners.com, mobil: +34 633048352