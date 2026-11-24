Systémy pro akumulaci energie podporující stabilitu sítě se vyvíjejí směrem k systémové podpoře a naléhavě je zapotřebí jednotný rámec pro hodnocení jejich schopností
Podíl obnovitelných zdrojů energie a výkonových elektronických zařízení v energetických soustavách neustále roste. V důsledku toho musí zdroje založené na nových technologiích postupně převzít funkce setrvačnosti, podpory napětí, tlumení výkyvů výkonu a další stabilizační funkce, které dosud zajišťovaly tradiční synchronní generátory. Systémy akumulace energie pro formování sítě integrují regulaci energie s aktivními schopnostmi podpory sítě. Vyvíjejí se z tradičních zařízení pro akumulaci energie do podoby důležitých stabilizačních zdrojů pro nové energetické soustavy.
Zároveň se jednotlivá zařízení výrazně liší v rozsahu podpory, dynamickém výkonu, provozu v ostrovním režimu a obnově systému. Odvětví naléhavě potřebuje jasný hodnotící rámec, který by odpověděl na otázky: „Jaké schopnosti formování sítě jsou k dispozici, jaké úrovně mohou dosáhnout a jakou míru odpovědnosti za systém mohou převzít?"
Pětistupňový systém schopností formování sítě: změřitelnost a ověřitelnost příspěvků do systému
Nově vydaná bílá kniha navrhuje pětistupňový model vyspělosti schopností formování sítě, od úrovně L0 po L4. Tento model zaměřuje své hodnocení na skutečné příspěvky zařízení a elektráren do energetického systému. Rovněž jasně definuje cestu vývoje schopností od tradičního sledování sítě přes lokální tvorbu sítě na základě napětí, regionální pomocnou tvorbu sítě a podmíněnou tvorbu sítě v plném rozsahu až po pokročilou tvorbu sítě v plném rozsahu. Zaměření hodnocení se rozšířilo od otázky, zda je k dispozici jedna funkce, na rozsah schopností, úrovně výkonu, úrovně ověřování a příspěvky k odolnosti systému. To umožňuje hodnocení různých schopností formování sítě založené na důkazech a výběr vhodných úrovní pro různé požadavky na použití.
Bílá kniha se zaměřuje na klíčové schopnosti, jako je formování sítě, podpora frekvence, podpora napětí, podpora pevnosti systému a podpora při poruchách. S ohledem na faktory, jako je rychlost odezvy, síla podpory a provozní meze, posouvá hodnocení formování sítě od funkčních popisů směrem k měřitelnému ověření výkonu. Rovněž rozšiřuje požadavky na ověření z jednotlivých zařízení na elektrárny.
Od L0 po L4: schopnost formování sítě se stupňuje úroveň po úrovni
Na základě skutečného přínosu zařízení a elektráren pro energetický systém rozděluje bílá kniha schopnost formování sítě do pěti úrovní:
- L0 – Tradiční sledování sítě: pro provoz se spoléhá na externí referenci sítě a nemá žádnou autonomní schopnost formování sítě.
- L1 – Lokální formování sítě na úrovni napětí: autonomně nastavuje napětí a poskytuje lokální podporu napětí.
- L2 – Regionální pomocné formování sítě: dále zvyšuje odolnost systému a podporuje provoz při oslabení sítě a reakci na poruchy.
- L3 – Podmíněné formování sítě v plném rozsahu: poskytuje podporu setrvačnosti a frekvence a umožňuje ostrovní provoz a základní start ze tmy; systém stále vyžaduje podporu od malého počtu synchronních strojů.
- L4 – Pokročilé vytváření sítě v plném rozsahu: dále poskytuje potlačení širokopásmových oscilací, koordinaci vytváření sítě mezi více jednotkami a schopnosti úplného obnovení systému, zaměřené na budování odolnosti na úrovni systému.
Huawei získala certifikaci L4: schopnosti vytváření sítě na úrovni systému získaly uznání od třetí strany
L4 „Pokročilé vytváření sítě v plném rozsahu" je nejvyšší úrovní v tomto modelu. Kromě schopností v oblasti napětí, frekvence, pevnosti systému a podpory při poruchách vyžaduje také potlačení širokopásmových oscilací, úplné obnovení systému a schopnosti koordinace tvorby sítě mezi více jednotkami. Zaměřuje se na výkon na úrovni elektrárny, včetně pokročilého startu ze tmy, plynulého přepínání mezi připojeným režimem a režimem odpojeným od sítě a překlenutí poruchy v režimu odpojeném od sítě.
Platforma ESS Chytré stringové uspořádání tvorby sítě od Huawei získala certifikaci L4, což znamená, že splňuje nejvyšší požadavky tohoto modelu na podporu systému, dynamickou stabilitu a koordinované obnovení. Díky této certifikaci již nejvyšší úroveň schopností tvorby sítě není pouze součástí hodnotícího rámce, ale představuje technický úspěch certifikovaný nezávislou stranou. To také znamená, že systémy akumulace energie pro tvorbu sítě mohou hrát významnější roli při stabilizaci sítě a obnově dodávek elektřiny během složitých poruch, oddělení systémů a výpadků. Tyto schopnosti vytvářejí základ pro provoz budoucích energetických systémů založených na 100 % obnovitelných zdrojích.
Od technologických průlomů po klasifikaci schopností a od technického ověření po certifikaci třetí stranou – systémy akumulace energie pro tvorbu sítě směřují rychlým tempem k rozsáhlému uplatnění. Zveřejnění této bílé knihy a první certifikace L4 na světě poskytují odvětví jasné referenční body pro schopnosti a základ pro jejich uplatnění. To dále podpoří koordinovaný rozvoj zařízení, norem, inženýrství a trhů a pomůže vybudovat bezpečnější, stabilnější a odolnější nové energetické systémy.
KONTAKT: zhangmiaomiao10@huawei.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60211.