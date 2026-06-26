Huawei pomáhá zpeněžovat tokeny díky integraci sítí a výpočetních kapacit

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Šanghaj (Čína) 26. června 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Na letošním MWC Shanghai (veletrhu mobilních a digitálních technologií v Šanghaji) představuje společnost Huawei své nejnovější inovace, které integrují služby, sítě a výpočetní kapacity, aby umožnily růst jak v oblasti dat (bajtů), tak i tokenů (nejmenších jednotek textu, s nimiž pracuje AI), a pomohly telekomunikačnímu odvětví využít příležitosti, které přinášejí rychle se vyvíjející modely a agenti umělé inteligence. Pod heslem „Rozvoj veškeré inteligence" si společnost klade za cíl spojit síly s globálními operátory, průmyslovými partnery a klíčovými experty v daném odvětví při zkoumání vylepšené konektivity a výpočetního výkonu, vysokého uplinku 5G-A a zpeněžení uživatelského zážitku, jakož i modernizace podnikání založené na umělé inteligenci.

Na veletrhu MWC Shanghai 2026 přednesl David Wang, místopředseda představenstva a střídající se ředitel společnosti Huawei, úvodní projev o tom, jak umělá inteligence transformuje mobilní sítě a připravuje půdu dalšímu desetiletí růstu odvětví.

V uplynulých 40 letech byly inovace v oblasti mobilních technologií, které se objevovaly s každou novou generací, klíčem k úspěchu tohoto odvětví. „S každou generací jsme posouvali hranice spektrální účinnosti a výkonu," uvedl Wang. „Architektura sítí se postupně zjednodušila a všude kolem se objevují nové scénáře využití a služby. To neustále rozšiřuje hranice komunikace a pomáhá operátorům proměnit možnosti sítí v komerční hodnotu."

„Vzhledem k tomu, že mobilní komunikace vstupuje do éry inteligence, existuje šest klíčových priorit, které připraví půdu dalšímu desetiletí růstu tohoto odvětví."  Mezi ně patří:

  • Vývoj nových služeb a funkcí pro budoucí systémy mobilní komunikace
  • Integrace umělé inteligence do mobilní komunikace za účelem vytvoření tří odlišných vrstev inteligence
  • Vytvoření síťové architektury pro integrovanou satelitně-pozemní komunikaci
  • Prosazování udržitelného a na budoucnost orientovaného plánování a přidělování frekvenčního spektra
  • Jasné definování specifikací jádrových sítí založených na umělé inteligenci
  • Zkoumání nových obchodních modelů a scénářů využití pro mobilní služby

Huawei během této akce představila celou řadu inovací. U služeb společně se třemi hlavními čínskými operátory předvedla technologické a obchodní inovace v oblastech vysokého uplinku v síti 5G-A a zpeněžení uživatelského zážitku, modernizace podnikání s využitím umělé inteligence a zpeněžení tokenů. U infrastruktury Huawei uvedla na trh cílovou síť zaměřenou na umělou inteligenci, která operátorům pomáhá zvýšit konkurenceschopnost ve sféře monetizace bajtů a tokenů. V rámci této cílové sítě zaměřené na umělou inteligenci klade základní komunikační síť důraz na přechod od sítí zaměřených na přenos dat k sítím pro interakci v reálném čase, aby uživatelům mohla nabídnout zaručené připojení. Kromě zaručených technologií a sítí využívá také vysokou rychlost uplinku a downlinku (odchozího a příchozího směru do sítě a ze sítě), aby uživatelům poskytovala vysoce kvalitní připojení. Výpočetní síť klade důraz na přechod od přenosu datového provozu k plánování a poskytování výpočetních kapacit v rámci celé sítě, přičemž síť je navržena pro výpočetní účely a připojení k síti je ekvivalentní přístupu k výpočetním kapacitám. Infrastruktura pro výpočty založené na umělé inteligenci klade důraz na vysoký výkon a efektivitu, stejně jako na podporu softwaru s otevřeným zdrojovým kódem a otevřených ekosystémů.

