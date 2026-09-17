Huawei navrhuje 10 klíčových směrů pro inteligentní svět 2035

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  14:48
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Šen-čen (Čína) 17. září 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Huawei dnes uspořádala online akci k uvedení své série zpráv o inteligentním světě na téma „Jednej dnes. Utvářej zítřek." Na této akci společnost oficiálně zveřejnila dvě výzkumné zprávy: Inteligentní svět 2035: od vize k činu a Globální index digitalizace a inteligence 2026. V návaznosti na přehled trendů nastíněný v roce 2024 a 10 megatrendů identifikovaných v roce 2025 představuje zpráva Inteligentní svět 2035: od vize k činu poprvé 10 klíčových směrů pro budování inteligentního světa, systematicky řeší klíčové výzvy v éře agentní umělé inteligence a poskytuje odvětví praktický plán.

Zpráva zdůrazňuje, že s tím, jak se umělá inteligence rozšiřuje z digitálního světa do světa fyzického, přestává být pouze samostatným nástrojem a proniká do základních procesů podnikání i společnosti. Přepisuje základní logiku oboru a urychluje transformaci napříč odvětvími.

David Wang, místopředseda představenstva a střídající se předseda společnosti Huawei, ve zprávě uvedl: „Agentní umělá inteligence je klíčovou proměnnou této transformace. Aby umělá inteligence mohla přetvořit provozní paradigma, základy konkurence a dynamiku oboru, musíme řešit několik klíčových výzev. Směr je jasný, ale uvedení naší vize do života vyžaduje konkrétní kroky. A právě na to se zaměřuje letošní zpráva – Inteligentní svět 2035: od vize k činu." Podle Wanga tato nová zpráva začíná zásadními změnami, které přináší současná revoluce v oblasti umělé inteligence, analyzuje klíčové výzvy stojící za těmito změnami a nakonec přináší praktická doporučení pro agentní svět – budování inteligentní infrastruktury, která přetvoří uživatelský zážitek a provozní modely.

Podle zprávy agentní umělá inteligence pohání přechod od digitálního světa zaměřeného na aplikace k digitálnímu světu, kde agenti neustále vnímají své okolí, autonomně uvažují a rozhodují se, dynamicky využívají nástroje a jsou v interakci s lidmi v reálném čase. Každý z těchto kroků zahrnuje masivní generování tokenů a vysokofrekvenční tok tokenů. Zpráva předpovídá, že do roku 2035 vzroste celosvětová roční spotřeba tokenů 100.000krát, přičemž provoz generovaný agenty bude tvořit více než 90 %. Tato změna klade enormní nároky na výpočetní, síťovou a cloudovou infrastrukturu, které daleko přesahují požadavky tradičních internetových aplikací. Na základě tohoto pozorování zpráva nastiňuje 10 klíčových směrů:

  1. Vytvoření AGI (obecné umělé inteligence) s autonomním poznáním a obecnými schopnostmi pro jakýkoli úkol: Fyzická realizace je nezbytnou cestou k AGI, což vyžaduje pokrok v oblasti jazykové inteligence, ztělesněné inteligence a vědecké inteligence.
  2. Stonásobné škálování výpočetních klastrů a tisícinásobné snížení nákladů na úkoly agentů: Kromě zvýšení výpočetního výkonu na úrovni čipů musí odvětví také přejít na výpočetní systémy SuperPoD pro vyšší efektivitu výstupu tokenů.
  3. Nové úložné a paměťové systémy s kauzální přesností a spolehlivou sledovatelností, které budou pohánět evoluci od dat ke znalostem a paměti.
  4. Inteligentní propojená infrastruktura zaměřená na zážitky s umělou inteligencí (AI) integrovanou do komunikačních systémů.
  5. Tauův zákon škálování: Zkoumání metodik a nástrojů pro návrh čipů s cílem společné optimalizace latence a energetické účinnosti nahrazením geometrického škálování časovým škálováním, aby se podpořil vývoj polovodičů.
  6. Agent OS (operační systém pro agenty): Přechod od využívání prostředí k autonomní evoluci a položení technického základu nativního pro agenty, jehož schopnosti lze shrnout jako: (koordinace × provedení × paměť × konektivita) ^ evoluce.
  7. Definice nového paradigmatu pro plynule adaptivní a všudypřítomnou inteligenci zařízení s cílem umožnit všudypřítomné inteligentní služby napříč zařízeními a scénáři.
  8. Samoučení a maximální bezpečnost v inteligentním řízení s cílem posunout vozidla k evoluci v mobilní ztělesněné agenty.
  9. Překonání energetických a tepelných limitů za účelem škálování výpočetního výkonu datových center pro umělou inteligenci.
  10. Ochrana inteligentního světa prostřednictvím zabezpečení a ochrany soukromí autonomních agentů.

