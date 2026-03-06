Huawei povyšuje řešení finanční umělé inteligence na podporu digitální a inteligentní transformace v globálních financích

Jason Cao, generální ředitel Huawei Digital Finance BU, zdůraznil, že v dnešním nejistém světě musí banky budovat odolnost napříč dimenzemi, zajistit víceaktivní redundanci k prevenci selhání systémů, posílit víceúrovňovou bezpečnost proti kybernetickým útokům a vytvořit pevný základ pro globální finanční instituce k urychlenému vstupu do éry umělé inteligence.
Alvin Feng, prezident Huawei Digital Finance International, přednesl projev s názvem „Za hranicemi digitálního světa: Směrem k financím ovlivněným umělou inteligencí". Zdůraznil, že přechod od tradičních bank k bankám řízeným umělou inteligencí přináší zásadní změny ve vztazích se zákazníky, spolupráci člověk-stroj, způsobech rozhodování, architektuře systémů a zákaznické zkušenosti. Banky potřebují jasnou koncepci propojující obchodní strategii s technologickou realizací.
Na základě globálních zkušeností s předními finančními institucemi vytvořila společnost Huawei řešení Intelligent Finance Value Implementer, které tuto potřebu naplňuje. Poskytuje strukturovaný přístup k výběru scénářů, podnikové architektuře a nasazení AI, které bankám umožní vybudovat digitální i AI základy. Díky podpoře systémového inženýrství a otevřeného ekosystému pomáhá bankám realizovat technologickou i obchodní hodnotu. To odráží zásadní posun: technologie již není pouze podpůrnou funkcí, nýbrž centrem hodnoty v jádru podnikání.
Alvin Feng dodal, že klíč k bankovnictví založenému na umělé inteligenci spočívá v používání systémového inženýrství k sjednocení infrastruktury AI s otevřenými ekosystémy a přepracování bankovních procesů prostřednictvím spolupráce v oblasti lidské inteligence a umělé inteligence.
K tomuto účelu společnost Huawei komplexně aktualizovala svá řešení Banking AI a Foundation Model:
1) Společnost Huawei představila své nejnovější produkty SuperPoD, AI Data Platform a Xinghe AI Network, které pomáhají finančním zákazníkům vybudovat odolnou infrastrukturu pro všeobecné účely i výpočetní techniku AI.
2) Vytvořením komplexních schopností v oblasti inteligentního provozu a údržby, specializovaného ladění modelů, vývoje asistentů a navrhování scénářů využila společnost Huawei systémového inženýrství ke zkrácení vývojového cyklu asistentů z měsíců na týdny, zlepšení přesnosti promptů o 10 % a snížení latence mezi koncovými body o více než 60 %.
3) Došlo k rozšíření programu RongHai, který nyní zahrnuje více než 150 partnerských řešení a přes 11.000 partnerů pro poradenství, prodej, služby a integraci po celém světě. Jeho cílem je vybudovat ekosystém pokrývající zákaznické operace, řízení rizik a automatizaci a společně s finančními institucemi inovovat AI ve všech scénářích.
Do budoucna se společnost Huawei zavazuje k neustálé inovaci. Bude globálním finančním institucím pomáhat budovat inteligentní, autonomní a odolnou digitální infrastrukturu. Díky svému otevřenému ekosystému a schopnostem systémového inženýrství bude společnost Huawei podporovat hlubokou integraci AI do klíčových finančních scénářů.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2925744/Jason_Cao_CEO_Huawei_Digital_Finance_BU.jpg