K dnešnímu dni překročil počet uživatelů 5G-A po celém světě 100 milionů. Huawei nyní spolupracuje s globálními operátory na rozvoji zpeněžení zkušeností s 5G-A a na tom, aby se 5G-A stalo nedílnou součástí provozu stávající uživatelské základny, a to ve snaze udržet si uživatele ze střední a vyšší cenové kategorie, zvýšit průměrný výnos na uživatele (ARPU) a uspokojit potřeby uživatelů u udržitelných výnosů.

Vysoká rychlost ve směru nahoru (uplink) je klíčovou schopností síťové infrastruktury operátorů v éře monetizace tokenů. Požadavky na uplink pro mobilní AI nabývají na významu: brýle s umělou inteligencí lze nyní využívat k překladu a prohlížení výstav prostřednictvím multimodální interakce v reálném čase, což vyžaduje rychlost uplinku 20 Mbps. V letošním roce přední operátoři na celém světě rychle postupují v průzkumu komerčních služeb s vysokým uplinkem prostřednictvím různých funkcí, které zaručí špičkové rychlosti, nízkou latenci a univerzální rychlosti ve směru nahoru.

Očekává se, že boom v oblasti agentů umělé inteligence bude hnacím motorem rychlého růstu služeb založených na tokenech, což bude vyžadovat ultraširokopásmové sítě podporující vysokou rychlost uplinku, vysokou spolehlivost a nízkou latenci. Frekvenční pásmo nad 6 GHz (U6 GHz) je považováno za zlaté frekvenční pásmo nové generace pro takové sítě a celý ekosystém odvětví je připraven jej přijmout. Z pohledu globální spolupráce již více než 20 zemí a regionů výslovně vyhradilo pásmo U6 GHz pro mezinárodní mobilní telekomunikace (IMT), což pokrývá téměř 80 % světové populace. V roce 2026, kdy dojde ke komerčnímu uvedení pásma U6 GHz, se očekává, že Blízký východ nasadí první komerční síť 5G-A na světě fungující v pásmu U6 GHz. Několik operátorů v Hongkongu a čínském Macau rovněž zahájí komerční zavádění pásma U6 GHz.

Společnost Huawei oznámila, že bude i v roce 2026 pokračovat ve spolupráci s operátory v provinciích Kuang-tung, Šanghaj a Che-pej a v dalších lokalitách s cílem přepracovat své služby B2C (přímo koncovému zákazníkovi) a B2H (s přátelským přístupem) s využitím umělé inteligence a vytvořit atraktivní nabídky. V budoucnu to podpoří využívání tokenů v oblastech, jako jsou inteligentní domácí asistenti, osobní komunikační asistenti a integrované služby pro spotřebitele a domácnosti. Na trhu B2B společnost plánuje ve spolupráci s operátory poskytovat výpočetní služby založené na umělé inteligenci, zaměřené na integraci výpočetních kapacit a sítí, čímž se otevřou nové cesty pro růst podnikání.

Huawei doufá, že bude i nadále udávat směr v inovativním uplatňování technologií nativních pro umělou inteligenci v autonomních sítích, a pracuje na vývoji doménově specifické inteligence, která položí základy pro autonomní sítě úrovně 4. V letošním roce bude Huawei spolupracovat s operátory na zavádění oborově specifické inteligence napříč různými oblastmi, včetně bezdrátových a přenosových sítí, v klíčových regionech. Výsledná synergie, které bude dosaženo v oblastech údržby, optimalizace, energetické účinnosti a uživatelského zážitku ze sítí, pomůže operátorům zlepšit jak kvalitu, tak efektivitu sítí. Umožní jim také poskytovat diferencované produkty pro celou řadu scénářů, jako jsou vysokorychlostní železnice, místa konání akcí a univerzitní areály, čímž se nastartuje nový impuls pro rozvoj sítí.

Zdroj: Huawei

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