Jak je uvedeno ve zprávě, k řešení těchto výzev v éře agentní AI je nezbytné vyvinout inteligentní infrastrukturu typu od „začátku do konce" zaměřenou na tokeny, která pokrývá generování, doručování, spotřebu a zabezpečení tokenů. To vyžaduje budování SuperPoDů a otevřených ekosystémů pro zvýšení efektivity výroby tokenů, vývoj inteligentní infrastruktury konektivity pro zajištění plynulého toku tokenů a nasazení cloudových platforem nativních pro agentní systémy, které urychlí přijetí AI napříč odvětvími. V konečném důsledku tyto postupy promění tokeny v hmatatelné inteligentní služby, čímž přetvoří jak osobní uživatelské zkušenosti, tak provozní modely podniků.

Na závěr zprávy navrhuje Huawei pět iniciativ: zaujmout dlouhodobý přístup, zachovat zaměření na člověka, dodržovat princip „technologie pro dobro", zůstat oddaní otevřenosti a spolupráci a přijmout systémový přístup s cílem proměnit technologické inovace v pokrok v oboru.

Na této akci byl rovněž představen Globální index digitalizace a inteligence 2026, který společně vypracovaly společnosti Huawei a Ekonomický institut Univerzity Čching-chua, aby poskytl zemím cesty k inteligentní ekonomice. Zpráva, která shrnuje poznatky odborníků z oborů ekonomie, sociologie a informačních a komunikačních technologií (ICT), předpovídá, že AI v příštích pěti letech vygeneruje kumulativní ekonomickou hodnotu přesahující 27 bilionů USD. Dále se předpokládá, že globální investice do digitální a inteligentní infrastruktury porostou složenou roční mírou růstu (CAGR) 19,14 % a do roku 2030 překročí 4 biliony USD. To poskytne pevný základ pro další rozšiřování inteligentní ekonomiky.

Zpráva nově definuje klíčové faktory výroby v digitálním a inteligentním světě jako data, talenty v oblasti ICT a digitální a inteligentní technologie. Zdůrazňuje, že integrace sítí, výpočetní techniky a úložišť poskytuje úrodnou půdu nezbytnou pro úspěšnou modernizaci oboru. Zpráva hodnotí digitální a inteligentní rozvoj 90 zkoumaných zemí a jejich pokrok rozděluje do tří fází: builder (stavitel), adopter (přijímač) a frontrunner (průkopník), čímž poskytuje tvůrcům politiky jasné cesty k inteligentní ekonomice. Zpráva rovněž zdůrazňuje, že ačkoli pro inteligentní éru neexistuje žádný univerzální model, kvantitativní hodnocení umožňuje každé zemi identifikovat vlastní oblasti zaměření a naplánovat si vlastní cestu rozvoje přizpůsobenou jejím podmínkám.

Ve své předmluvě ke zprávě Inteligentní svět 2035: od vize k činu Wang uzavírá: „Vize se malují slovy, ale měří se činy. Společnost Huawei je připravena spojit síly se zákazníky a partnery na celém světě a proměnit každý praktický krok, který dnes učiníme, ve smysluplný pokrok směrem k inteligentnímu světu 2035."

Další informace naleznete na https://www.huawei.com/en/intelligent-world

Zdroj: Huawei

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59220.

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