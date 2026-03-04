Huawei na MWC 2026 představuje nové podnikové optické produkty, které urychlí inteligentní transformaci napříč průmyslovými odvětvími

S nástupem inteligentní éry přetvářejí umělá inteligence a digitální technologie průmysly a ekosystémy s bezprecedentní hloubkou a šíří. Pro podnikové scénáře představila společnost Huawei špičková řešení a produkty, mezi něž patří iFTTO, průmyslové optické komunikační sítě, FAN nové generace a optické snímání vláken.
V oblasti kampusových sítí představila společnost Huawei řešení iFTTO, které přetváří kampusové sítě z pouhého propojení na multidimenzionální konvergenci informací a Internet věcí (IoT). Toto řešení přesahuje tradiční roli síťového propojení a vytváří základ pro chytrý kampus, který integruje snímání, výpočetní kapacity a řízení, čímž usnadňuje inteligentní transformaci kampusů. Řešení iFTTO společnosti Huawei dosud sloužilo více než 15.000 kampusům. Zvyšuje produktivitu a efektivitu ve školách, nemocnicích, hotelích, továrnách a kancelářských areálech. V oblasti průmyslových komunikačních sítí představila společnost Huawei své řešení průmyslové optické komunikační sítě postavené na inteligentní optické přenosové platformě OTN nové generace. Toto řešení naplňuje požadavky digitální a inteligentní transformace odvětví, jako jsou energetika, železnice, státní správa a poskytovatelé internetových služeb. Díky podpoře umělé inteligence poskytuje řešení výkonnější funkce, umožňuje hladký přechod ze synchronní digitální hierarchie na síť fgOTN a z šedého světla na pásmo C+L a dosahuje spolehlivosti 99,999 %. Zároveň došlo k vylepšení výpočetní zkušenosti, která nyní vyhovuje rostoucí poptávce odvětví po výpočetním výkonu. Díky podpoře inteligentní platformy pro provoz a údržbu NOEMate byla výrazně zvýšena efektivita lokalizace poruch. V oblasti poskytování internetového připojení představila společnost Huawei své špičkové end-to-end (E2E) řešení optické přenosové sítě pro podmořské i pozemní kabely, které podporuje rychlý růst provozu datových center. V domácích scénářích uvedla společnost Huawei řešení FAN nové generace, které posouvá domácí sítě od pouhé konektivity k důrazu na uživatelský zážitek. Díky novým technologiím Wi-Fi Mesh a FTTR s potlačením rušení řízeným umělou inteligencí dokáže signál proniknout o jednu stěnu více, zvýšit možnou míru rušení o 20 % a zajistit bezproblémové pokrytí celé domácnosti. Řešení umožňuje vysokokapacitní služby, jako je cloudové hraní a streamování v kvalitě 8K UHD, a přináší tak bezkonkurenční uživatelský zážitek. V oblasti optického snímání představila společnost Huawei inovativní řešení, jako je vláknové snímání pro predikci stavu válečků dopravníků a ochranu obvodu, čímž vytvořila pevný základ pro škálovatelnou umělou inteligenci. Tyto technologie jsou široce využívány v řadě průmyslových odvětví, jako je doprava, ropný a plynárenský průmysl, těžba, logistika či výroba a energetika, kde umožňují inteligentní kontrolu a zvyšují efektivitu.
Společnost Huawei navíc v rámci výstavních zón pro odvětví, jako jsou energetika, poskytování internetového připojení, vzdělávání, zdravotnictví, doprava a státní správa, představila řešení zaměřená na konkrétní scénáře, která integrují optické technologie s potřebami jednotlivých průmyslových segmentů.
Společnost Huawei je odhodlána spolupracovat s partnery napříč odvětvími s cílem podporovat inovace v oblasti optických sítí a urychlit zavádění umělé inteligence v domácnostech i průmyslu po celém světě.
